Eidgenössisches Turnfest: Dämpfer für Aerobic-Duo des BTV Luzern +++ Urner Nationalturner Andi Imhof in Lauerstellung +++ Auszeichnung für Innerschweizer Duos Vom 13. bis 23. Juni findet in Aarau das Eidgenössische Turnfest 2019 statt. In unserem Liveblog halten wir Sie mit den wichtigsten News, den schönsten Geschichten und den besten ETF-Splittern auf dem Laufenden!

Jasmin Bucheli und Joy Märki zeigen ihre Akrobatik-Künste während der Aerobic-Vorführung in der Kategorie Aktive Paare. (Bild: Boris Bürgisser, Aarau, 14. Juni 2019)

Jasmin Bucheli und Joy Märki vom BTV Luzern bei ihrer Aerobic-Übung.

(Bild: Boris Bürgisser, Aarau, 14. Juni 2019) Deborah Leu und Claudia Schnüriger vom TV Dagmersellen bei ihrer Aerobic Vorführung in der Kategorie Aktive Paare. (Bild: Boris Bürgisser, Aarau, 14. Juni 2019) Schenken sich nichts: die Nationalturner Andy Imhof (links) und Matthias Herger. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 14. Juni 2019) Das Aarau-Logo wird in Beschlag genommen. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 14. Juni 2019) Ein Nationalturner in Action beim Hochweitsprung. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 14. Juni 2019) Ein Nationalturner in Action beim Bodenturnen. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 14. Juni 2019) Ein Starter bei den Nationalturner in Aktion. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 14. Juni 2019) Ein junger Nationalturner beim Steinheben. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 14. Juni 2019) Eine Gymnastik-Gruppe zeigt ihr Können. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 14. Juni 2019) Eine Jugi Gruppe auf dem Weg ans Turnfest. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 14. Juni 2019) Eine Gymnastik Gruppe zeigt ihr Können. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 14. Juni 2019) 12 Bilder Der zweite Tag des Eidgenössischen Turnfests 2019 in Aarau

Sind Sie mit Ihrem Verein am Eidgenössischen aktiv? Schicken Sie uns Ihre Bilder und Videos auf online@luzernerzeitung.ch

Tag 2 zum Nachlesen

23:18 Uhr

Jasmin Bucheli und Joy Märki am Turnfest in Aarau. (Bild: Boris Bürgisser, 14. Juni 2019)



Jasmin Bucheli und Joy Märki vom BTV Luzern gehen mit Ambitionen in den Aerobic-Paar-Wettkampf. Ihre Vorführung glückt, doch mit der Endnote von 9,82 schrammen sie knapp am Podest vorbei:

20:07 Uhr

(tb) In der Gymnastik zu zweit ohne Handgeräte gefielen Ursina Wey und Alexandra Marx (Neuenkirch). Mit 9,56 reichte es zum 11. Platz und zur Auszeichnung. Dies schafften auch Karen Flammer und Aurelia Dugarte (Steinhausen) mit Rang 18 und 9,42 Punkten. Leonie Häller und Miriam Huber (Dagmersellen) holten sich die Note 9,27 und den 36. Platz.

Die Geschwister Nicole und Ivo Boog (STV Büron) verpassten ihre Vorgabe von 9 Punkten. Bei ihrer Vorführung schlich sich ein grösserer Fehler ein, der das Duo mit 8,81 auf den 59. Rang brachte.

20:02 Uhr

(tb) Auf grosses Zuschauerinteresse stossen beim ETF die Gymnastikvorführungen. Im einteiligen Wettkampf sicherte sich Emily Flammer (DTV Steinhausen Jugend) in der Kategorie Einzel ohne Handgeräte mit 9,59 den feinen 13. Platz und verpasste die Auszeichnung nur um einen Rang. Sabina Geiser (Eschenbach) holte sich mit 9,41 Platz 19.

