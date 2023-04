Eishockey Ein Triumph für die spielerische Leichtigkeit: Biel fehlt noch ein Sieg zum Finaleinzug Biel besiegt die ZSC Lions im dritten Halbfinalspiel 5:3 und braucht noch einen Sieg für seinen ersten Final überhaupt.

Biel-ZSC 5:3 - die Tore im Video Video: MySports

Das beste Biel der Geschichte? Wer alt genug ist, um sich zu erinnern, muss einfach sagen: Ja, so ist es. Besser als das meisterliche Biel von 1978, 1981 und 1983. Wenn Stadtpräsident Erich Fehr im Scherz sagt, er habe in der Stadt bereits den grossen Balkon eines Gebäudes statisch überprüfen lassen, um sicher zu sein, dass die ganze Mannschaft bei der Meisterfeier dort präsentiert werden könne – dann sollte er nun diese Überprüfung tatsächlich anordnen. Einfach so für alle Fälle.

Biel meisterlich? Wir sollten es nicht ausschliessen. Die Bieler sind gerade dabei, eine grosse Hockey-Maschine – die ZSC Lions – in ihre Einzelteile zu zerlegen. Oben auf der Resultatanzeige – 1:0 im ersten, 4:0 im zweiten und nun 5:3 im dritten Spiel – sagt nicht die ganze Wahrheit. Kritik an den ZSC Lions fällt schwer. Sie sind auf allen Positionen – auch auf jener des Torhüters – mindestens gleich gut besetzt. Sie verfügen über eine ähnliche Kadertiefe und Ausgeglichenheit. Sie haben eine klare Ordnung im Spiel und ihre Abwehr war die beste der Qualifikation. Und doch haben sie nun gegen Biel dreimal hintereinander verloren.

Die Bieler jubeln nach dem Tor zum 4:1 vor den Fans der ZSC-Lions. Bild: Peter Klaunzer / Keystone (5. 3. 2023)

Die Differenz zwischen zwei praktisch gleichwertigen Teams macht der feine Unterschied zwischen Arbeit und Spiel. Natürlich ist erfolgreiches Eishockey das Produkt von harter Arbeit. Eishockey ist für die Bieler und die Zürcher gleichermassen harte Arbeit. Aber bei Biel kommt zwei Elemente hinzu, die den Zürchern schon während der ganzen Saison oft gefehlt haben: Der Mut zur Kreativität und die spielerische Leichtigkeit. Diese «Leichtigkeit des Seins», die dazu führt, dass der Puck ein paar Sekundenbruchteile schneller gespielt wird. Dieser Mut zur Kreativität, der den überraschenden Spielzug ermöglicht. Die Blitzkombination, die Luca Hischier im ersten Powerplay des Spiels zum 1:0 abschliesst. Der öffnende Pass, der Tony Rajala den Weg zum 2:0 öffnet. Der Kunstschuss von Jesper Olofsson zum vorentscheidenden 3:1: Offensive Aktionen, die nur mit spielerischer Leichtigkeit möglich sind.

Was auch eine Rolle spielt: Die ZSC Lions stehen für eine hochprofessionelles, nahezu perfektes Hockeyunternehmen. Mit einer der besten Nachwuchsabteilungen Europas. Mit einer eigenen, diese Saison eröffneten Arena, die zu den besten in Europa zählt. Das Team ist nach den neusten Erkenntnissen der Hockey-Theorie zusammengestellt. Ist bei aller Professionalität die Romantik auf der Strecke geblieben? Vielleicht.

«Job‘s not finished»



🤝 Mit diesem Video von Kobe Bryant bereiteten die EHCB-Coaches ihr Team auf Game 3️⃣ vor.#PlayoffsUndSuschtNüt #KobeBryant pic.twitter.com/QBuuntxu7A — MySports (@MySports_CH) April 3, 2023

Die Kultur des familiären Zusammenhaltes

Biel pflegt neben aller Professionalität seit Jahren eine ganz besondere Kultur des familiären Zusammenhaltes. Eine Hockeyromantik, die wir eigentlich eher bei den vermeintlich «Kleinen» wie Langnau, den Lakers oder Ambri erwarten, ist bei Biel stark ausgeprägt. Vielleicht war gerade diese Romantik in der Vergangenheit der Grund, warum vielversprechende Ausgangslagen in den Playoffs doch nicht ausgenützt werden konnten. Vor einem Jahr ging der Viertelfinal gegen die ZSC Lions nach einer 2:0 und 3:2-Führung am Ende doch 3:4 verloren.

Aber jetzt finden die Bieler in dieser Romantik ungeahnte Kräfte. Was auch eine Rolle spielt: Trainer Antti Törmänen ist wieder an Krebs erkrankt. Gestern stand er trotzdem an der Bande. Die Bieler sind für ihren Trainer auf einer Mission. Sie stehen noch einen Sieg vor dem ersten Playoff-Final ihrer Geschichte. Dieser letzte Sieg ist der schwierigste. Die Zürcher wissen es aus eigener, bitterer Erfahrung. Vor einem Jahr haben sie den Final nach 3:0-Führung gegen Zug noch 3:4 verloren.

Biel - ZSC Lions 5:3 (0:0, 5:2, 0:1)

6562 Zuschauende (ausverkauft). - Tore: 21. Hischier 1:0 (Powerplay). 27. Rajala 2:0. 31. Baltisberger 2:1. 37. Olofsson 3:1 (Powerplay). 38. Tanner 4:1. 38. Lehtonen 4:2. 40. Froidevaux 5:2. 55. Roe 5:3.

Strafen Biel: - Strafen ZSC Lions: 3-mal 2 Min.

Biel: Säteri, Van Pottelberghe; Delémont, Tanner; Forster, Schneeberger; Grossmann, Yakovenko; Lööv, Rathgeb; Schläpfer, Froidevaux, Stampfli; Künzle, Cunti, Hischier; Rajala, Sallinen, Kessler; Olofsson, Haas, Hofer.

ZSC Lions: Hrubec, Waeber; Trutmann, Sopa; Baltisberger, Kukan; Lehtonen, Geering; Marti, Weber; Kärki, Sigrist, Leone; Baechler, Schäppi, Riedi; Andrighetto, Roe, Bodenmann; Texier, Lammikko, Baltisberger.

Biel ohne Brunner (verletzt) und Sheahan (überzähliger Ausländer), ZSC Lions ohne Azevedo, Wallmark (beide überzählige Ausländer), Bachofner und Hollenstein (beide verletzt). ZSC Lions ab 57:04 ohne Torhüter.