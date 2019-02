Doping-Razzia an der nordischen Ski-WM – fünf Spitzensportler festgenommen Die nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld werden von einem Doping-Skandal überschattet. Es wurden neun Personen festgenommen, davon fünf Spitzensportler. Beim klassischen 15-km-Rennen der Männer fehlen mehrere Athleten. Jonas von Flüe

Der österreichische Langläufer Dominik Baldauf wurde offenbar festgenommen. (Bild: Georg Hochmuth/APA)

14:24 Uhr

Der prominenteste Abwesende ist Alexej Poltoranin. Der Kasache dürfte damit ebenfalls in den Doping-Skandal verwickelt sein. Pikant: Bereits im Herbst wurden neun kasachische Biathletinnen wegen Doping-Verdachts provisorisch gesperrt. Darunter Olga Polotoranina – die Frau von Alexej Poltoranin.

14:11 Uhr

Beim klassischen 15-km-Rennen der Männer, das um 14 Uhr gestartet ist, fehlen die beiden Österreicher Dominik Baldauf und Max Hauke. Auch die Esten Andreas Veerpalu und Karel Tammjarv standen nicht am Start.

13:44 Uhr

Das Österreichische Bundeskriminalamt hat mittlerweile informiert, dass bei der «Operation Aderlass» genannten Razzia neun Personen festgenommen wurden. Fünf davon seien Spitzensportler. Neben den beiden Österreichern handelt es sich um einen kasachischen und zwei estnische Spitzensportler. Die anderen Verhafteten seien zwei Polizeispitzensportler aus dem Nationalkader Langlauf/Nationalmannschaft.

Die Landespolizeidirektion Innsbruck kündigte für 15 Uhr eine Medienkonferenz an.

Österreichischer Skiverband hält Krisensitzung ab in Seefeld. Zwei Österreicher offenbar von der Polizei mitgenommen. — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 27. Februar 2019

13:30 Uhr

Gemäss Hajo Seppelt, dem in der Regel gut informierten Dopingredaktor der ARD, führte das Bundeskriminalamt am Mittwochmorgen in Seefeld eine Razzia durch. Laut der «Krone»-Zeitung gab es einen Polizeieinsatz im Quartier von Österreichs Langläufern. Dabei wurden zwei Athleten verhaftet. Die Zeitung meldet weiter, dass es sich dabei um die Langläufer Dominik Baldauf und Max Hauke handelt, die beim Teamsprint Sechste wurden. Bestätigt sind die Namen bislang noch nicht. Die beiden sollen beim Blutdoping in der Unterkunft erwischt worden sein.

Nach ARD-Informationen besteht der Verdacht, dass Athleten vom WM-Gastgeber Österreich, aus Estland und Kasachstan betroffen sind. Blutdoping direkt vor Ort? Der Verdacht: Inflagranti erwischt Stunden vor dem 15-km-Wettbewerb der Männer. — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 27. Februar 2019

Auch im deutschen Erfurt waren Polizisten im Einsatz. Dort ist die Praxis eines Sportmediziners betroffen, der über einen längeren Zeitraum observiert worden war. Es kam zu zwei weiteren Verhaftungen. Laut Seppelt handelt es sich um eine koordinierte Massnahme deutscher und österreichischer Ermittlungsbehörden.