U23-EM Drei Medaillen für den Schweizer Ruder-Nachwuchs An der U23-WM der Ruderer brillieren die Schweizer. Der Doppelvierer mit zwei Luzernerinnen holt Gold.

Der Schweizer Doppelvierer mit Salome Ulrich, Nina Wettstein, Lisa Lötscher und Célia Dupré (von links). Bild: Keystone (Racice, 10. Juli 2021)

(cza) An der U23-WM im tschechischen Racice holte das Schweizer Team am vergangenen Wochenende insgesamt drei Medaillen. Bereits am Samstag sorgte der Doppelvierer der Frauen für das erste Highlight. Das Boot mit den beiden Luzernerinnen Salome Ulrich und Lisa Lötscher, der Genferin Célia Dupré und der Zürcherin Nina Wettstein siegte in einem taktisch klug geruderten WM-Final. Das Schweizer Team erhöhte den Druck kontinuierlich. Bei 1500 Metern betrug der Vorsprung auf Deutschland bereits eine halbe Länge, im Ziel hatten die Schweizerinnen eine offene Länge herausgerudert. «Es war ein grossartiges Rennen», sagte Salome Ulrich im Ziel. «Wir fanden einen fantastischen Rhythmus, waren effizient und hatten ein perfektes Timing.»

Bronze für Tim Roth und Kai Schätzle

Am Sonntag wurde die 17-jährige Bernerin Aurelia-Maxima Janzen im Fraueneiner Vize-Weltmeisterin. Gold ging an die Deutsche Alexandra Föster, Bronze an die Südafrikanerin Katherine Williams. Vom Start weg führte Föster mit einem leichten Vorsprung. Die Schweizerin blieb ihr aber auf den Fersen. Die Schlagzahl betrug dabei gerade mal 29 Schlägen pro Minute. Die Deutsche vermochte den Abstand zur Schweizerin aber stets bei einer halben Länge zu behalten. Nach dem Erfolg wird Janzen auch an der Junioren-WM in Plovdiv (11. bis 15. August) zu den Medaillenkandidatinnen zählen.

Ebenfalls am Sonntag kam der grosse Moment für den Aargauer Tim Roth und den Luzerner Kai Schätzle im Doppelzweier. Im A-Final hatten sie mit Griechenland und Deutschland starke Konkurrenz. Während die Griechen vorneweg ungefährdet dem Weltmeistertitel entgegen ruderten, lagen die Schweizer bei der 1500-MeterMarke immer noch 78 Hundertstel hinter den Deutschen. Sie verteidigten die Silbermedaille schliesslich bis ins Ziel. Roth und Schätzle holten WM-Bronze.

Rudern

U23-WM in Racice (CZE). Frauen. Doppelvierer. A-Final: 1. Schweiz (Célia Dupré, Lisa Lötscher, Nina Wettstein, Salome Ulrich) 6:30.87. 2. Deutschland 6:34.48. 3. Italien 6:35.65. 4. Tschechien 6:38.81. 5. Russland 6:41.40. 6. Rumänien 6:41.86.

Doppelzweier. B-Final: 1. Dovile Rimkute/Ugne Juzenaite (LTU) 7:16.86. 2. Josephine Debelle/Alice Gnatta (ITA) 7:17.28. 3. Caitlin

Govaert/Mazarine Guilbert (BEL) 7:20.66. 4. Seraina Fürholz/Alina Berset (SUI) 7:26.51 (10. WM-Rang).

Einer. A-Final: 1. Alexandra Föster (GER) 7:3524. 2. Aurelia-Maxima Janzen (SUI) 7:39.47. 3. Katherine Williams (RSA) 7:42.98. 4. Lauren Henry (GBR) 7:47.47;. 5. Audrey Feutrie (FRA) 7:52.09.

Leichtgewichte. Einer. B-Final: 1. Eline Rol (SUI) 8:06.26 (7. WM-Rang). 2. Femke van de Vliet (NED) 8:08.24. 3. Brigid Kennedy (USA) 8 :10.23.

Doppelzweier. B-Final: 1. Aurelie Morizot/Ines Boccanfuso (FRA) 7:21.85. 2. Olivia Nacht/Chiara Cantoni (SUI) 7:27.55 (8. WM-Rang).

Männer. Doppelzweier. A-Final: 1. Athanasios Palaipanos/Christos Stergiakas (GRE) 6:23.49. 2. Moritz Wolff/Aaron Erfanian (GER) 6:25.62. 3. Tim Roth/Kai Schätzle (SUI) 6:29.12. 4. James Cartwright/Ollie Costley (GBR) 6:31.49. 5. Ivan Brynza/Yahor

Shliupski (BLR) 6:36.19. 6. Francesco Molinari/Lorenzo Gaione (ITA) 6:40.10.

Einer. B-Final: 1. Martin Zocalo (URU) 7:16.94. 2. William Legenzowski (USA) 7:17.08. 3. Bence Szklenka (HUN) 7:21.25. 4. Javier Insfran (PAR) 7:29.62. 5. Luis Schulte (SUI) 7:32.35 (11. WM-Rang).

Vierer ohne. B-Final: 1. Rumänien 6:04.86. 2. Italien 6:06.14. 3. Schweiz (Maurin Lange, Patrick Brunner, Dominic Condrau, Nils

Schneider) 6:08.45 (9. WM-Rang).

Leichtgewichte. Einer. A-Final: 1. Antonios Papakonstantinou (GRE) 6:57.63. 2. Niels Torre (ITA) 6:59.96. 3. Lazar Penv (BUL) 7:10.74. 4. Jan Schäuble (SUI) 7:14.82. Doppelzweier: 1. Melvin Müller-Ruchholtz / Fabio Kress (GER) 6:21.29. 2. Victor Marcelot/Ferdinand Ludwig (FRA) 6:22.28. 3. Tibo Vyvey/Marlon Colpaert (BEL) 6:24.85. 4. Eoin Gaffney/Rory O’Neill ( IRL) 6:29.91. Ferner: 6. Raphaël Ahumada / Gian Struzina (SUI) 6:33.45.