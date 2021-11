Davos, Rapperswil und Ambri feiern Siege, Fribourg und ZSC verlieren in der Champions Hockey League – alle Tore im Video

Am Dienstag standen in der Eishockey National League drei Nachtragsspiele sowie in der Champions Hockey League zwei Achtelfinal-Hinspiele mit Schweizer Beteiligung auf dem Programm. Die Höhepunkte gibt es hier im Video.