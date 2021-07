Leichtathletik Ein Lichtblick bei den U20-Europameisterschaften In Tallinn erfüllte sich der Nidwaldner 800-m-Läufer Navid Kerber einen Traum. Drei Frauen liessen Innerschweizer 800-m-Erinnerungen aufleben.

Die 800 m haben die Schweizer Leichtathletik während Jahren geprägt. Zentralschweizer waren dafür massgeblich verantwortlich. An den Luzerner André Bucher, Weltmeister 2001, Seriensieger auf internationaler Ebene und nach wie vor unangefochtener Schweizer Rekordhalter (1:42,55), sei erinnert. Oder an die Urnerin Anita Belz-Brägger, welche als zweite Schweizerin, die Distanz in weniger als zwei Minuten (1:59,66) lief.

Navid Kerber beim 22. Nidwaldnerlauf in Stans. Philipp Schmidli (5. Mai 2018)

Nun zeigte sich an den U20-Europameisterschaften in Tallinn (Estland), welches Potenzial über diese Distanz in der Schweiz nachstösst. Nicht weniger als drei Athletinnen qualifizierten sich für den Final. Die Erfolgsbilanz: Gold für die erst 17-jährige Freiburgerin Audrey Werro, Bronze für Aargauerin Valentina Rosamillia (18) und Platz 7 für die Zürcherin Lea Ammann.

Noch sind Topränge für Kerber unrealistisch

Der 800-m-Spezialist aus Kehrsiten, Navid Kerber verfolgte dieses Spektakel im Stadion. «Imponierend, sehr cool», sagte er dazu. Sein Ziel: «Diese Dynamik auch nutzen.» Noch sind Ambitionen auf Topränge auf diesem Level für den 18-Jährigen unrealistisch. Er hatte sich «auf den letzten Drücker» für die Titelkämpfe qualifiziert. Um über zwei Sekunden senkte Kerber (Bild) am 4. Juli seine persönliche Bestzeit im deutschen Waiblingen auf 1:50,65 Minuten. Eine «extreme Freude» empfand er über die überraschende Leistung, zumal er sich bis kurz davor durch den Maturaabschluss gefordert war.

«Cool, dieses riesige Hotel und die vielen Athleten aus ganz unterschiedlichen Ländern. Das war etwas Anderes als in der Schweiz»,

sagt Kerber zu seiner EM-Premiere. Er genoss es, «Part oft the Game» zu sein, und versuchte, seine Möglichkeiten bestmöglich auszuschöpfen.

Der Maturand will dem Sport Priorität einräumen

Das gelang ihm nicht ganz zufriedenstellend. In der vierten (eher langsamen) Serie schied er als Vierter aus. «Ich lief etwas zu vorsichtig, weil ich nicht unnötig Kräfte verpuffen wollte. Dadurch verpasste ich einen besseren Rang.» Im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Ramon Wipfli, der ebenfalls Rang 4 belegte, aber mit 1:51,21 Minuten über die Zeit die nächste Runde erreichte, war’s für Kerber vorüber.

Kerber, welcher bis jetzt der Schule immer erste Priorität eingeräumt hatte, wird nun das Laufen ins Zentrum rücken. «Ich will schauen, was unter diesen Voraussetzungen im Sommer und Herbst noch möglich ist», sagt er. Mehr Zeit fürs Training mit Trainer Peter Mathys in Zofingen sowie zur Regeneration wird ihm dabei zur Verfügung stehen. Im Winter steht dann die RS an, eventuell die Spitzensport-RS. Offen lässt er derzeit, wann er mit dem Studium beginnt. Noch weiss er die Resultate des Numerus clausus für das Medizinstudium nicht.