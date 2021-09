Klub-WM Ebersecker Seilzieher schürfen WM-Edelmetall Der Seilziehclub Ebersecken holt in Spanien weitere Medaillen – trotz schwieriger Vorbereitung. Jetzt kann die Heim-WM kommen.

Erich Joller, Präsident des Seilziehclubs Ebersecken. Bild: PD

Erfolgreiche Ebersecker an der Weltmeisterschaft im spanischen Getxo: Beim Open – der eigentlichen Klub-WM – sicherten sie sich in der Kategorie Männer 680 kg die Goldmedaille, über 640 kg kam Bronze dazu. Mit der Nationalmannschaft, in der ebenfalls einige Ebersecker Athleten mitzogen, stellte die Schweiz zweimal den Weltmeister (Männer 720 kg und U23). Dazu kam nochmals Bronze – und zwar bei den Männern 680 kg. «Wir hatten uns zwar insgeheim erhofft, jeden Tag mit einem Team im Final zu stehen», sagt Erich Joller, Präsident des Seilziehclubs Ebersecken (SZCE). Dieses Ziel wurde zwar nicht ganz erreicht. Ein Grund war sicherlich auch, dass ihnen aufgrund der Coronasituation der Leaderathlet gefehlt hat. «Deshalb sind wir mit den erzielten Resultaten tipptopp zufrieden», so der Präsident.

Für die Ebersecker gestalteten sich die Vorbereitungen auf diese Titelkämpfe – wie aktuell bei so vielen Sportlern – recht herausfordernd. Zu Jahresbeginn durfte zwar trainiert werden. Jedoch nur im Team und nicht zusammen mit dem Nachwuchs und mit Einbezug von Masken. «Das war extrem schwierig», erklärt Joller.

«Wir konnten unter diesen Bedingungen nie an unsere sportlichen Grenzen gehen.»

Dazu kam, dass Athleten mit nur leichten Erkältungssymptome nicht an den Trainings teilnehmen durften. Die Ebersecker liessen sich davon aber nicht irritieren. «Wir haben unser Programm trotzdem durchgezogen», so der SZCE-Präsident. Und sie seien vor allem froh gewesen, hätte die Weltmeisterschaft in Zeiten von Corona stattfinden können. Auch wenn sich die Bedingungen anders als sonst präsentierten. Wer nicht geimpft war, musste sich im Vorfeld testen lassen, genauso bei der Ankunft in Spanien. Fieber messen und Tests gab es ebenfalls auf der Anlage. «Wir lebten in einer eigentlichen Blase», so Joller. Vom Hotel sei es direkt auf den Platz gegangen und wieder zurück. Und es fehlte an der an den Emotionen. Eine Tribüne sei zwar vorhanden gewesen, auch Zuschauer. «Doch es herrschten ganz strikte Verhältnisse.»

Titelkämpfe finden auf dem Surseer Campus-Areal statt

Vier- bis fünfmal trainieren die Athleten pro Woche – Kraft oder Ausdauer, aber auch an der Technik und der Taktik am Seil wird gefeilt. Die Saison dauert jeweils von April bis September. Trotzdem gönnen sich die Ebersecker jeweils nur kurze, zeitliche Trainingspausen. Die 16 Aktiven bei der Elite und die rund 30 Jugendlichen leben für den Seilziehsport. Joller sagt:

«Es ist bei allen eine grosse Leidenschaft vorhanden. Anders ginge es nicht.»

Und diese Leidenschaft soll nun für die Ebersecker mit der Austragung der nächsten Weltmeisterschaft im Jahre 2023 zu einem weiteren Höhepunkt der über 30-jährigen Vereinsgeschichte werden. Vom 31. August bis 3. September sollen die Titelkämpfe auf dem Campus-Areal in Sursee stattfinden. Ein Jahr später als seinerzeit geplant, aber mit einem Gefühl von «grosser Vorfreude», sagt Joller. «Die coronabedingte Verschiebung gab uns zwar einen Dämpfer und es kamen Gedanken auf, bei einem erneuten Hinauszögern darauf zu verzichten.» Doch mittlerweile hat der Seilzieh-Weltverband dafür definitiv grünes Licht erteilt.

Im dritten Anlauf hat Ebersecken endlich den Zuschlag für die Austragung erhalten. Die letzte Weltmeisterschaft fand in der Schweiz 2012 statt – und zwar in Appenzell. Das OK-Präsidium obliegt der Altishofer Nationalrätin Ida Glanzmann (Die Mitte), die in Ebersecken aufgewachsen ist. Für sie ist dies «eine Herzensangelegenheit». Die Organisatoren rechnen mit rund 30 teilnehmenden Nationen und ungefähr 1000 Athleten. Die Arena soll so konzipiert werden, dass sie den Zuschauern genügend Platz bietet. «Wir möchten einer ganzen Region ein tolles Fest ermöglichen», betont Joller. Da bleibt nur noch zu hoffen, dass Corona bis 2023 dies den Eberseckern ermöglicht. Zu gönnen wäre es ihnen.