Ehrung Ruderer Roman Röösli ist Luzerner Sportler des Jahres 2020 Roman Röösli setzt sich bei der Wahl zum Luzerner Sportler des Jahres gegen Ringer Samuel Scherrer und Eishockey-Goalie Lara Stalder durch. Zur besten Nachwuchssportlerin wird Squasherin Ambre Allinckx gewählt.

Manuela Schär (Siegerin 2019), Roman Röösli und Regierungsrat Guido Graf bei der Ehrung am Dienstagabend vor dem KKL. Martin Meienberger

(cza) Roman Röösli ist Luzerner Sportler des Jahres 2020. Der 27-jährige Ruderer vom Seeclub Sempach gewann den Titel vor dem Willisauer Ringer Samuel Scherrer und der Luzerner Eishockeyanerin Lara Stalder. Röösli, der am Sonntag beim Weltcup auf dem Rotsee das Podest verpasste, wurde am Dienstagabend vor dem KKL in Luzern geehrt. Er sagte: «Wir haben in unserem Kanton so viele gute und coole Sportlerinnen und Sportler. Es ist eine spezielle Ehre, diesen Preis zu gewinnen.» Bei Olympia strebt er mit Bootspartner Barnabé Delarze eine Medaille im Doppelzweier an.

Zur Nachwuchssportlerin des Jahres wurde Ambre Allinckx vom Squash Club Pilatus Kriens gewählt. Als 18-Jährige war sie letztes Jahr bereits die Nummer 1 im europäischen U19-Ranking. Allinckx setzte sich gegen das Sempacher Ski-Talent Joel Lütolf und die Geuenseer Ruderin Alina Berset durch.

Der Anerkennungspreis 2020 ging an zwei Sportfunktionäre: Max Meier und Paul Vogel. Meier wurde für seine Verdienste um den Schweizer Volley- und Beachvolleyball in den vergangenen 35 Jahren geehrt. Vogel für sein Schaffen als ehemaliger Obmann des Eidgenössischen Schwingerverbands.

Die Auszeichnung als «Ehrenamtlicher des Jahres» ging an Paul Bussmann vom Handballclub BSV Rot Weiss Sursee. Der 73-Jährige ist für seinen Verein seit über 30 Jahren als Funktionär und Helfer an allen Fronten tätig. Mit dem Präventionspreis wurde ausserdem der Squash Club Pilatus Kriens ausgezeichnet.