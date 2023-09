Eishockey Vom Handball zum Eishockey: Darum ist Stefan Schärer der geeignete Präsident für den Verband Bei der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) beginnt eine neue Ära. Die ehemalige Handball-Legende tritt seinen neuen Job als Verbandspräsident an und löst den bisherigen Michael Rindlisbacher ab.

Stefan Schärer wagt den Schritt vom Handball zum Eishockey. Bild: Heinz Diener/Keystone

Einem guten Nationaltrainer ist es herzlich egal, wer unter ihm Verbandspräsident ist. Der Verband ist zwar sein Arbeitgeber, formell der Verbandspräsident also sein Boss, der ihn des Amtes entheben kann. Aber in der Praxis tanzen die Verbandspräsidenten nach der Pfeife eines charismatischen Nationaltrainers. Weil der Nationaltrainer für das Publikum die höchste Hockey-Autorität im Lande ist.

Verbandspräsidenten kommen und gehen, gute Nationaltrainer bleiben. Am Montag bekommt Patrick Fischer, 48, mit dem neuen Verbandspräsidenten Stefan Schärer, 55, nach Marc Furrer und Michael Rindlisbacher schon den dritten Chef. Eine neue Ära beginnt.

Der neue Verbandspräsident von der Swiss Ice Hockey Federation. Bild: zvg

Wie soll mit einem neuen Verbandspräsidenten eine neue Ära beginnen, wenn es doch keine Rolle spielt, wer unter dem Nationaltrainer Verbandspräsident ist? Nun, mit Stefan Schärer kommt zum ersten Mal seit dem ersten Zuger Meisterpräsidenten Fredi Egli (2003 bis 2008) wieder ein «Macher» mit hoher Affinität für den Sport ins höchste Hockey-Amt.

Die Leidenschaft für den Sport

Der ehemalige Handball-Internationale weiss nicht nur, wie der Mannschaftssport tickt. Als Unternehmer ist er ein Macher, gewohnt, Veränderungen durchzusetzen. Die Leidenschaft für den Sport hat ihn zum «Sportpolitiker» gemacht und nicht das reine Karrieredenken wie bei seinem Vorgänger Michael Rindlisbacher, einem freundlichen Apparatschik und «Berufsverwaltungsrat» ohne Charisma. Der Sport wird endlich wieder wichtiger als der Machterhalt einer abgehobenen Funktionärskaste.

Die Chancen stehen sehr gut, dass aus Stefan Schärer und Patrick Fischer ein Power-Duo unseres Hockeys werden. Beide ticken sehr ähnlich. Damit ist auch eine Frage nach der Zukunft von Patrick Fischer bereits beantwortet: Er wird Nationaltrainer bleiben und sitzt sicherer im Sattel denn je.

Patrick Fischer erhält einen neuen Verbandspräsidenten. Bild: Claudio Thoma/freshfocus

Es wird in den nächsten Wochen lediglich darum gehen, wie sein Mandat ausgestaltet werden soll. Die Idee ist eine leistungsorientierte vorzeitige Verlängerung. Unter bestimmten Voraussetzungen (WM-Halbfinal 2024) eine Prolongation bis und mit dem Olympischen Turnier 2026.

Die richtigen Fragen als Quereinsteiger

Der neue Präsident sagt, die enge Zusammenarbeit auf allen Ebenen sei ihm wichtig, um die Kräfte unseres Hockeys zu bündeln. Unter seinem Vorgänger Michael Rindlisbacher ist der Verband immer mehr auf Konfrontationskurs mit der juristisch eigenständigen höchsten Liga eingeschwenkt. Stefan Schärer stellt als sportlich versierter Quereinsteiger unvoreingenommen die richtigen Fragen. Besser könnte seine Ausgangslage nicht sein: Der Verband steht auf einer wirtschaftlich soliden Basis.

Dem Geld muss der neue Vorsitzende nicht hinterherrennen. Er kann sich darauf konzentrieren, als Integrationsfigur die enormen Energien unserer föderalistisch strukturierten Hockeykultur bündeln. Dabei wird Patrick Fischer sein wichtigster Verbündeter sein und dafür braucht er Diplomatie, Begeisterungsfähigkeit und Autorität in der richtigen Balance. So wie es einst US-Präsident Theodore Roosevelt auf den Punkt gebracht hat: «Speak softly and carry a big stick; you will go far.» («Sprich sanft und trage einen grossen Knüppel, dann wirst du weit kommen.»).

Stefan Schärer kann seine Vorstellungen nur mit Leuten durchsetzen, die so ticken wie er und auf allen Ebenen eine hohe Akzeptanz haben. Sportdirektor Lars Weibel und Verbandsdirektor Patrick Bloch tickten zuletzt nicht wie der neue Präsident: Beide haben sich mit den Bürogenerälen der National League zerstritten. Will Stefan Schärer unseren Verband gestalten und nicht vom Verband gestaltet werden, dann wird er um einen «big stick» in der Personalpolitik nicht herumkommen.