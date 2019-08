Strenges Pflichtenheft für Veranstalter des Eidgenössischen Wer ein Eidgenössisches organisieren will, muss sich an die Regeln des Schwingerverbandes (ESV) halten. Der OK-Präsident gibt Einblick. Cornelia Bisch

Letzte Vorbereitungen auf dem Festgelände: OK-Präsident Heinz Tännler freut sich aufs Schwingfest. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 16. August 2019)

«Als Veranstalter unterschreibt man das Pflichtenheft des Eidgenössischen Schwingerverbandes», erzählt OK-­Präsident Heinz Tännler. Das 15-seitige Dokument schreibe Anforderungen und Ablauf eines Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf) vor. «Es ist ein sehr detaillierter, bindender Vertrag.»

Im Vordergrund stehe natürlich der Sport und alles, was damit zusammenhänge, berichtet der Zuger SVP-Regierungsrat Tännler. Dazu gehört die Betreuung der Athleten sowie die Schaffung einer adäquaten Infrastruktur mit Massageräumen, Garderoben, Sanitäranlagen, Rückzugsorten und so weiter. «Es reicht bei weitem nicht, einfach ein Zelt für die Athleten aufzustellen. Es muss ein Schwingerdorf aufgebaut werden mit abgeschirmten Zugängen für die Sportler und einem Komfortstandard, den der Verband genau festlegt.» Auch für die traditionellen Festakte und das Programm bestünden Rahmenbedingungen.

Bezüglich des Sicherheitskonzepts sei die Zusammenarbeit zwischen Verband, Veranstalter, Stadt und Polizei im Grundsatz festgehalten. Der Veranstalter müsse ferner die Infrastruktur fürs Fernsehen auf eigene Kosten zur Verfügung stellen sowie für sämtliche Medienvertreter Arbeitsplätze schaffen.

Der Verband bekommt über die Hälfte der Tickets

«Das Festareal muss eingefriedet sein, die Einrichtung ist genau vorgeben, das Logo muss genehmigt werden.» Der Verband prüfe den gesamten Festperimeter. «Sogar wie der Speaker aufzutreten hat, ist festgelegt», erzählt Tännler. «Die Kosten dafür gehen in die Hunderttausende Franken, und nichts davon ist Verhandlungssache.» 33000 der 56500 Tickets für die Arena gingen an den Verband, der auch die Preise festlegte. 4000 Tickets bekam die Stadt Zug, 1000 der Kanton, 4000 wurden öffentlich verkauft, 14000 wurden für Sponsoren reserviert. «Die Abgaben an den Verband sind fix und nicht verhandelbar. Verluste gehen auf Kosten des Veranstalters.»