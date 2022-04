FC Luzern Der FCL hatte mit dem «Aussie» Bozanic einen Spieler an der WM 2014 – wird das bei Dräger in Katar auch so sein? Acht Jahre nach dem Australier Oliver Bozanic könnte der FC Luzern an der WM 2022 mit dem Deutsch-Tunesier Mohamed Dräger wieder vertreten sein. Der Verteidiger hat das WM-Ticket mit Tunesien gelöst, müsste sich aber in den nächsten Wochen und Monaten mit den Innerschweizern über einen neuen Vertrag einig werden.

FCL-Tunesier Mohamed Dräger auf den Spuren von Oliver Bozanic? Der heute 33-jährige Offensivmann Bozanic spielte zwischen 2013 und 2015 für den FC Luzern. In 51 Super-League-Partien schoss er sechs Tore, wobei ihm die ersten fünf Treffer in den ersten vier Spielen gelangen. An der Weltmeisterschaft 2014 nahm er mit Australiens Nationalteam teil, zwei seiner insgesamt sieben Länderspiele absolvierte er in Brasilien.

Der australische FCL-Mittelfeldspieler Oliver Bozanic lässt sich als Matchwinner gegen den FC Zürich in der Swisspor-Arena feiern. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 28. Juli 2013)

Beim 0:3 gegen Titelverteidiger Spanien spielte Bozanic als offensiver Mittelfeldspieler während 72 Minuten, bei der 2:3-Niederlage gegen die Niederlande wurde der jetzige Captain der Central Coast Mariners aus der A-League für die letzten 38 Minuten eingewechselt. Das Besondere: Während der WM stand der «Aussie» beim FCL unter Vertrag.

Zukunft von Dräger ist ab Sommer offen

Ob Dräger im Winter, wenn er mit Tunesien an der WM 2022 in Katar teilnimmt, auch noch beim FCL spielt, ist eher wenig realistisch. Der 25-Jährige ist nur bis Ende Saison von Nottingham Forest an Luzern ausgeliehen. Die Luzerner müssten investieren, sollten sie die Kaufoption für den offensiv gefährlichen Rechtsverteidiger (zwei Tore, drei Assists in neun Ligaspielen) ziehen. FCL-Sportchef Remo Meyer sagte letzte Woche zu unserer Zeitung:

«Für die Leihspieler Dräger, Cumic und Kvasina haben wir Kaufoptionen. Hier müssen wir nicht nur die Investition an sich in Betracht ziehen, sondern auch die dazugehörenden Lohnkosten.»

Bedeutet im Umkehrschluss, dass die Innerschweizer Mühe haben, einen Profi des Formats von Dräger zu finanzieren. Der Spieler selbst sagte am letzten Freitag, dass er zu seiner Zukunft über den Sommer hinaus noch keinen Entscheid gefällt habe. Dräger:

«Es ist nicht Zeit, darüber zu sprechen.»

Der tunesische Internationale und WM-Fahrer Mohamed Dräger am letzten Sonntag im Dress des FC Luzern beim Heimspiel gegen Lugano (2:2). Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 3. April 2022)

Audienz beim tunesischen Staatspräsidenten

Übrigens: Für die erfolgreiche WM-Qualifikation in den Playoffs gegen Mali wurde Tunesiens Nationalteam am vergangenen Mittwoch von Präsident Kaïs Saïed empfangen. Mit dem Staatschef durfte «Mo» Dräger anlässlich der Ehrung persönlich reden.

Tunesien spielt beim WM-Turnier von Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) in der Gruppenphase gegen Titelverteidiger Frankreich, Dänemark sowie entweder gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, Australien oder Peru.