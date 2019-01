Kommentar Arno Del Curto zu den ZSC Lions – der clevere Schachzug des Königs von Davos Paukenschlag im Schweizer Eishockey: Vor kurzem nach über 20 Jahren als Trainer des HC Davos zurückgetreten, heuert Arno Del Curto bei den ZSC Lions an. Eigentlich kann der Bündner nur gewinnen. Sergio Dudli

Sergio Dudli, Sportredaktor. Bild: Ralph Ribi

Arno Del Curto ist der neue Trainer der ZSC Lions. Eine Aussage, wie sie vor wenigen Wochen noch in das Reich der Märchen verbannt worden wäre. Ein Aprilscherz, über den niemand gelacht hätte, weil er so unrealistisch schien, dass ihm sämtliche Komik abhanden gekommen wäre.

Doch es kam bekanntlich alles anders. Ende November dominierte eine Nachricht die Stammtische: Arno Del Curto verlässt nach über 22 Jahren den HC Davos. Er, der dem in die Bedeutungslosigkeit abgerutschten Club wieder ein Gesicht gab. Er, der mit seiner Spielphilosophie das moderne Offensiveishockey in die Schweiz brachte. Er, den sie in den Bündner Bergen auf Händen getragen haben. Arno Del Curto war der König von Davos. Doch die anhaltende Erfolglosigkeit und die fehlende Aussicht auf einen sportlichen Aufschwung haben den König gestürzt. Es war eine einzigartige Geschichte ohne Happy End.

Nun wagt sich Del Curto nach Zürich – zum zweiten Mal nach der Periode von 1991 bis 1993. Er tauscht die Berge gegen die Betonwüste, die Jeder-kennt-jeden-Mentalität eines Dorfes gegen die Anonymität einer Grossstadt. Bei den ZSC Lions herrscht trotz tieferer Höhenlage ein raueres Klima als in Davos. Der amtierende Meister ist angeschlagen, dümpelt zwischen Genialität und Grümpeli-Niveau. Die Launen der Grossverdiener bergen Frustpotenzial – und kosteten Trainer Serge Aubin nach wenigen Monaten den Job. In Zürich ist die Zündschnur deutlich kürzer, das Pulverfass, auf dem man sitzt, wesentlich grösser. In Arno Del Curto werden sie in Zürich den Heilsbringer sehen. Sein Name verspricht Erfolg und steht für Spektakel. Eine Vorstellung, welche die Herzen der Zürcher Anhänger in diesen tristen Tagen erwärmt.

Er übernimmt im Zürcher Hallenstadion: Arno Del Curto. (Bild: Keystone)

Doch der Name Arno Del Curto verpflichtet auch. Der 62-Jährige muss beweisen, dass er nicht nur junge Spieler aufbauen, sondern auch aus launischen Stars eine homogene Mannschaft machen kann. Er muss zeigen, dass seine Magie nicht nur in der idyllischen Bergwelt funktioniert, sondern auch in der grauen Grossstadt. Ein Vertrag bis zum Saisonende zeigt, dass zumindest eine Seite Zweifel daran hat, dass Arno Del Curto auch in Zürich zum König werden kann.

Aber eigentlich kann der Bündner nur gewinnen. Erreicht er das Playoff oder gar mehr, zementiert er seinen Ruf als Erfolgstrainer. Bleiben die grossen Siege aus, werden die Fans die Schuld bei den Spielern suchen. Ganz nach dem Motto: «Wenn nicht mal mit Arno, mit wem dann?» Auch wenn der Entscheid von Del Curto einige Augenbrauen nach oben schnellen lässt – es ist ein cleverer Zug des Davoser Königs.