Playoff-Halbfinal Der EV Zug ist eine fast perfekte Hockeymaschine – doch was, wenn grösserer Widerstand kommt? Der EV Zug gewinnt 3:0 gegen den völlig überforderten HC Davos und braucht noch einen Sieg für den Einzug in den Final.

Zuger Jubel nach dem Treffer zum 1:0.

Was passiert, wenn Zug einen echten Gegner bekommt? Diese Frage drängt sich auf. Es geht nicht einmal darum, ob die Zuger noch ein Spiel gegen Davos verlieren. Es geht darum, dass der Meister einfach zu gut ist. Die Zuger spielen mit einer Präzision, Disziplin, Intensität und Geduld, die in unserem Hockey in dieser Art und Weise einmalig ist. Nur der HCD in den besten Jahren unter Arno Del Curto und das «Grande Lugano» unter John Slettvoll (zwischen 1986 und 1990 viermal Meister) haben bisher diese taktische und spielerische Perfektion erreicht.

Der HCD war auch am Dienstagabened ein tapferer Gegner. Leidenschaftlich und mutig, recht gut organisiert und läuferisch fast ebenbürtig. Und doch überfordert. Dass die Resultate in diesem Halbfinal bisher verhältnismässig knapp sind (3:0, 2:1, 3:0), hat mehr mit dem Leichtsinn der Zuger als mit den Qualitäten der Bündner zu tun. Das Torschussverhältnis spricht Bände: 32:20 in der ersten, 41:23 in der zweiten und 35:25 in der dritten Partie.

Der Leichtsinn der Zuger ist ihr leichtsinniger Umgang mit Torchancen. Das Spiel mag perfekt sein, die Defensive undurchlässig – die letzte Wahrheit steht immer oben auf der Resultattafel. Dort wird die Anzahl der erzielten Tore angezeigt. Und am Ende zählt nur das.

Zug hätte gestern, gemessen an der taktischen, spielerischen und optischen Überlegenheit mit fünf bis sechs Toren Differenz gewinnen müssen. Aber es wurde «nur» ein 3:0. Allein bei einem einzigen Ausschluss kamen sie im Boxplay in der Zeitspanne von 30 Sekunden zu zwei Kontern, die es Jan Kovar und Fabrice Herzog ermöglichten, alleine gegen Torhüter Sandro Aeschlimann zu stürmen. Der HCD-Schlussmann parierte zweimal bravourös. Er wird dann auch zum besten Spieler gewählt.

Wird Zugs «Hockeymaschine» auch dann so perfekt funktionieren, wenn der gegnerische Widerstand grösser sein wird? Beispielsweise in einem Final gegen die ZSC Lions (eine rein hypothetische Annahme, es steht noch nicht fest, wer in den Final kommt)? Das ist die grosse, die spannende Frage.

Wohlwend kassiert eine saftige Busse

Eine Frage können wir hingegen beantworten: HCD-Trainer Christian Wohlwend ist nicht ausgeflippt. Der Vorfall hat die Sport-Gemüter übers Hockey hinaus erhitzt. HCD-Coach Christian Wohlwend warf in der Schlussphase der zweiten Halbfinalpartie mehre Trinkflaschen Richtung Schiedsrichter. Der EV Zug hatte 15 Sekunden vor Schluss den Siegestreffer zum 2:1 im Powerplay erzielt. HCD-Verteidiger Jesse Zgraggen sass auf der Strafbank. Die Strafe war regelkonform. Aber nicht zwingend.

Die Schiedsrichter haben Christian Wohlwend mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe belegt und die Liga hat beim Einzelrichter ein Verfahren eingeleitet. Nun hat der feuerköpfige HCD-Coach die Rechnung bekommen. Gemäss offizieller Medienmitteilung ist die Busse saftig: 4 400 Franken. In Tat und Wahrheit hat Christian Wohlwend gnädige Richter gefunden. Der Betrag setzt sich nämlich im Detail wie folgt zusammen: 680 Franken Verfahrenskosten plus 1 460 Franken Busse nach Tarif für Spieldauerdisziplinarstrafe plus 2 260 Franken Busse des Einzelrichters für unanständiges Benehmen. 4 400 Franken total.

Damit ist der Tarif gesetzt: Mehrere Flaschen im Zorn in einem gut gefüllten Stadion und vor sicherlich über 100 000 TV-Zuschauerinnen und Zuschauer Richtung Schiedsrichter werfen, kostet lediglich 2 260 Franken. Wenn einer nur eine Flasche wirft, kann er beim Einzelrichter in der Stellungnahme einen «Wohlwend-Rabatt» einfordern: Eine Flasche kostet weniger als mehrere. Und ein Stock im Zorn vor den Augen der Zuschauer oder des TV-Publikums aufs Eis schmeissen oder auf der Bande zertrümmern dürfte ebenfalls weniger kosten als das Werfen von mehreren Flaschen. Die Trainer kennen jetzt jedenfalls den Tarif für einen publikumswirksamen Zornesausbruch.