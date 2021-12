Eishockey U20-WM in Kanada wegen mehreren Coronafällen abgebrochen Die U20-Weltmeisterschaft in Edmonton und Red Deer wurde nach Covid-Fällen in drei Teams und daraus resultierenden Forfait-Niederlagen abgebrochen.

Bild: PD

Zuletzt mussten drei Spiele aufgrund von Covid-Fällen und Team-Quarantänen Forfait gewertet werden - darunter auch das für gestern geplante Spiel der Schweiz gegen die USA, das die Schweiz Forfait mit 1:0 gewann. Um die Gesundheit aller Teilnehmer zu schützen, werde das Turnier abgebrochen, erklärte der internationale Verband IIHF am Mittwochabend Schweizer Zeit.

Die Schweizer U20-Nationalmannschaft war während der Vorbereitung nach einem Covid-Fall selber von einer Team-Quarantäne betroffen und musste ohne Vorbereitungsspiel ins WM-Turnier steigen. Die IIHF hatte in der Folge am Sonntag eine Stunde vor dem WM-Eröffnungsspiel beschlossen, dass es auch 2022 keinen Absteiger geben wird.

Wie und wann genau das Schweizer U20-Nationalteam zurück in die Schweiz reist, ist aktuell noch nicht klar. Dies schreibt Swiss Ice Hockey am späten Mittwochabend Schweizer Zeit in einer Mitteilung. Lars Weibel, Director National Teams von Swiss Ice Hockey, lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren:

«Der Abbruch ist aus unserer Sicht der richtige Entscheid. Ein sportlich faires Turnier ist unter den gegebenen Voraussetzungen leider nicht mehr möglich. Die aktuelle Situation und jüngste Entwicklung der Pandemie lässt eine normale Durchführung schlicht nicht mehr zu. Für alle Athleten und Staff-Mitglieder, Schiedsrichter, Organisatoren und alle Beteiligten, die hart und mit viel Hingabe und Leidenschaft auf diese WM hingearbeitet haben, tut es mir extrem leid.» (pl)