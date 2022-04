Eishockey Vom 0:3 zum 4:3: Der Triumph des «HCD-Gesetzesbrechers» Christian Wohlwend Davos gewinnt gegen die Lakers mit der bisher besten Leistung das siebte Spiel 3:1 und fordert ab morgen im Halbfinal Meister Zug heraus – werden die Lakers das neue Biel?

HCD-Cheftrainer Christian Wohlwend gibt Anweisungen. Bild: Juergen Staiger / KEYSTONE

Aus der Tiefe einer Depression hinauf zu den Gipfeln des Wunders: Als viertes Team gewinnt der HC Davos nach einem 0:3-Rückstand eine Playoffserie und spielt ab Freitag den Halbfinal gegen Zug. Alles, was bis zum 3:0 für die Lakers in diesem Viertelfinal gegolten hat, erweist sich nun als Irrtum. Aber das gehört zur Unberechenbarkeit des Hockeys: Heute das Gegenteil von dem behaupten, was gestern als Wahrheit verkauft worden ist. Ohne dass jemand merkt, dass man die Meinung geändert hat.

Der Sieg der schnelleren, zielstrebigeren Davoser ist verdient. Ohne «Wenn & Aber». Nur ein «Lucky Punch» in der Anfangs- und Schlussphase hätte die Lakers vielleicht retten können. Aber nur vielleicht.

Den Goalie kritisiert

Es ist ein Triumph für den «Gesetzesbrecher» Christian Wohlwend, dessen Amtsenthebung trotz Vertrag bis ins Frühjahr 2023 zur Debatte stand und vielleicht noch immer steht. Er hatte Sandro Aeschlimann so heftig kritisiert, dass ihm ein internes Interviewverbot auferlegt worden ist. Als Gesetz gilt: Kein Coach, der bei Sinnen ist, kritisiert seinen Torhüter. Vielleicht ist das ja ein Irrtum und künftig gehört der heftige Goalie-Tadel zum Repertoire jedes Coaches. Seit der öffentlichen Trainerschelte hält Aeschlimann alles, was gehalten werden muss.

Vorbild und Vorkämpfer: HCD-Captain Andres Ambühl. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Die Härte, die der HCD im vierten Spiel auspackte (und die Magnus Nygren drei Spielsperren eingebracht hat) als in jener Partie das «Aus» drohte, gilt als destruktiv. Wohlwend geriet als «gefährlicher» Coach in die Kritik. Und siehe da: Stürmer Kristian Pospisil (25), in Peking olympischer Bronze-Held mit der Slowakei, kommt für den gesperrten Verteidigungsminister ins Team und hat in den drei letzten Partien jedes Mal gepunktet. Im fünften Spiel in Rapperswil gar mit dem Siegtreffer in der Verlängerung. Ob die Wende auch mit Nygren (gegen Zug spielberechtigt) geglückt wäre? Wir wollen nicht grübeln.

Grosse Siege gehören zur HCD-DNA

Hat dieser HCD gegen Titelverteidiger Zug eine Chance? Der HCD ist Rekordmeister (30 Titel, der letzte 2015). Grosse Siege gehören zur DNA dieser Organisation und wahrscheinlich weiss keiner so gut wie man gewinnt wie HCD-Captain Andres Ambühl. Das ist die Warnung an die Zuger (zwei Meisterschaften), die als Titelverteidiger theoretisch himmelhohe Favoriten sind.

Die Lakers, die in der höchsten Liga immer Aussenseiter waren, haben nun erfahren, wie schwierig es ist, nach einer wundersamen Qualifikation als Favorit in den Playoffs hohe Erwartungen zu erfüllen. Für das Scheitern gibt es keine Sündenböcke – und so mahnen sie in ihrem dramatischen Untergang an den EHC Biel: Schön und spektakulär verlieren als Teil der Klubkultur. Bei Biel seit dem Wiederaufstieg von 2008. Bei den Lakers seit Mittwochabend.