19:41 Uhr

(sige) In der Kategorie A, der Königsklasse des Nationalturnens, wurde der erste Tag mit sechs von insgesamt zehn Noten abgeschlossen. Dabei konnte sich noch keiner der Favoriten entscheidend von der Konkurrenz absetzen. Andi Imhof, Turnfestsieger von 2007 und 2013, ist in Lauerstellung. Der Urner resümiert:

«Der Wettkampf ist bis jetzt nach meinen Vorstellungen verlaufen.»

Die Chancen, am Samstag den Hattrick zu schaffen, seien für ihn intakt.

Schenken sich nichts: die Nationalturner Andy Imhof (links) und Matthias Herger. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 14. Juni 2019)

Eine ausgezeichnete Leistung zeigte auch Trainingskollege Matthias Herger. Nach dem guten Vornotenprogramm war er mit zwei hohen Noten auch im Schwingen Extraklasse. Er sagt:

«Dank der vorzüglichen Ausgangslage ist für mich vieles möglich.»

Zwischenstand nach sechs Durchgängen: 1. Lukas Roth (Zihlschlacht) 59.40. Robin Straub (Zihlschlacht) 58.40. 3. Diego Bachofen (Graubünden) 57.80. 4. Matthias Herger (Bürglen) 57.70. 5. Andi Imhof (Bürglen) 57.50. 6. Marcel Bieri (Menzingen) 57.50. 7. Christian Bieri (Menzingen) 57.40.

18:17 Uhr

Aerobic Aktive Paare. Im Einsatz standen Jasmin Bucheli und Joy Märki vom BTV Luzern ...

... sowie Deborah Leu und Claudia Schnüriger vom TV Dagmersellen.

(Bilder: Boris Bürgisser)

16:19 Uhr

Wir werfen einen ersten Blick auf die Ranglisten. Das sind die besten Zentralschweizer:

Geräteturnen K5: 8. Andres Neff (STV Schattdorf)

8. Andres Neff (STV Schattdorf) Gymnastik Einzel Kat. A1, A2, A3 - zweiteilig: 16. Aleksandra Isaeva (DTV Steinhausen)

16. Aleksandra Isaeva (DTV Steinhausen) Gymnastik Einzel Kat. B1, B2 - ohne Handgeräte: 13. Emily Flammer (DTV Steinhausen)

13. Emily Flammer (DTV Steinhausen) Gymnastik zu Zweit Kat. F1, F2, F3 - ohne Handgeräte: 11. Ursina Wey/Alexandra Marx (STV Neuenkirch)

11. Ursina Wey/Alexandra Marx (STV Neuenkirch) Faustball Kat. D Senioren: 36. STV Neuenkirch

15:09 Uhr

Ein Nationalturner muss mehrere Disziplinen beherrschen: Steinheben, Sprint, Schwingen, Bodenturnen und weitere. Entsprechend vielseitig begabt sollte er sein: kräftig und schnell, aber auch beweglich und ausdauernd. Die Nationalturner messen sich am Freitag und Samstag im Aarauer Schachen.

Die beiden Urner Andy Imhof (links) und Matthias Herger duellieren sich im 80-m-Rennen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone)

14:24 Uhr

Remo Murer war als Choreograf verantwortlich für die Turnfest-Eröffnungsfeier. Sein persönliches Highlight war die Nummer «Hijo de la Luna» mit dem Vertikalakrobaten Christian Saxer am Seil. «Wir haben ein Jahr lang gestritten um diesen Teil», erzählt Murer. Der Grund: die Versicherungsfrage. «Ich bin stolz, dass ich nicht aufgegeben habe», sagt er. Dieser Auftritt bescherte vor allem den Zuschauern vor Ort poetische Momente.

(Bild: Freshfocus)

11:13 Uhr

Heute beginnt unter anderem der Wettkampf der Nationalturner. Mit dabei: Der Sieger von 2007 und 2013, Andi Imhof aus Attinghausen.

