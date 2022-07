ISAF 2022 Starke Gäste und ein abwesender Entlebucher: Wer sind die Favoriten beim Isaf 2022? 14 Eidgenossen stehen am Sonntag beim Innerschweizer Schwingfest in Ennetbürgen am Start. Doch einen eindeutigen Überflieger gibt es nicht. Eine Übersicht.

Auf dem Stoos bezwang Joel Strebel mehrere Berner - darunter auch Adrian Walther (links). Bild: Urs Flüeler/Keystone

Erich Fankhauser musste kurzfristig Forfait geben. Der Entlebucher Spitzenschwinger, der in dieser Saison am Luzerner Kantonalfest mit sechs Siegen in Folge triumphierte, leidet an einem Infekt, wie er in den Sozialen Medien mitteilt. Genaues ist nicht bekannt, die Details seien «in ärztlicher Abklärung», schreibt Fankhauser.

Das Teilnehmerfeld kann sich aber trotz der Absage des Brünig-Siegers von 2018 sehen lassen. 14 Eidgenossen steigen am Sonntag in Ennetbürgen ins Sägemehl. Unter ihnen viele Athleten, die in diesem Jahr Kranzfeste gewannen. Die Innerschweizer bekommen es mit starken Vertretern der anderen vier Teilverbände zu tun. Die Nordwestschweizer treten mit Joel Strebel und Oliver Hermann an, die Berner mit Matthias Aeschbacher und Dominik Roth, die Nordostschweizer mit den beiden Eidgenossen Michael Bless und Martin Hersche, die Südwestschweizer mit Steve Duplan und Benjamin Gapany.

Vor allem dem Freiburger Gapany gelingen derzeit überzeugende Auftritte. Von 30 Gängen hat er in dieser Saison nur zwei verloren – das ist die beste Quote aller Isaf-Teilnehmer. In der offiziellen Jahreswertung belegt er aktuell den 2. Rang hinter Dominator Samuel Giger. Gapany muss im 1. Gang gegen Mike Müllestein, den Sieger vom Schwyzer Kantonalen, antreten.

Gibt es 2022 erneut eine Überraschung?

Mit Spannung darf das Duell zwischen Joel Wicki und Joel Strebel erwartet werden. Das letzte Aufeinandertreffen 2019 hat der Luzerner für sich entschieden. Strebel kam in dieser Saison immer besser in Fahrt. Auf dem Stoos hat er unter anderem den Kilchberger Co-Sieger Fabian Staudenmann bezwungen.

Prognosen sind beim Innerschweizerischen 2022 schwierig, der eindeutige Überflieger ist nicht in Sicht. Und die letztjährige Ausgabe hat gezeigt, wie schnell es zu Überraschungen kommen kann. Oder wer hätte 2021 auf das Schlussgang-Paar Joel Ambühl und René Suppiger gewettet?

Isaf 2022

Ennetbürgen. Festareal Herdern. Programm, Sonntag. 7.30: Anschwingen. – 11.45: Mittagspause. – 13.00: 4. Gang. – 15.15: Festakt. – 17.00: Schlussgang.

Spitzenpaarungen, 1. Gang:

Joel Wicki*** – Joel Strebel***

Christian Schuler*** – M. Aeschbacher***

Mike Müllestein*** – Benjamin Gapany***

Sven Schurtenberger*** – Michael Bless***

Reto Nötzli*** – Matthieu Burger**

Benji von Ah*** – Christian Bucher**

Marcel Bieri*** – Oliver Hermann**

Andi Imhof*** – Marc Lustenberger*

Stefan Stöckli*** – Lukas Bissig**

Joel Ambühl** – Martin Hersche***

Das Isaf 2022 können Sie auf unserer Webseite im Ticker mitverfolgen. Ausserdem überträgt Tele 1 das gesamte Fest live.