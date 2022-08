WM in Sursee Ein historischer Erfolg für Schweizer Elektrorollstuhl-Hockeyaner Die Schweiz gewinnt in Sursee die WM-Bronzemedaille im Powerchair-Hockey.

Jan Schäublin (links, im Gruppenspiel gegen die Niederlande) ist der Topskorer der Schweiz. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 12. August 2022)

Das Schweizer Nationalteam reitet auf der Erfolgswelle. Im Spiel um Platz drei der Powerchair-Hockey-WM in Sursee gewann der WM-Gastgeber in einem an Spannung kaum mehr zu überbietenden Krimi in der Stadthalle gegen Finnland 5:4 nach Verlängerung. 600 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das «Golden-Goal» von Nelson Braillard. Damit holte die Schweiz zum ersten Mal eine WM-Medaille im Hockey mit Elektrorollstühlen.

Baumeister des Erfolgs war Torhüter Raphael Bachmann, der mit 15 Paraden dem finnischen Angriffsspiel den Zahn zog. «Ich bin stolz, was wir als Mannschaft in Sursee erreicht haben. Das war der verdiente Lohn für vier trainingsintensive Jahre», freute sich Bachmann, «Wir haben es geschafft, uns nach der enttäuschenden Niederlage im WM-Halbfinal gegen Dänemark innert kurzer Zeit aufzuraffen und eine starke Kollektivleistung zu zeigen.» Der 34-jährige Aargauer möchte den Schwung mitnehmen. «Wir wollen uns in den nächsten Jahren in den Top 3 der Welt festsetzen.»

Dänemark setzt sich im Final durch

Der Schweizer Nationaltrainer Daniel Pulver lobte seine Schützlinge nach dem historischen Erfolg: «Wir haben die Medaille dank hervorragendem Teamgeist verdient gewonnen. Jeder hat für jeden gerackert, es war eine Freude, das Spiel zu verfolgen.» Der Coach hofft nun, dass viele Menschen das Powerchair-Hockey entdecken. «Und ich hoffe auch, dass die zehn Schweizer WM-Cracks die restlichen 120 in der Schweiz Lizenzierten anstecken können, ihnen nachzueifern.»

Der Schweizer Topskorer Jan Schäublin (21 Turniertore) wurde an der Schlussfeier zum besten Handschläger ausgezeichnet, Teamkollege Dave Inhelder gewann in der Kategorie bester Festschläger.

Im Final setzte sich Dänemark gegen Topfavorit Niederlande 4:3 nach Verlängerung durch. Das «Golden Goal» schoss Anders Berenth mit seinem 32. Turniertor. (pd/ars)