Was er zum Eidgenössischen Turnfest 2019 sagt, lesen Sie hier:

(Bild: Boris Bürgisser, Biel, 15. Juni 2013)

10:18 Uhr

Mit 126 Turnerinnen und Turnern ist die Delegation aus Sins nach Aarau gekommen. Damit sind sie die grösste Aargauer Gruppe am Vereinswettkampf Jugend. Im Schachen angekommen stimmt sich die Gruppe mit dem Vereinstanz ein.

(Bild: Martin Probst)

08:27 Uhr

Das Programm kann so manch einen überfordern. Die Lösung? Wir lassen uns treiben – und schauen uns einfach alles ein wenig an. Zum Beispiel Steinheben.

(Bild: AZ)

08:02 Uhr

Am zweiten Tag des Eidgenössischen Turnfests erwarten wir mehrheitlich tolles Wetter – auch wenn am Nachmittag der Sahara-Staub und einige Wolken vorbeiziehen.

Heute teilweise sonnig. Wolkenfelder verdecken immer mal wieder die Sonne. Besonders in der Romandie fällt stellenweise etwas Regen. Je nach Sonnenscheindauer 23 bis 27 Grad, in den Föhngebieten bis 29 Grad. ^is pic.twitter.com/EaAYUSJm5c — SRF Meteo (@srfmeteo) 14. Juni 2019

07:44 Uhr

Guten Morgen aus Aarau. Das Eidgenössische Turnfest geht in die zweite Runde. Auch für den TV Walenstadt, der vor der Sporthalle Schachen übernachtet hat.

(Bild: AZ)

Tag 1 zum Nachlesen

So bunt war die Eröffnungsfeier

Die besten Bilder des ersten Tages

Eine Show während der Eröffnungsfeier. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 13. Juni 2019) (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 13. Juni 2019) (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 13. Juni 2019) (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 13. Juni 2019) (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 13. Juni 2019) Die Turnfest Arena in Aarau. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 13. Juni 2019) Diese Turnerinnen bereiten sich auf ihren Wettkampf vor. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Die offizielle Fahnenübergabe vom OK Biel 2013 an das OK Aarau 2019 fand am Nachmittag statt. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Die offizielle Fahnenübergabe vom OK Biel 2013 an das OK Aarau 2019 fand am Nachmittag statt. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Die Gymnastik-Präsentationen bieten viel Eleganz. (Bild: Ueli Wild) Geräteturnerinnen des STV Ballwil posieren auf dem Aarau-Schriftzug im Schachen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Geräteturnerinnen des STV Ballwil posieren auf dem Aarau-Schriftzug im Schachen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Auch die Leichtathletik-Wettkämpfe haben begonnen. (Bild: Rolf Hunziker/ETF) Die Gymnastik-Präsentationen bieten viel Eleganz. (Bild: Ueli Wild) Im Hintergrund ist die Aarauer Altstadt zu sehen. (Bild: Ueli Wild) Turnerinnen bei den Verpflegungsständen. (Bild: Ueli Wild) Die Zentralfahne des Schweizerischen Turnverbandes wird per Heissluftballon eingeflogen. (Bild: Emil Bösch/ETF) Geräteturnerinnen sind beim Einturnen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Zuschauer geniessen eine Gymnastikvorführung. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Geräteturnerinnen sind beim Einturnen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Gymnastik-Turnerinnen bei der Vorbereitung. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Eine Gymnastik-Turnerin bei der Vorbereitung. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Eine Geräteturnerin ist beim Einturnen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Eine Gymnastik-Turnerin bei der Vorbereitung. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Eine Gymnastik-Turnerin bei der Vorbereitung. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Geräteturnerinnen sind beim Einturnen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Geräteturnerinnen sind beim Einturnen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Geräteturnerinnen sind beim Einturnen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Eine Geräteturnerin ist beim Einturnen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) 29 Bilder Der erste Tag des Eidgenössischen Turnfests 2019 in Aarau

22:08 Uhr

Hiermit beenden wir die heutige Berichterstattung. Mehr Bilder, Videos und Texte aus Aarau liefern wir ihnen morgen. Gute Nacht und danke für Ihre Aufmerksamkeit.

