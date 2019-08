Live Festticker: Die Schwingfans strömen nach Zug - die Polizei zieht ein positives erstes Fazit Die ganze Schweiz pilgert heute nach Zug ans Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. In unserem Festticker halten wir Sie über die Geschehnisse neben der Arena auf dem Laufenden.

07:11 Uhr

Blick auf den grossen Schauplatz: Die Arena füllt sich. In 50 Minuten geht es los!

(Bild: Jonas von Flüe)

Derweil hat es in der Public-Viewing-Zone noch Platz.

(Bild: Andrea Muff)

07:11 Uhr

(Bild: Cornelia Bisch)

07:09 Uhr

Die Freiämter Schwingfans sind heute Morgen erfreut und etwas verwirrt zugleich. Sie könnten via Direktverbindung mit der Bahn nach Zug fahren. Seit Jahren nämlich kämpft die Region für eine Direktverbindung. Am Esaf scheint's möglich.

07:03 Uhr

Tausende Schwingerfans strömen auf der Gubelstrasse in Richtung Arena.

(Bild: René Meier)

(Bild: Zoe Gwerder)

Aber siehe da: Unsere Reporterin hat von Luzern Richtung Zug auch noch einen ganz leeren Zug erwischt.

(Bild: Andra Muff)

07:01 Uhr

Komplett voll: Die S-Bahn von Luzern nach Zug ist überfüllt. Ab Cham werden die Festbesucher, die in den Zug einsteigen wollen, auf die nächsten Züge vertröstet.

(Bild: René Meier)

06:50 Uhr

OK-Präsident Heinz Tännler spricht von einem «hervorragenden ersten Festtag». Mehr als 100'000 Personen seien am Freitag in Zug unterwegs gewesen. Nun stehe aber der Sport im Vordergrund. In der Arena ist alles bereit:

(Bild: Urs Flüeler/Keystone)

06:28 Uhr

Die Polizei zieht ein positives Fazit. Die erste Nacht sei ohne grosse Zwischenfälle verlaufen. Auf dem Festgelände wurden während der Nacht durch Schutz & Rettung Zürich rund 80 Personen medizinisch betreut. Dies vorwiegend wegen Schürfungen und Schnittwunden. Sechs Personen wurden durch den Rettungsdienst Zug zur weiteren Behandlung ins Spital eingeliefert.

Die Feuerwehr der Stadt Zug blickt auf eine ruhige Nacht ohne Einsätze auf dem Festgelände zurück.

Die Ruhe vor dem Sturm - noch ist alles ruhig in der Arena, schon bald aber sind die Bösen am Werk. Allen Schwingerfreunden eine gute Anreise und einen spannenden ersten Wettkampftag. ^klfr #zugerpolizei #esafzug pic.twitter.com/wiy8ocugJb — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) August 24, 2019

Öffentliche Verkehrsmittel statt Auto. Rund um das Festgelände @ESAF2019Zug stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Wer trotzdem mit dem Auto anreist, unbedingt die Autobahnausfahrt Zug/Steinhausen benützen und der Signalisation folgen. ^klfr #zugerpolizei #esafzug pic.twitter.com/RZddfMSccF — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) August 24, 2019

06:26 Uhr

Das Konzert von Nickless war ein Höhepunkt am gestrigen Abend. Hier ein musikalischer Rückblick:

06:24 Uhr

Bisher funktioniert die Koordination der Besucher am Bahnhof. Auch der Stau an den Treppen hält sich un Grenzen. Die Strasse ist proppenvoll.

05:55 Uhr

Die Zuger Kantonalbank zeigt am Bancomat schon einen ersten Schwächeanfall.

05:45 Uhr

Die ersten planmässigen Züge kommen an, bereits steigen grosse Menschenmassen aus. Die SBB ist mit ihren Mitarbeitern vor Ort.

05:15 Uhr

Die ersten Besucher fahren mit dem Auto ein. Der Parkplatz bietet momentan noch genug freies Gras.

Markus Spörri aus Bern stand um 3 Uhr auf, um nach Zug zu fahren. Wir wünschen ihm ein schönes Fest.

05:00 Uhr

Guten Morgen allerseits und herzlich Willkommen aus Zug. Nachdem gestern gefeiert wurde, beginnt heute endlich der sportliche Teil. Lesen Sie in unserem Ticker, was Sie am Freitag verpasst haben: