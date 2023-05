Eishockey-WM Perfekter Schweizer WM-Start – und noch nicht in Bestform 5:0 gegen Kasachstan – die Schweizer schliessen die «WM-Testphase» mit dem dritten Spiel ohne Gegentreffer ab.

Das perfekte Testspiel: Die Schweizer gewinnen an der Eishockey-WM gegen das «Operetten-Team» von Kasachstan 5:0 Mehr als ein Testspiel für die nun folgenden Ernstkämpfe gegen die Slowakei (Donnerstag), Kanada (Samstag), Tschechien (Sonntag) und Lettland (Dienstag) war es nicht. Nun mag die Bezeichnung «Operetten-Team» für Kasachstan etwas despektierlich sein. Aber sie entspricht dem Leistungsvermögen dieser Mannschaft: Sie steht für die inzwischen ausgeprägte Zweiklassengesellschaft der Titelkämpfe: Eine ganze Reihe von Teams – Slowenien, Ungarn, Norwegen oder eben Kasachstan – sind, wenn die Grossen eine Partie ernst nehmen – ohne jede Chance.

Nati-Stürmer Damien Riat bejubelt sein Tor zum 3:0 für die Schweiz. Bild: Roman Koksarov/AP (Riga, 16. 5. 2023)

Die dritte WM-Partie also lediglich ein Testspiel. Die Schweizer haben diese Pflicht mit Maximalnote erledigt: Nie in Gefahr, wenig Torchancen für den Gegner, zum dritten Mal kein Tor kassiert und – das ist für die kommenden Ernstkämpfe besonders wichtig – mit Toren auch der «offensiven Hinterbänkler.» Was nun tatsächlich eine despektierliche Formulierung ist. Aber treffend eine Stärke dieses WM-Teams erklärt: Die offensive Feuerkraft verteilt sich inzwischen auf elf verschiedene Torschützen. Die Entscheidung führten gestern Verteidiger Tobias Geisser (1:0), Fabrice Herzog (2:0) und Damien Riat (3:0) herbei. Erst dann hat sich auch Nino Niederreiter in die Torschützenliste eingeschrieben (4:0). Er hat jetzt in allen drei Partien einmal getroffen.

Das Schweizer Pulver ist noch nicht verschossen

Die wichtigste Qualität der Schweizer ist allerdings die taktische Stabilität, die sich in einer ausserordentlichen Defensivleistung zeigt: Kein Gegentreffer in den ersten drei WM-Partien. Dieses Kunststück ist erst einmal geglückt: Bei der WM 1939 in Zürich und Basel. Damals sind nacheinander Lettland (12:0), Jugoslawien (23:0) und die Tschechoslowakei (1:0) besiegt worden. Nun hat Leonardo Genoni die Partien gegen Slowenien und am Dienstag gegen Kasachstan ohne Gegentreffer überstanden und gegen Norwegen blieb Robert Mayer ohne Gegentreffer.

Nationaltrainer Patrick Fischer hat Vorbereitung und Formaufbau verändert: Das Pulver soll nicht mehr in den Gruppenspielen «verschossen» werden. Die Höchstform wird für den Viertelfinal angestrebt. Der erste Schritt ist den Schweizern in den drei Pflichtpartien gegen Slowenien, Norwegen und Kasachstan gelungen. Eine Steigerung ist möglich. Kevin Fiala hat sich am Dienstag bei seinem ersten Spiel noch nicht in die Skorerliste eingeschrieben und am Donnerstag gegen die Slowakei werden Nico Hischier und Jonas Siegenthaler neu dabei sein. Siegenthaler ist so etwas wie eine «Werktagsausgabe» von Roman Josi. Offensiv zwar bei weitem nicht so gut wie der Captain von Nashville. Aber defensiv gehört er zu den besseren Verteidigern der NHL. Hischier gilt als einer der meistunterschätzten NHL-Center. Er wird dafür sorgen, dass in der Offensive nun einen Gang höher geschaltet werden kann.