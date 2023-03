Eishockey SC Bern und Genève-Servette legen in Playoff-Serien vor - die Tore im Video Im Playoff-Viertelfinal sowie im Playout-Final standen in der Eishockey National League am Mittwoch drei Partien auf dem Programm. Die besten Szenen im Video.

Video: MySports

Der EHC Biel setzt zum Auftakt der Playoff-Viertelfinals gegen den Kantonsrivalen Bern mit einem 3:0-Sieg ein deutliches Zeichen.

Biels Tempo und spielerische Klasse oder Berns Wucht und Physis? So lautete vor dem Auftakt dieses Berner Derbys die grosse Frage. Das erste Spiel gab eine fürs Erste klare Antwort. Die Bieler waren in jeder Beziehung klar überlegen.

Eine Vorentscheidung fiel fast genau zur Spielmitte, als der Schwede Jesper Olofsson und der Finne Toni Rajala mit einem Doppelschlag innert 79 Sekunden auf 3:0 erhöhten. Beide Male standen die Berner mit Fehlern Pate, beide Male nutzten die Bieler diese mit feiner Klinge aus. Als Mika Henauer den Puck in der neutralen Zone verlor, reagierte Fabio Hofer mit einem feinen Pass auf Olofsson, der SCB-Goalie Philip Wüthrich elegant aussteigen liess. Beim 3:0 erwischte Rajala den ansonsten starken Wüthrich in der nahen Ecke.

Zu Beginn versuchte das Team von Coach Toni Söderholm ein wenig Rost auszunützen, den Biel durch die längere Pause als Zweitplatzierter der Qualifikation angesetzt haben könnte. Der Elan wurde jedoch schon in der 4. Minute abrupt gestoppt, als Robin Grossmann entwischte und die Bieler in Unterzahl in Führung brachte. Es war der erste Treffer des Aargauers nach 76 torlosen Spielen und seit 15 Monaten.

Danach fand der SCB nie mehr richtig ins Spiel und stoppte sich durch unnötige Strafen immer wieder selber. Immerhin funktionierte das Unterzahl-Spiel besser als noch im Achtelfinal gegen Kloten, und auch das Schlussdrittel konnte man ausgeglichen gestalten. Dennoch braucht es in Spiel 2 am Donnerstag zuhause eine klare Steigerung.

Video: MySports

Der Qualifikationssieger Genève-Servette gewinnt das erste Spiel der Playoff-Viertelfinals gegen Lugano standesgemäss, aber nicht ohne Hindernisse 6:3.

Je drei Finnen - inklusive des Schweiz-Finnen Santeri Alatalo - stehen in der Playoff-Serie zwischen Servette und Lugano auf dem Eis. So ist es nicht überraschend, dass die Männer aus dem Norden das Zünglein an der Waage spielen. Am Dienstag waren es die Genfer Finnen, die für den Sieg sorgten.

In der 19. Minute war es Teemu Hartikainen, der Servette ein erstes Mal in Führung schoss, nach 47 Sekunden des Schlussdrittels markierte Valtteri Filppula den letztlich entscheidenden Treffer zum 3:2. Dazu passt, dass Luganos finnischer Goalie Mikko Koskinen, der im Achtelfinal gegen Fribourg-Gottéron noch die überragende Figur war, Hartikainens Tor auf dem Serviertablett präsentierte.

Lugano war aber ein hartnäckiger Gegner für den Qualifikationssieger. Nur 28 Sekunden nach dem 2:3 gestanden sie aber dem Schweizer Internationalen Marco Miranda gleich das nächste Tor zu. Nach der ersten Zweitore-Führung liessen sich die Genfer die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, Hartikainen zeichnete sich sogar noch als Doppel-Torschütze aus.

Dass der Erfolg verdient ist, zeigen auch nicht weniger als fünf Schüsse Servettes ans Torgehäuse. Sie haben den ersten Schritt gemacht zur Revanche für das Achtelfinal-Out im letzten Jahr gegen die Tessiner. (sda)