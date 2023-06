Der Meister dominiert weiter City überzeugt im FA-Cup-Final, schlägt Stadtrivale United mit 2:1 und hat Chancen auf das grosse Triple In Manchester jubeln am Samstagabend die Himmelblauen. City gewinnt das Derby gegen Stadtrivale United mit 2:1 und gewinnt den FA Cup. Zum Triple fehlt nun «nur» noch der Champions-League-Titel.

Ilkay Gündogan avancierte im FA-Cup-Final zum Matchwinner. Daniel Hambury / EPA

Die bestechende Form von Manchester City in dieser Saison spiegelt sich unter anderem in der FA-Cup-Bilanz wider: kein einziges Gegentor kassierten die «Citizens» bis zum Finalspiel am Samstagabend gegen Stadtrivale Manchester United im nationalen Cup.

Knapp eine halbe Stunde dauerte es, bis Bruno Fernandes die Chance von City auf die perfekte FA-Cup-Saison zunichtemachte. Der Portugiese verwandelte einen Penalty, nachdem Jack Grealish zuvor der Ball an die Hand gesprungen war.

Die erste halbe Stunde in diesem Cupfinal aber gehörte klar dem amtierenden englischen Meister, bei dem auch Manuel Akanji in der Startaufstellung stand. Nur 13 Sekunden brauchte City, um in Führung zu gehen. Ein weiter Pass von Stefan Ortega flog bis kurz vor den gegnerischen Strafraum, wo Kevin De Bruyne schliesslich auf Ilkay Gündogan ablegte, der mit einem wunderbaren Volley zur Führung einnetzte. Der «Screamer», wie sie ein solches Tor in England nennen, war ein Schockmoment für Manchester United, das folglich Mühe bekundete, dem dominanten Auftritt ihres Stadtrivalen entgegenzuhalten.

Natürlich war da der Ausgleich durch Bruno Fernandes, doch wirklich auf Augenhöhe war United auch nach dem Treffer nicht. City bewies Überlegenheit, ohne zu sehr auf Risiko zu spielen. Währenddessen suchten die «Red Devils» vergeblich, einen Weg zum zweiten Treffer an der City-Abwehr vorbei zu finden.

Zweiter Streich von Gündogan

Als Kevin De Bruyne kurz nach dem Seitenwechsel zum Eckball anlief, setzte er erneut seinen deutschen Teamkollegen in Szene. Gündogan nahm, wie bereits kurz nach Anpfiff, den Ball per Volley und brachte ihn hinter David de Gea. Zwar war der Schuss dieses Mal deutlich harmloser und sprang vor der Überquerung der Torlinie noch auf dem Rasen auf, der spanische Torhüter sah ihn jedoch zu spät kommen. Gündogan netzte später gar zum 3:1 ein, der Treffer wurde aufgrund einer Offside-Position aber annulliert.

Drei Tore wären zwar schön gewesen für City, aber das Doppelpack von Gündogan reichte der Elf von Pep Guardiola, um ihren siebten FA-Cup-Pokal in die Höhe stemmen zu dürfen. Der Traum vom grossen Triple besteht also weiterhin.

Es wäre ein Erfolg, den noch wenige Vereine erreicht haben. Celtic Glasgow (1966/67), Ajax Amsterdam (1971/72), PSV Eindhoven (1977/78), Manchester United (1998/99), FC Barcelona (2008/09 und 14/15), Inter Mailand (2009/10) und Bayern München (2012/13 und 19/20) befinden sich im engen Kreis der Mannschaften, die bereits die nationale Meisterschaft, den nationalen Cup und die Champions League in einer Saison gewannen.

Eine Woche bleibt den Citizens, um sich auf den Champions-League-Final (Samstag, 10. Juni um 21:00 Uhr) gegen Inter Mailand in Istanbul vorzubereiten. Es bleibt zu erwarten, dass die Mannschaft von Pep Guardiola auch in der türkischen Metropole in bester Form sein wird.