Eishockey Berner Paradelinie entscheidet Schützenfest – SCL Tigers verlieren Spiel und Goalie Boltshauser: die Tore im Video In den Playoff-Viertelfinals standen in der Eishockey National League am Samstag drei Partien auf dem Programm. Die besten Szenen im Video.

Die Tore im Video Video: MySports

In einem spektakulären Spiel gewinnt der SC Bern in Biel 5:3 und verkürzt in der Viertelfinal-Serie auf 1:2. Dominik Kahun glänzt als Doppel-Torschütze.

Hat SCB-Coach Toni Söderholm den Schlüssel zur Wende in der Serie gegen Biel gefunden? Der Finne verzichtete nicht, wie von manchen gefordert, auf seinen umstrittenen und kaum zu disziplinierenden Topskorer Chris DiDomenico. Stattdessen vereinte er seine drei besten Offensivleute DiDomenico, Oscar Lindberg und Dominik Kahun in einer Linie - und diese lieferte ab.

Elf Minuten vor Schluss traf der Deutsche Kahun mit einem Schuss in den Winkel zu dritten Führung der Stadtberner - und diese hatte dann in dem Schlagabtausch Bestand. Diesmal waren es nämlich die Bieler, die in der Folge die Nerven verloren und sich durch eine Fünfminuten-Strafe gegen Mike Künzle selber schwächten. So fiel nur noch das 5:3 durch Simon Moser in der Schlussminute ins leere Tor.

Bei Biel stand Joren van Pottelberghe anstelle des finnischen Olympiasiegers Harri Säteri, der eben Vater geworden ist, im Tor - und Van Pottelberghe musste sich wie im falschen Film vorgekommen sein. Vor dem Doppel-Torschützen Kahun, der in der 36. Minute bereits zum 1:1 getroffen hatte, hatte nämlich bereits Thierry Bader mit einem Hammer ins Lattenkreuz brilliert.

Am Ende spielte der Lapsus des ansonsten starken SCB-Goalies Philip Wüthrich beim 3:3 ebenso keine Rolle wie Gaëtan Haas’ Doppelpack. Die Spannung ist nach dieser eklatanten Leistungssteigerung der Berner in der Serie zurück. Die Bieler werden sich ungern an 2019 zurückerinnern, als sie gegen den SCB eine 2:0-Führung vergeigt hatten.

Bitterer Abend für die SCL Tigers: Sie verlieren des dritte Spiel des Abstiegs-Playoffs gegen Ajoie zuhause 1:3 sowie Goalie Luca Boltshauser durch Verletzung.

Das Unheil in der Langnauer Ilfishalle bahnte sich kurz nach Spielmitte an. Nach unglaublichen 152 Minuten in diesem Abstiegs-Playoff gelang es Kevin Bozon, den SCL-Goalie Luca Boltshauser erstmals zu bezwingen. Doch es kam für die Emmentaler noch viel schlimmer. Wenig später checkte Claudio Cadonau Ajoies Guillaume Asselin in Boltshauser - und der bisher so überzeugende Schlussmann musste raus.

Noch vor der zweiten Pause wurde Boltshausers Ersatz Stéphane Charlin durch Valentin Pilet und Jonatan Hazén zweimal bezwungen. Im Schlussdrittel gelang den Tigers nur noch etwas Resultatkosmetik. Angesichts der 2:1-Führung halten sie noch immer die besseren Karten in den Händen. Die Nervosität dürfte aber nun wieder deutlich steigen - vor allem, wenn Boltshauser länger ausfallen sollte. (sda)