Live Schwingticker: Der 5. Gang läuft +++ Siege für Bieri, Schurtenberger, Reichmuth und von Ah Der zweite Tag des Eidgenössischen Schwingfests hat begonnen. Wie schneiden die Innerschweizer ab? Wer wird Schwingerkönig? Hier verpassen Sie keine wichtige Entscheidung. Jonas von Flüe und Janick Wetterwald

Wichtigste Paarungen 5. Gang

Joel Wicki gegen Christian Stucki.

Armon Orlik gegen Kilian Wenger.

Sven Schurtenberger gewinnt gegen Lario Kramer.

Marcel Bieri gewinnt gegen Fabian Staudenmann.

Michael Bless gegen Michael Wiget.

Domenic Schneider gewinnt gegen Marco Fankhauser.

Marcel Mathis gewinnt gegen Severin Schwander.

Pirmin Reichmuth gewinnt gegen Stephan Studinger.

Matthias Glarner gewinnt gegen Stefan Gasser.

Benji von Ah gewinnt gegen Samuel Schmid.

Konrad Steffen gewinnt gegen Christian Schuler.

Samuel Giger gewinnt gegen Hanspeter Luginbühl.

René Suppiger gegen Thomas Sempach.

Lutz Scheuber gegen Bernhard Kempf.

08:32 Uhr

Fünfter Gang, fünfter Sieg: Marcel Bieri vom Schwingklub Ägeri gewinnt auch gegen den Berner Fabian Staudenmann. Damit hat er nach fünf Gängen nicht nur den ersten eidgenössischen Kranz fast auf sicher. Nein, Bieri bleibt ein heisser Kandidat auf den Königstitel. Eine Wahnsinnsleistung des Zugers!

08:28 Uhr

Der Nordostschweizer Domenic Schneider zeigt weiter einen sehr guten Wettkampf. Er gewinnt gegen Marco Fankhauser.

08:25 Uhr

Sieg für Pirmin Reichmuth über Stephan Studinger.

Bilanz von Reichmuth: Drei Siege, ein Gestellter, eine Niederlage.

08:23 Uhr

Joel Wicki macht sich auf den Weg in die Arena.

08:16 Uhr

Vierter Sieg im fünften Gang für Sven Schurtenberger. Er gewinnt gegen Lario Kramer mit Nachdrücken.

08:11 Uhr

Matthias Aeschbacher hat im Anschwingen gegen Joel Wicki verloren. Nun hat er vier Siege aneinandergereiht. Er wird sich hinter der Spitze gut positionieren.

08:08 Uhr

Die erste Überraschung des Tages. Christian Schuler verliert gegen den Berner Konrad Steffen. Nun muss Schuler alle drei Gänge gewinnen, um den Kranz zu gewinnen.

Bilanz Christian Schuler: Zwei Siege, ein Gestellter, zwei Niederlagen.

08:02 Uhr

Auch Benji von Ah (gegen Samuel Schmid) und Mike Müllestein (gegen Michael Moser) starten erfolgreich in den Tag. Von Ah sagt:

«Mit dem schnellen Sieg konnte ich Kraft sparen. Ein idealer Start in den Tag.»

Bilanz Benji von Ah: Drei Siege, zwei Niederlagen.

Bilanz Mike Müllestein: Zwei Siege, drei Gestellte.



07:53 Uhr

Den Anfang macht heute Marcel Mathis. Er gewinnt am Boden gegen Severin Schwander. Seine Bilanz: drei Siege, zwei Gestellte.

07:44 Uhr

15 bis 18 Prozent der Teilnehmer gewinnen heute einen eidgenössischen Kranz. Vor drei Jahren waren das 46 Schwinger. Allerdings war die Teilnehmerzahl höher. Zum Kranz reichten damals 74,50 Punkte. In der Regel reichen fünf Siege für das begehrte Eichenlaub.

07:31 Uhr

Gestern hat das Gerücht die Runde gemacht, Feldschlösschen könne kein Bier mehr liefern. «Das stimmt nicht», sagt OK-Präsident Heinz Tännler. Allerdings sei der Weinlieferant von der Menge des getrunkenen Weissweins überrascht worden. «Der offizielle Festwein dürfte bis am Mittag ausgehen. Danach gibt es Yvorne. Das ist auch ein Weisser», sagt er schmunzelnd. 170'000 Personen seien am Samstag in Zug unterwegs gewesen.

07:27 Uhr

Wer ist heute Morgen am besten ausgeruht? Wer konnte vor lauter Nervosität nicht schlafen? Der Übernachtungsort ist sicher zentral. Sven Schurtenberger hat für dieses Wochenende eine Wohnung in Baar gemietet und findet dort seine Ruhe, Marco Rohrer ist gestern noch auf die Alp zu seiner Frau gefahren und die Berner haben ihren eigenen Campingplatz errichtet:

07:22 Uhr

Das Herti-Quartier ist momentan das Trainingszentrum der Schwinger. Überall wärmen sich die Athleten vor dem Ausstich auf.

07:14 Uhr

Zwei prominente Schwinger haben den Wettkampf aufgegeben:



Nick Alpiger hat das Gelände heute Morgen an Krücken verlassen. Im Anschwingen hatte er noch sensationell Samuel Giger geschlagen, danach hat ihn seine Hüftverletzung wieder behindert.

hat das Gelände heute Morgen an Krücken verlassen. Im Anschwingen hatte er noch sensationell Samuel Giger geschlagen, danach hat ihn seine Hüftverletzung wieder behindert. Remo Käser verzichtet wegen einer Blessur ebenfalls auf den zweiten Tag. Womöglich hat auch sein schwaches Abschneiden zum Entscheid beigetragen. Er konnte nur einen Gang gewinnen.

07:00 Uhr

Das sind die Spitzenpaarungen des 5. Ganges:

06:44 Uhr

Alle Schwinger mit 35,75 Punkten dürfen auch am zweiten Wettkampftag teilnehmen. Die prominentesten Ausgeschiedenen sind Schwingerkönig Nöldi Forrer, der Rothenthurmer Philipp Schuler und der Entlebucher Reto Fankhauser.

06:30 Uhr

Guten Morgen aus Zug, guten Morgen aus der Arena. Es wurde analysiert, diskutiert und zuweilen auch ausgerufen. Doch bald sehen wir im Sägemehl, ob Joel Wicki gegen Christian Stucki bestehen kann. Um 7.45 Uhr beginnt der 5. Gang des Eidgenössischen Schwingfests. Lesen Sie hier noch einmal die Geschichten des ersten Schwingtages:

Zwischenrangliste 4. Gang

