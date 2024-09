Eishockey Ganzjahresbeschäftigung für die Sportchefs in der National League: Zum Saisonstart sind 70 Spieler im Angebot Jetzt wird wieder Eishockey gespielt. Doch die Sportchefs stehen schon mitten in der Transfermeisterschaft.

Exklusiv für Abonnenten

Sie gehören zur Kategorie der Routiniers mit Kultstatus, die kaum mehr den Verein wechseln werden: der 37-jährige Damien Brunner (links) und der 40-jährige Beat Forster. Bild: Damien Brunner

Einst war das Transfergeschäft eine kurze Einkaufstour gegen Ende Saison. Heute ist daraus eine Ganzjahresbeschäftigung für die Sportchefs geworden.

Im Schatten der am Mittwoch gestarteten Meisterschaft in der National League läuft die Transfermeisterschaft. Vorzeitige Vertragsverlängerungen oder Vertragsunterschriften bei der Konkurrenz während der laufenden Saison sind heute die Regel und nicht eine Ausnahme.

Sie sind eine Besonderheit unseres Hockeys, die es so sonst in keinem anderen Land gibt. Etwas mehr als 70 Spieler mit auslaufenden Verträgen sind im Angebot.

Das Salär ist zwar immer noch wichtig, aber bei der neuen Spielergeneration nicht mehr der entscheidende Faktor: Früher waren das Nationalteam und Luganos Palmen das Ziel. Heute geht es um die NHL und die Palmen in Kalifornien und Florida, die vor 20 Jahren noch unerreichbar schienen.

Um an die NHL-Dollarmillionen heranzukommen oder wenigstens ein NL-Schlüsselspieler mit mehr als 600'000 Franken Jahressalär zu werden (heute nicht mehr nur in Lugano möglich), sind die sportlichen Entwicklungsmöglichkeiten zwischen 18 und 25 wichtiger als kurzfristiges Geld.

Viele Talente ziehen die Entwicklungschance vor

Das bringt selbst Klubs mit vollen Geldspeichern wie den SC Bern in Schwierigkeiten: Zuletzt haben die Berner mit Marco Müller (29), Yanik Burren (26) und André Heim (25) drei Spieler verloren, die heute das Team tragen könnten.

Leitwolf in Lugano: Der 29-jährige Marco Müller. Bild: Marusca Rezzonico/Freshfocus

Weil sie beim SCB keine Chance bekamen, wechselten sie nach Ambri und inzwischen ist Müller mit Zug Meister geworden und Leitwolf in Lugano, Heim bekommt eine Chance in der NHL und Burren ist in Biel Nationalverteidiger.

Typisch auch, dass ein Talent wie Brian Zanetti (20) auf diese Saison nicht das Geld von Lugano, sondern die Entwicklungschance in Langnau gewählt hat.

Im Angebot per Saisonende gibt es einige hochkarätige Talente: Zugs Torhüter Luca Hollenstein (23, nach Genonis Verlängerung bis 2027 in der Karriere-Sackgasse) und Verteidiger Nico Gross (23), Lakers-Verteidiger David Aebischer (22), Biels Tini Kessler (22) oder Berns Joshua Fahrni (20) und Mika Henauer (23).

Romantiker sehen ihn bereits zusammen mit seinem Bruder Andri bei Ambri. Andri Henauer (21) spielt in Basel, sein Vertrag in Bern läuft aus und er könnte in Ambri Benjamin Conz (31) ersetzen, den es zu Ajoie zieht.

Begehrte Routiniers, auf der Suche nach Neuem

Damit sind wir bei der zweiten, begehrten Kategorie: Bestandene Spieler, die eine neue Herausforderung suchen und auslaufende Verträge haben. Dazu gehören in einer oberen Hubraumklasse (bis oder über 600'000 Franken) etwa die Spektakelverteidiger Yannick Rathgeb (26, Biel) und Dominik Egli (25, Davos), Biels Torhüter Joren van Pottelberghe (26) und Powerstürmer Mike Künzle (29) oder prominente Routiniers wie Zürichs Yannick Weber (34).

Sucht er eine neue Herausforderung? Der Davoser Dominik Egli (links) Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

In einer zweiten Kategorie, die immer noch die 300er-Grenze knacken kann (300'000 Franken gilt bei vielen Sportchefs als «rote Linie») gehören Biels Fabio Hofer (32), Ambris Johnny Kneubühler (27) und Dominic Zwerger (27) Langnaus Luca Boltshauser (30), ZSC-Verteidiger Dario Trutmann (30), Klotens Marc Marchon (28), Luganos Samuel Guerra (30) oder HCD-Goalie Gilles Senn (27).

Die Tendenz bei Vertragsverlängerungen oder wichtigen Transfers ist die langfristige Bindung. Einerseits setzen gute Spieler ihre starke Position angesichts starker ausländischer Konkurrenz nicht mehr leichtfertig aufs Spiel und bleiben dort, wo sie sich wohlfühlen, und andererseits ist das Jahressalär bei einem langfristigen Vertrag etwas günstiger: Leonardo Genonis (36) am Mittwoch bekannt gewordene vorzeitige Verlängerung in Zug bis 2027 oder Christian Martis (30) Prolongation bis 2028 in Zürich passen zu diesem Trend.

Titanen mit Kultstatus bleiben oft, wo sie sind

Das Risiko bei Mehrjahresverträgen ist sowieso gering: Es gibt längst die Möglichkeit, Spieler mit laufendem Vertrag zu transferieren oder den Vertrag aufzulösen.

Der SCB hat zuletzt sogar den Kontrakt mit seinem besten Spieler (Chris DiDomenico) vorzeitig aufgelöst und den Weg zu Gottéron freigemacht.

Ein Kandidat für einen Wechsel vor der Zeit ist etwa Servettes Alessio Bertaggia (30), der vor einem Jahr in Genf bis 2027 unterschrieben hat: Ohne signifikante Leistungssteigerung wird er sich schon bald auf dem Transferwühltisch wiederfinden.

Eine ganze Reihe von Titanen mit Kultstatus wird Ende Saison entweder zurücktreten oder dort bleiben, wo sie sind: Biels Damien Brunner (37) und Beat Forster (40), Gottérons Julien Sprunger (38) oder Servettes Robert Mayer (33).

Eine Ausnahme gibt es vielleicht, wenn einer mit Sinn für Romantik für ein letztes Hurra auf nächste Saison zu einem Kleinen oder einem Swiss-League-Aufstiegskandidaten wechselt. Etwa Gottérons Reto Berra (36), Zürichs Simon Bodenmann (35), Langnaus Pascal Berger (34) oder Servettes Marco Maurer (35). Einer rüstet in der Swiss League immer auf – mal ist es Olten oder Visp, vielleicht ist es bald Sierre.