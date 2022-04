Eishockey Vor dem fünften Playoff-Finalspiel: Zugs Gelassenheit oder die Banalität des Erfolges Noch nie ist es gelungen, nach einem 0:3 den Playoff-Final zu gewinnen. Warum für die Zuger gegen den ZSC das Unmögliche möglich ist.

Eine aussichtslose Lage ist die Stunde der «Küchentisch-Psychologen». Gelingt dann eine Wende, dann erfahren wir hinterher von den wundersamen Sprüchen und Aktionen.

Gemeinsames Spaghetti-Essen in einer Waldhütte, ein Kinobesuch mit der ganzen Mannschaft und natürlich den Wortlaut der grossen Motivationsrede.

In sportlichen Extrem-Situationen pflegen die Trainer von Churchill über Nietzsche bis Schopenhauer so ziemlich alle grossen Männer des Denkens und Handelns zu zitieren. Oder dann sind es ganz banale Weisheiten: Wie isst man einen Elefanten? Stück für Stück! So wird erklärt, wie eine riesige Aufgabe bewältigt werden kann.

Die Trainer versuchen, die tägliche Routine zu durchbrechen, alles auf den Kopf zu stellen und so die Spieler aufzurütteln.

Dan Tangnes: «Wir hofften nicht»

Zug befindet sich seit Tagen in einer solchen schier aussichtslosen Situation. Die ZSC Lions führen im Final 3:0. Noch nie ist es in unserer Playoff-Geschichte (seit 1986) gelungen, einen Final nach einem solchen Rückstand zu drehen.

Mit dem 4:1-Sieg in Zürich haben die Zuger nun auf 3:1 verkürzt und den ersten Schritt zur Wende gemacht. Wenn es am Mittwochabend in Zug gelingt, auf 3:2 zu verkürzen, dann ist der Final auf einmal wieder offen.

Hinter der Steigerung steht keine wundersame Motivationsgeschichte und kein Wunderglaube. Es ist vielmehr die Banalität des Erfolges. Und die Gelassenheit eines grossen Trainers.

In den ersten drei Partien war oft von Zufälligkeiten und Glück die Rede, die für die ZSC Lions den Ausschlag gegeben haben. Dan Tangnes sagt, niemand habe vor der vierten Partie gehofft, dass das Glück nun Zug begünstigen würde.

«Wir hofften nicht. Wir wussten, dass wir gut genug sind, um dieses Spiel so oder so zu gewinnen. Wir haben nicht darauf gehofft, dass der Puck unseren Weg gehen wird. Vielmehr haben wir dafür gearbeitet. In einem solch bedeutenden Spiel wäre es für jeden ein Leichtes gewesen, die Verantwortung an den Teamkollegen abzuschieben. Stattdessen glaubte jeder einzelne an sich und den Erfolg des Teams. Ich bin richtig stolz auf unsere Leistung.»

Keiner liess den Kopf hängen

Es sei nicht notwendig gewesen, alles auf den Kopf zu stellen oder eine besondere Motivationsrede zu halten. Keiner habe am Tag nach der dritten Niederlage den Kopf hängen lassen.

Der Trainer sagt:

«Wir haben unsere tägliche Routine und unsere Gewohnheiten nicht geändert.»

Keine Spur von Hektik oder Panik Und so spielten die Zuger in der vierten Partie, die sie nicht verlieren durften, mit der Ruhe, Konzentration, Selbstsicherheit und Gelassenheit als lägen sie 3:0 in Führung und nicht 0:3 im Rückstand. Keine Spur von Hektik oder Panik.

Es ist die positive Kraft der Gewohnheiten einer Mannschaft, die seit bald vier Jahren vom gleichen Trainer geführt wird und mehr Spiele gewinnt als verliert. Erfolg ist auch die Summe guter Gewohnheiten.

Zugs Trainer hat nach drei Niederlagen lediglich die Sturmreihen neu zusammengesetzt. Tangnes sagt:

«Umstellungen bringen eine neue Dynamik ins Team.»

Umstellungen, die problemlos möglich sind, weil nach vier Jahren die Automatismen funktionieren: Jeder findet sich in fast jeder Position zurecht. Die grosse Hockeymaschine EV Zug. Ein paar Feineinstellungen genügen und sie funktioniert im vierten Finalspiel wieder einwandfrei. So banal ist das Erfolgsrezept. Aber die ZSC Lions führen 3:1 und brauchen nur noch einen Sieg zum Titelgewinn.