21:45 Uhr

Turnfest in Aarau mit grosser Show eingeläutet

(sda) Das Eidgenössische Turnfest in Aarau ist am Donnerstagabend mit einer 90-minütigen, farbenprächtigen Show eröffnet worden. Aarau erwartet an diesem und am nächsten Wochenende zum grössten Breitensportanlass der Schweiz fast 70'000 Turnerinnen und Turner.

Das Motto der Eröffnungsshow mit 700 Mitwirkenden hiess «Welcome» und erinnerte ein wenig an Eröffnungsfeiern von Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften. In bunter Folge wurden Show-Elemente wie Gesang, Musik, Tanz und Turndarbietungen durcheinander gewirbelt.

Dazu wurden einige Aargauer «Spezialitäten» wie Wasser, Stau, Rüeblitorte, Kunst oder Pferderennen spielerisch dargestellt. Die Eckpfeiler der Show bildeten das ETF Orchester und die beiden Sängerinnen Sandra Rippstein und Monika Schär.

21:15 Uhr

Die Sonne legt sich hinter die Hügel, und die Musik im Schachen wird immer lauter gedreht.

21:10 Uhr

Und auch die Musiker treffen ein.

Gebannt verfolgen die Zuschauer die Eröffnungsfeier, das Fernsehen überträgt live.

Partystimmung im Schachen: Bernerinnen heizen an «Barstreet» ein

In den nächsten Tagen strömen nicht nur scharenweise Turner nach Aarau, auch das Partyvolk putzt sich heraus und zieht in den Schachen. Dutzende Bars und Beizen verwandeln das Festgelände in eine wahre Festmeile.

20:40 Uhr

Der Eröffnungstanz mit 26 Tänzerinnen ist beendet.

Screenshot SRF

20:29 Uhr

Jetzt geht's los: Die 90-minütige offizielle Eröffnungsfeier in Aarau! Die letzten Besucher nehmen ihre Plätze ein und auf der Bühne läuft der Countdown.

Das Eidgenössische hat begonnen: Seit Donnerstagmorgen führen die Turnerinnen und Turner akrobatische Sprünge, elegante Pirouetten und kraftvolle Hebefiguren auf dem Festgelände vor.

18:10 Uhr

Das Turnfest-Areal im Aarauer Schachen ist ein Dorf in der Stadt. Und langsam füllt sich dieses Dorf mit Leben. Erste Wettkämpfe finden statt und die Festzelt-Betreiber rüsten sich für die Party-Nächte am Wochenende. Wir haben einen Rundgang gemacht.

18:05 Uhr

Es war ein langer und vor allem ein heisser Tag für die Leichtathleten. Da haben sich die Athleten nach getaner Arbeit ein Bier im Brunnen verdient. (Bild: Martin Probst)

17:30 Uhr

Der STV Benken hat heute am Sechskampf teilgenommen. Die Turner sind zufrieden mit ihrer Leistung und nun freuen sich die gut gebauten Herren auf die Festmeile.

Bild: AZ

17:14 Uhr

2371 Vereine aus der ganzen Schweiz entsenden Turnerinnen und Turner nach Aarau. 8500 Helferinnen und Helfer sorgen für die Durchführung. Insgesamt treten 66'888 Athleten in 108 Disziplinen an.

16:57 Uhr

Darf an keinem eidgenössischen Grossanlass fehlen: das Schweizer Militär. Hier stellt sich die Armee an einem Infostand vor.

(Bild: Frederic Härri)

16:33 Uhr

Auch die Leichtathletik-Wettkämpfe haben begonnen.

