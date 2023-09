Eishockey Werden die ZSC Lions zur schnellsten Mannschaft der Liga? Denis Malgin ist die Symbolfigur des neuen Stils Eine kleine Umstellung im Sommertraining verändert die ZSC Lions. Sinnbildlich dafür steht Denis Malgin.

Jubel bei Denis Malgin (vorne). Bild: Claudio De Capitani / freshfocus

Die schnellen Zürcher sind den langsamen Bernern davongelaufen (6:1) und Marc Crawford rühmt seinen Sportchef. Sven Leuenberger habe bei der Rekrutierung der Ausländer sehr gute Arbeit geleistet und darauf geachtet, schnelle Beine zu bekommen. Tatsächlich sind die zwei neuen ausländischen Stürmer Rudolfs Balcers und Jesper Fröden erheblich flinker als ihre Vorgänger Lucas Wallmark und Justin Azevedo. Sie gehören sogar zu den Schnellsten der Liga und Rudolfs Balcers ist so etwas wie Lettlands Antwort auf Denis Malgin.

Der kanadische ZSC-Trainer betont auch die zentrale Bedeutung der Rückkehr von Malgin. Wahrscheinlich kann kein anderer Spieler der Liga bei so hohem Tempo die Scheibe so gut kontrollieren. Wir sehen: Alles dreht sich bei den ZSC Lions um die Schnelligkeit. Marc Crawford bringt es auf den Punkt: «Diese Liga ist eine Tempoliga.» So einfach, so wahr, so klar.

Die zentrale Frage ist deshalb: Wie kann eine Mannschaft schneller gemacht werden? Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, um das Tempo zu erhöhen: Der Trainer kann den Spielern Beine machen und der Sportchef darauf achten, Spieler mit schnellen Beinen zu verpflichten. Schnelle Spieler – erst recht, wenn sie den Schweizer Pass haben wie Denis Malgin – sind teuer. Aber die Investition lohnt sich. Malgin personifiziert die neue spielerische Tempo-DNA der ZSC Lions.

Mit viel Tempo: Denis Malgin (links). Bild: Martial Trezzini / KEYSTONE

Eine Erklärung liegt im Training

Da nicht alle so viel Talent haben wie er, obliegt es dem Trainer, den Spielern im Training Beine zu machen. Eine schwierige Aufgabe. Vor 40 Jahren war es einfach: Um alle ein bisschen schneller zu machen, genügte es, die Trainingsintensität hochzufahren und in der Kabine zu toben. Heute arbeiten alle Teams im Sommer und im Winter nach den neuesten Erkenntnissen der Sportwissenschaft. Es ist nahezu unmöglich geworden, mit einer revolutionären Neuerung einen matchentscheidenden Vorsprung herauszuarbeiten.

Und doch liegt eine der Erklärungen für die Beschleunigung des ZSC-Spiels im Training. Sportchef Leuenberger sagt: «Wir machen schon im zweiten Jahr sämtliche Sprintübungen auf dem Eis.» Etwas vereinfacht erklärt: Die «Beschleunigungskräfte» können im Sommer auch ohne Eis trainiert werden. Der entsprechende Muskelaufbau erfordert nicht zwingend Eistraining. Aber mit ziemlicher Sicherheit wird die Lauftechnik besser, wenn alle Übungen auf dem Eis gemacht werden. Eine bessere Lauftechnik bedeutet höheres Tempo. Letztlich nur ein Detail. Aber es sind Details, die in dieser ausgeglichenen Liga die Differenz ausmachen.

Bei den Zürchern passt derzeit viel zusammen. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Erst recht, wenn es gelingt, bei allen vier Linien für höheres Tempo zu sorgen: Selbst der nominell vierte Sturm der ZSC Lions kann mit jeder gegnerischen ersten Linie tempomässig mithalten. Die Kadertiefe ist dank des Farmteams der GCK Lions gross, einzelne Ausfälle zwingen nicht zu einer Änderung der Philosophie.

Zuletzt sind die ZSC Lions Lugano (5:2) und dem SCB buchstäblich davongelaufen. Vor allem beim 6:1 in Bern war die läuferische Überlegenheit geradezu spektakulär. «Speed Kills» ist eine uralte nordamerikanische Hockey-Weisheit. Aber meisterlich wird herbstliches Tempo in den Playoffs erst durch die richtige Kombination mit Wasserverdrängung, Gewicht und Postur.

Diese Kombination ist bei den Zürchern vielversprechend: Punkto Grösse sind sie die Nummer drei, punkto Gewicht die Nummer fünf der Liga. Wenn die ZSC Lions auch im Frühjahr noch dazu in der Lage sind, ihren Gegenspielern davonzulaufen, dann werden sie Titelfavorit Nummer 1 sein. Die alles entscheidende Frage bei den Zürchern ist also: Wie weit tragen sie die Füsse?