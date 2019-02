Pinturault wird Weltmeister in der Kombination – keine Medaillen für die Schweiz Die Speedspezialisten haben in der Kombination einen schweren Stand. Alexis Pinturault gewinnt Gold – für die Schweizer bleiben die Medaillen ausser Reichweite.

Luca Aerni war der Favorit der Schweizer. (Bild: EPA/VALDRIN XHEMAJ)

Luca Aerni ging als Titelverteidiger in diese WM-Kombination und gehörte dennoch nicht zum Favoritenkreis. Denn der Kombinationsweltmeister von St. Moritz fand in diesem Winter in seiner Stammdisziplin, dem Slalom, den Rhythmus bisher nicht. Zum Saisonauftakt wurde er in Levi 16. Steigern konnte er sich seither resultatmässig nicht. Weit weg ist die Form der Vorsaison, in der Aerni in Madonna Zweiter wurde und die Schweizer nach fast acht Jahren wieder einen Slalom-Podestplatz feiern konnten.

Der erste Durchgang hielt die Schweizer Hoffnungen am Leben. Luca Aerni gelang eine gute Abfahrt. Der Berner handelte sich nur einen Rückstand von 1,23 Sekunden auf die Spitze ein. Vor ihm lagen keine besseren Slalomfahrer, hinter ihm etwa die Techniker Marco Schwarz, Victor Muffat-Jeandet und Alexis Pinturault. «Jetzt ist vieles möglich», sagte Aerni zur Rennhälfte.

Alexis Pinturault nach seiner Fahrt. (Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Hadalin gelingt Überraschung

Von der breit gefächerten Palette an Möglichkeiten trat die am wenigsten Prickelnde ein. Der Slalomlauf des Jahres blieb aus. Aerni startete verhalten in seine stärkere Disziplin, nach der ersten Zwischenzeit war die Hälfte des Vorsprungs weg. Es reichte nur zu Platz 8. Er sagte: «Der Fehler im letzten Steilhang war definitiv zu viel.» Einen Platz besser als Aerni klassierte sich Mauro Caviezel, der Bronzemedaillengewinner von St. Moritz. Caviezel sagte: «Ich habe das Rennen in der Abfahrt verloren, nicht im Slalom.»

Speedfahrer wie Caviezel waren in dieser Kombination im Nachteil. Da die Abfahrt verkürzt wurde, konnten sie auf den langen Ski keinen grossen Vorsprung herausholen. Das zeigte sich auch im Schlussklassement: Caviezel und Dominik Paris waren die einzigen Speedspezialisten, die sich unter den ersten 10 klassieren konnten. Ein anderes Hindernis war die Slalompiste, die zusehends schlechter wurde. Die besten Abfahrer mussten sich am Schluss durch das furchige Gelände kämpfen. Der Österreicher Marco Schwarz, der die Bronzemedaille gewann, sagte: «Die Fahrer, die in der Abfahrt vorne dabei waren, hatten keine Chance.»

Am Ende standen drei Techniker auf dem Podium. Der Sieg ging an Alexis Pinturault, der in dieser Saison bereits in Wengen auf dem Podest stand, im letzten Jahr gewann er Olympiasilber in dieser Disziplin. Die Geschichte des Tages schrieb aber Stefan Hadalin. Der 23-Jährige Slowene schuf sich mit dem 30. Platz in der Abfahrt die perfekte Ausgangslage für den zweiten Durchgang. Hadalin durfte als erster in den Slalom starten und gewann Silber. Er sagte: «Es ist unglaublich. Ich kann meine Gefühle nicht in Worte fassen. Ich bin einfach richtig glücklich.»

Alexis Pinturault posiert mit seiner ersten Gold-Medaille. (Bild: AP Photo/Gabriele Facciotti)

Are (SWE). WM. Kombination der Männer:

1. Pinturault (FRA) 1:47,71. 2. Hadalin (SLO) 0,24 zurück. 3. Schwarz (AUT) 0,46. 4. Tonetti (ITA) 0,67. 5. Strasser (GER) 0,80. 6. Muffat-Jeandet (FRA) 0,81. 7. Mauro Caviezel (SUI) 0,86. 8. Luca Aerni (SUI) 1,02. 9. Paris (ITA) 1,51. 10. Monsen (SWE) 1,63. 11. Bennett (USA) 1,88. 12. Danklmaier (AUT) 1,89. 13. Windingstad (NOR) 1,97. 14. Baumann (AUT) 1,99. . Jan Zabystran (CZE) 2,00. – Ferner: 18. Carlo Janka (SUI) und Cochran-Siegle (USA), je 2,13. 22. Kilde (NOR) 2,28. 23. Niels Hintermann (SUI) 2,30. 26. Sandro Simonet (SUI) 2,52.

Abfahrt: 1. Paris 1:07,27. 2. Cochran-Siegle 0,03. 3. Kilde 0,38. – Ferner: 7. Janka 0,60. 8. Caviezel 0,63. 13. Hintermann 0,89. 16. Tonetti 1,02. 20. Aerni 1,23. 21. Schwarz 1,25. 23. Muffat-Jeandet 1,49. 24. Pinturault 1,52. 29. Strasser 1,72. 30. Hadalin 1,88. 31. Simonet 1,92.

Slalom: 1. Hadalin 38,80. 2. Pinturault 0,12. 3. Strasser 0,72. 4. Schwarz 0,85. 5. Muffat-Jeandet 0,96. 6. Tonetti 1,29. 7. Aerni 1,43. 8. Caviezel 1,87. – Ferner: 11. Simonet 2,24. 23. Hintermann 3,05. 26. Paris 3,15. 28. Janka 3,17. 34. Kilde 3,54. 36. Cochran-Siegle 3,74.