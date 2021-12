Eishockey Fünf Zuger stehen im Aufgebot des U20-Nationalteams Ab dem 13. Dezember startet die WM-Vorbereitung der höchsten Nachwuchsabteilung. Insgesamt 29 Spieler bietet Chefcoach Marco Bayer auf.

Dario Allenspach (links) ist einer von fünf EVZ-Spielern im Aufgebot der U20. Patrick Straub/Freshfocus (Zug, 26. November 2021)

Vom 26. Dezember bis 5. Januar findet in Kanada (Edmonton und Red Deer) die U20-WM statt. Stand heute wären wieder Zuschauer zugelassen, die Teams jedoch bewegen sich in einer so genannten Blase (Bubble). Das heisst: Die Spieler sehen vor Ort praktisch nur ihr Hotel, die Trainingshalle und das Stadion. Bereits am Mittwoch, 15. Dezember fliegen die Schweizer ab. Zuvor finden noch zwei Trainingstage im OYM in Cham statt. Mit dabei werden fünf Zuger sein: EVZ-Academy-Goalie Lucas Rötheli, die Verteidiger Arno Nussbaumer und Dario Sidler sowie die beiden Stürmer Dario Allenspach und Valentin Hofer. Das letztgenannte Quartett kommt auf insgesamt 81 National-League-Einsätze beim EV Zug.

In Kanada stossen dann die zehn Nationalspieler hinzu, die in verschiedenen kanadischen Juniorenligen spielen. Vor dem WM-Start stehen gegen Kanada, Deutschland und Tschechien drei Testspiele auf dem Programm. Währenddessen hat Bayer die undankbare Aufgabe, einen Torhüter und drei Feldspieler aus dem Kader zu streichen.

In der WM-Gruppenphase treffen die Schweizer auf Russland, die USA, die Slowakei sowie auf Schweden. Eine so genannte Hammergruppe, dennoch setzt sich das Nationalteam die Viertelfinals zum Ziel. «Es gilt ganz klar, eine starke Reaktion auf das Abschneiden im vergangenen Jahr zu zeigen», sagt Headcoach Marco Bayer. «Wir freuen uns auf diese Herausforderung und sind hungrig zu beweisen, dass mehr in diesem Team steckt.»

Ob sich die Schweizer nach der Rückreise in eine zehntägige Quarantäne begeben müssen, ist derzeit noch offen. Swiss Ice Hockey und Swiss Olympic klären das mit den zuständigen Behörden ab.