(Bild: Rolf Hunziker/ETF)

16:00 Uhr

Nun beginnt die Fahnenübergabe bei der Aargauer Kantonalbank.

(Bild: Urs Flüeler/Keystone)

(Bild: Urs Flüeler/Keystone)

15:34 Uhr

Mitten auf dem Festareal steht in grossen Lettern A A R A U. Die Turnerinnen des STV Ballwil haben die Gelegenheit gepackt und auf den Buchstaben auf Holz ihr Können gezeigt:

Geräteturnerinnen des STV Ballwil posieren auf dem Aarau-Schriftzug im Schachen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone)

14:37 Uhr

Wir bekommen laufend neue Bilder aus Aarau. Hier die besten des ersten Tages:

Eine Show während der Eröffnungsfeier. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 13. Juni 2019) (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 13. Juni 2019) (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 13. Juni 2019) (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 13. Juni 2019) (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 13. Juni 2019) Die Turnfest Arena in Aarau. (Bild: Urs Flüeler / Keystone, Aarau, 13. Juni 2019) Diese Turnerinnen bereiten sich auf ihren Wettkampf vor. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Die offizielle Fahnenübergabe vom OK Biel 2013 an das OK Aarau 2019 fand am Nachmittag statt. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Die offizielle Fahnenübergabe vom OK Biel 2013 an das OK Aarau 2019 fand am Nachmittag statt. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Die Gymnastik-Präsentationen bieten viel Eleganz. (Bild: Ueli Wild) Geräteturnerinnen des STV Ballwil posieren auf dem Aarau-Schriftzug im Schachen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Geräteturnerinnen des STV Ballwil posieren auf dem Aarau-Schriftzug im Schachen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Auch die Leichtathletik-Wettkämpfe haben begonnen. (Bild: Rolf Hunziker/ETF) Die Gymnastik-Präsentationen bieten viel Eleganz. (Bild: Ueli Wild) Im Hintergrund ist die Aarauer Altstadt zu sehen. (Bild: Ueli Wild) Turnerinnen bei den Verpflegungsständen. (Bild: Ueli Wild) Die Zentralfahne des Schweizerischen Turnverbandes wird per Heissluftballon eingeflogen. (Bild: Emil Bösch/ETF) Geräteturnerinnen sind beim Einturnen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Zuschauer geniessen eine Gymnastikvorführung. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Geräteturnerinnen sind beim Einturnen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Gymnastik-Turnerinnen bei der Vorbereitung. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Eine Gymnastik-Turnerin bei der Vorbereitung. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Eine Geräteturnerin ist beim Einturnen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Eine Gymnastik-Turnerin bei der Vorbereitung. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Eine Gymnastik-Turnerin bei der Vorbereitung. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Geräteturnerinnen sind beim Einturnen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Geräteturnerinnen sind beim Einturnen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Geräteturnerinnen sind beim Einturnen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) Eine Geräteturnerin ist beim Einturnen. (Bild: Urs Flüeler/Keystone) 29 Bilder Der erste Tag des Eidgenössischen Turnfests 2019 in Aarau

14:22 Uhr

In diesem Parcours messen sich die Starken und Halbstarken. Dieser junge Teilnehmer schaffte es über alle sieben Hindernisse. Ob seine Wettkampfzeit für den Sieg ausreicht, wird sich zeigen. Für den Tagessieger gibts als Belohnung 400 Franken.

14:15 Uhr

Das Bieler Gesamt-OK von 2013, angeführt vom damaligen OK-Präsidenten und Ständerat Hans Stöckli, der Berner Regierungsrätin Beatrice Simon und dem Stadtpräsidenten von Biel, Erich Fehr, landete morgens um 8 Uhr in Aarau und überbrachte die STV-Zentralfahne. Nach Aarau kam das OK im Fluge – per Heissluftballon. Wobei es nicht von Biel, sondern von Rothrist aus angeflogen kam und im Schachen zur Punktlandung ansetzte. Die offizielle Fahnenübergabe findet am 16 Uhr auf der AKB-Bühne beim Bahnhofplatz statt.

