Kommentar Dopingfall der Eiskunstläuferin Kamila Waljewa (15) aus Russland: Minderjährige sollten nicht mehr bei Olympia starten Dass Dopingfälle vor allem Verlierer hinterlassen, liegt auf der Hand. Beim vermeintlichen Betrug einer 15-jährigen russischen Athletin leidet jedoch das gesamte Sportsystem. Es ist Zeit, um zu diskutieren, ob Minderjährige bei Olympischen Spielen noch antreten sollen. Rainer Sommerhalder

Sie ist die beste Eiskunstläuferin der Welt - und dies mit 15 Jahren. Aber ist sie auch Täterin oder doch nur Opfer eines gnadenlosen Sportsystems? How Hwee Young / EPA

Doping gehört zu den hässlichsten Seiten des Sports. Im besten Fall steht mit jedem überführten Täter zumindest die Fairness als Gewinnerin da. Der positive Test des russischen Eiskunstlauf-Wunderkinds Kamila Waljewa hingegen produziert nur Verlierer. Und einen veritablen Scherbenhaufen im internationalen Sport. Jeder zeigt aktuell mit dem Finger auf jeden.

Prügel einstecken muss der Sportgerichtshof CAS, weil er die 15-Jährige starten lässt. Scharfe Reaktionen gibt es von den USA, nationalen Antidoping-Organisationen und der Wada. Auch wenn der Entscheid zu Gunsten der vermeintlichen Täterin nicht in die bisherige Anwendung von provisorischen Sperren passt. Er ist kein Urteil über Schuld oder Unschuld. Weil diese Frage erst Monate nach Olympia geklärt wird, raubt er Athletinnen unter Umständen einen einmaligen Moment im Leben. Das IOC verstärkt diesen Frust zusätzlich, in dem es keine Siegerehrung durchführen wird, sollte die Russin mit auf dem Podest stehen.

Beschuldigt werden aber einmal mehr auch das ganze System der Dopingbekämpfung und die scheinbar unbelehrbare russische Sportkultur. Die Abwicklung des gesamten Dopingtests zeigt einmal mehr Lücken eines Systems, das nie perfekt sein wird. Letztlich wird es als Folge davon Anpassungen in Abläufen und bei Paragrafen geben. Der Dschungel des Antidoping-Regelwerks wird dadurch noch unüberblickbarer. Aber auch fairer?

Bleibt bei allen juristischen Spitzfindigkeiten die menschliche Komponente. Kann ein 15-jähriges Mädchen eine Betrügerin sein? Irgendwie ist das Herzmittel Trimetazidin in ihren Körper gelangt. Schlechtes Essen, böse Trainerin, skrupelloser Arzt, vergiftetes System? Man weiss es (noch) nicht. Deshalb ist es in Ordnung, dass Waljewa am Dienstag antreten kann. Noch besser wäre es, wenn Minderjährige künftig aus Prinzip bei Olympia nicht mehr starten dürfen. Diese Regelanpassung wäre immerhin eine positive Lehre aus diesem Drama.