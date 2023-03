Eishockey Biel führt 2:0 ++ Lugano gleicht Serie aus ++ SCL Tigers ohne Gegentor - die Tore im Video In den Playoff-Viertelfinals sowie im Playout-Final standen in der Eishockey National League am Donnerstag drei Partien auf dem Programm. Die besten Szenen im Video.

Die Höhepunkte und Tore des Spiels Video: MySports

Biel schafft mit einem 4:2-Sieg beim SC Bern auf Anhieb das Break in den Playoff-Viertelfinals. Die Seeländer führen nun in der Berner Derbyserie wie im Halbfinal von 2019 mit 2:0.

Tino Kessler erzielt das siegbringende 3:1 im Startdrittel, in dem gleich fünf Tore fielen. Beide Teams zeigten sich da im Abwehrverhalten fehleranfällig.

Die Seeländer realisierten ihre ersten beiden Treffer zur 2:1-Führung innerhalb von 64 Sekunden. Beim 1:1-Ausgleich des Qualfikations-Zweiten aus dem Seeland hatte SCB-Keeper Philip Wüthrich einen haltbaren Abschluss von Toni Rajala passieren lassen. Auch beim vierten Bieler Treffer durch Fabio Hofer im Mitteldrittel hinterliess Wüthrich keinen unwiderstehlichen Eindruck.

Dabei hatte Bern einen Blitzstart dank Chris DiDomenico hingelegt, der bereits nach 80 Sekunden traf. Biel wendete das Blatt aber rasch mit drei Toren, ehe der SCB durch Ramon Untersander verkürzte.

In bislang vier Playoff-Duellen hatte Biel im Berner Derby gegen Bern ausnahmslos den Kürzeren gezogen, letztmals 2019 im Halbfinal (3:4 Siege). Damals lag der SCB wie jetzt in der Serie 0:2 zurück. Biel vergab dann beim Stande von 3:2 in der Serie zwei Matchpucks zum Final-Einzug. Der SCB zog in die Endausmarchung ein und erkämpfte sich seinen bis dato letzten Meistertitel.

Ob der SCB wie 2019 nochmals einen Weg zur Wende in der Serie findet? Aktuell scheinen die Vorteil klar auf Seiten der Seeländer zu liegen.

Lugano gleicht in der Viertelfinalserie gegen den Qualifikationssieger Genève-Servette zum 1:1 aus. Das Team von Jungtrainer Luca Gianinazzi gewinnt zu Hause 2:0.

dauerte es diesmal bis zur 32. Minute, ehe Verteidiger Calle Andersson die Bianconeri in Führung brachte. In der 53. Minute erhöhte Daniel Carr nach einem herrlichen Konter auf 2:0.

Eine Minute später scheiterte der Genfer Tanner Richard in Unterzahl alleine vor Mikko Koskinen, der in der Folge weitere gute Chancen der Genfer zu Nichte machte. Der finnische Keeper feierte den zweiten Shutout in diesen Playoffs, schon das Heimspiel im Achtelfinal gegen Fribourg-Gottéron hatten die Südtessiner 2:0 gewonnen. Den Genfern fehlten die Geniestreiche des kranken schwedischen Verteidiger Henrik Tömmernes.

Verliefen die ersten 20 Minuten weitgehend ereignislos, war im zweiten Drittel einiges los. Zunächst standen die Genfer einem Treffer näher, in der 30. Minute vergab Luganos Michael Granlund eine Topchance zum 1:0. In der 34. Minute checkte Servettes Topskorer Teemu Hartikainen ungestraft Marco Zanetti gefährlich in die Bande, worauf die Emotionen hochkochten.

Auf die Strafbank musste allerdings nur Calvin Thürkauf von Lugano. Die Gäste, in die in der Qualifikation das beste Powerplay stellten und am Dienstag zweimal in Überzahl trafen, zogen jedoch keinen Nutzen daraus, vielmehr war es Luganos Julian Walker, der die beste Möglichkeit hatte.

Die SCL Tigers sind im Abstiegs-Playoff gegen den Qualifikations-Letzten Ajoie noch ohne Gegentor. Durch den -Sieg im Pruntrut stellen die abgeklärten Emmentaler in der Best-of-7-Serie auf 2:0.

Langnaus Goalie Luca Boltshauser benötigte für seinen zweiten Shutout in Folge 32 Paraden. Cody Eakin sorgte zehn Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung. Der Kanadier hatte kurz davor mit einer Rettungsaktion den 1:1-Ausgleich der Jurassier verhindert.

Ajoie besass immer wieder starke Phasen, aber Langnau fand mit vereinten Kräften stets eine Lösung, ein Gegentor zu vermeiden. Ajoies Topskorer Philip-Michael Devos vergab dann im Schlussdrittel in einem Überzahlspiel der Jurassier eine hochkarätige zum 1:1-Ausgleich. Cody Eakin rettete da für Langnau vor der Torlinie für seinen bereits geschlagenen Torhüter. Auf der Gegenseite hätte kurz darauf Nolan Diem indes das 2:0 der Gäste auf dem Stock.

Die SCL Tigers hatten die 1:0-Führung zur Spielmitte im Powerplay durch Axel Holmström erzielt. Für den 26-jährigen schwedischen Center war es im neunten Spiel der zweite Treffer für die Emmentaler. Bereits am Dienstag waren die Emmentaler beim 4:0-Auftaktsieg vor eigenem Publikum in Überzahl in Führung gegangen. Damals war Eakin der Torschütze gewesen. (sda)