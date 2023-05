Eishockey-WM Der «NHL-Kavallerie» sei Dank: Die Schweizer Nati zeigt gegen die Slowakei, dass sie für den Ernstfall bereit ist Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft kassiert gegen die Slowakei den ersten Gegentreffer der WM und siegt trotzdem 4:2

Schweizer in Diensten der New Jersey Devils: Jonas Siegenthaler (rechts) sorgt für das frühe 1:0. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Riga, 18. 5. 23)

Fertig «Spengler Cup». Gegen Slowenien (7:0), Norwegen (3:0) und Kasachstan (5:0) waren die Schweizer so überlegen, dass die Partien ein wenig an den Spengler Cup mahnten. Die WM als «Spengler Cup mit Nationalhymnen».

Gegen die Slowakei hat die WM gestern richtig begonnen. Ohne die aus Nordamerika herbeigeeilte «NHL-Kavallerie» wäre der Sieg nicht möglich gewesen. Den Hockeygöttern sei Dank, dass wir gegen die Slowakei zum ersten Mal auf die vollzählige «Kavallerie» aus der NHL zählen konnten. Nach Janis Moser, Nino Niederreiter, Kevin Fiale und Denis Malgin waren nun erstmals auch die «Swiss Devils» Nico Hischier und Jonas Siegenthaler dabei. Zugs Sven Senteler musste auf der Tribüne Platz nehmen. Für ihn kein Problem: Er ist der perfekte Ergänzungsspieler für jede Rolle und alle Fälle: Flügel, Center, Powerplay, Boxplay – oder halt als Zuschauer. Wohl dem Nationaltrainer, der solche Ergänzungsspieler hat. Und die «Kavallerie» aus Amerika herbeirufen kann: Bereits in der 6. Minute trifft Jonas Siegenthaler zum 1:0. In Stellung gebracht haben ihn Nico Hischier und Denis Malgin. Auch für das 2:0 sorgt die «NHL-Kavallerie»: Nino Niederreiter trifft. Sein vierter Treffer im vierten Spiel.

Dieses 2:0 ist wichtig und hilft den Schweizern nun als Wegzehrung durch ein intensives, schwieriges Spiel bis der Sieg in trockenen Tüchern ist. Die Slowaken sind schneller, robuster, rauer und selbstbewusster als die Slowenen, Norweger und Kasachen. Die Partie wird zum Ernstfall. Nach 205 Minuten und 8 Sekunden ist es mit der defensiven Herrlichkeit zu Ende: Die Schweizer kassieren in der 26. Minute das 2:1. Das erste Gegentor bei dieser WM. Nun muss sich weisen, ob die Schweizer auch Ernstfall können.

Die Schweizer sind nicht unerschütterlich

Die Entscheidung hätte früher fallen können: Dario Simion entwischt einem Powerplay der Slowaken und wird regelwidrig gestört. Aber Kevin Fiala scheitert beim Penalty am gegnerischen Goalie. Es bleibt beim 2:1 und 31 Sekunden vor der zweiten Pause fällt im gleichen Powerplay der Ausgleich zum 2:2. Das «Momentum» ist nun auf der Seite der Slowaken. Die «NHL-Kavallerie» allein kann es nicht mehr richten. Das «NL-Fussvolk» muss helfen.

Den Siegestreffer zum 3:2 erzielt Christian Marti in der 47. Minute. Es ist sein erster Treffer im 21. WM-Spiel. Er hat es zwar auch in Nordamerika probiert, ist aber im Farmteam stecken geblieben. Und so ist der robuste Verteidiger der ZSC Lions mit Emmentaler Wurzeln ein würdiger Vertreter des «NL-Fussvolkes». Den Schlusspunkt setzt Gaëtan Haas zum 4:2 ins leere Tor. Biels Captain und Leitwolf ist der wirkungsvollste, charismatischste Stürmer des Teams aus der National League und spielt bei dieser WM sein bestes Hockey. Was auch erfreulich ist: Mit Robert Mayer haben wir neben Leonardo Genoni einen zweiten Torhüter, der auf WM-Niveau einen Sieg festhalten kann.

Vier Spiele, vier Siege, dreimal «Spengler Cup», einmal Ernstfall: Die Schweizer sind spielerisch gut genug, um in diesem Turnier sehr weit zu kommen. Aber die gestrige Partie hat gezeigt: Sie sind nicht unerschütterlich. Ein wenig mahnen sie an die Brasilianer bei der Fussball-WM 1982. An die spielerisch vielleicht beste Mannschaft, die nie Weltmeister geworden ist. Die Brasilianer sind damals am eiskalten Realismus der Italiener zerbrochen. Mögen die Hockey-Götter uns davor bewahren, das gleiche Schicksal zu erleiden. Was zuversichtlich stimmt: Die Schweizer haben brillante Einzelspieler wie Kevin Fiala, Nico Hischier, Nino Niederreiter – so wie die Brasilianer mit Socrates, Zico oder Eder. Aber die Brasilianer hatten keinen wie Christian Marti.