(Bild: Philipp Zimmermann)

13:48 Uhr

Das Wetter in Aarau ist herrlich. Da machen die Gymnastik-Übungen auf der Wiese doppelt Spass.

(Bild: Urs Flüeler/Keystone)

(Bild: Urs Flüeler/Keystone)

13:43 Uhr

Die Mauerblümchensportart Trampolin steht heute in der Keba im Zentrum. Die ersten Medaillen in der Kategorie Einzel U11, U13 und Synchron Damen/Herren open wurden bereits verliehen. Auf das Podest in der Kategorie U13 haben es Saskia Bischoff, 11 (TV Liestal/NKL), Elia Locher, 10 (TV Liestal/NKL) und Quetzal Inverno, 11 (Chêne Gymnastique Genève trampo) geschafft (v.l).

(Bild: Jocelyn Daloz)

13:22 Uhr

Trotz des hohen Wasserstandes scheint eines der Highlights des Eidgenössichen Turnfests (ETF), der «Waterings Contest», nicht gefährdet zu sein. Dabei schwingen sich die Turner an den Ringen mit Mehrfachsalti in die Luft und landen anstatt auf der weichen Turnmatte direkt in der Aare. Der spektakuläre Show-Wettbewerb findet am Samstag, 15. Juni, ab 11 Uhr und am Sonntag, 16. Juni, ab 13 Uhr an der Spitze des Kraftwerk-Inseli gegenüber dem «Summertime» statt.

13:08 Uhr

Von einer Zeltstadt kann man hier noch nicht sprechen: Bislang sind rund 250 der roten ETF-Zelte aufgestellt. Ein paar wenige Camper sind bereits vor Ort, sonst ist wenig los. Nächstes Wochenende wird das anders sein: In der Spitzennacht werden knapp 15‘000 Personen auf dem gesamten Zeltplatz übernachten.

(Bild: Frederic Härri)

An der Grill-Station auf dem Zeltplatz werden die ersten Würste und Steaks ausgepackt.

(Bild: Frederic Härri)

12:03 Uhr

Das Festgelände im Schachen liegt unmittelbar neben der Aare. Deshalb sind am ersten Wochenende 20 Rettungsschwimmer und rund 15 Bootsführer im Einsatz. Die Rettungsboote an der frisch gebauten ETF-Holzbrücke sind einsatzbereit.

(Bild: Frederic Härri)

11:57 Uhr

In der Disziplin Gymnastik zu zweit sind heute auch die Geschwister Nicole (29) und Ivo Boog (26) aus Büron aktiv. Zu sehen ab 15.30 Uhr im Gymnastikzelt im Aarauer Schachen. Mehr zu den beiden.

(Bild: Nadia Schärli)

10:57 Uhr

Auch in der Schachen-Halle haben die Wettkämpfe begonnen. Dort, wo der HSC Suhr Aarau normalerweise seine Heimspiele in der Handball-NLA durchführt, geht es am ETF eleganter zu und her.

10:50 Uhr

Wenn sie nur nicht vom Winde verweht werden. 25 Repräsentanten des letzten Eidgenössischen 2013 in Biel wollen heute mit Heissluftballonen zur Übergabe der Zentralfahne nach Aarau kommen. Mit dabei: der damalige OK-Präsident Hans Stöckli (SP-Ständerat aus Biel) und die Berner Regierungsrätin Beatrice Simon (BDP, Seedorf).

Bild: AZ

10:30 Uhr

Das Eidgenössische Turnfest ist inoffiziell bereits eröffnet worden. Die Gymnasten betraten heute Morgen als erste Athleten die Bühne im Aarauer Schachen.

Donnerstag, 13.6.2019 - 09:45 Uhr

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Das Eidgenössische Turnfest 2019 kann beginnen.

(Bild: Urs Flüeler/Keystone)