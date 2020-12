Eishockey

«Ich will die beste Saison meiner Karriere spielen»: So möchte sich Ambri-Spieler Dominic Zwerger für die NHL empfehlen

Noch nie ist der Österreicher Dominic Zwerger so gut in eine NLA-Saison gestartet. Und das, obwohl der Stürmer im Sommer am Fussgelenk operiert wurde. Für Ambri ist der 24-jährige Vorarlberger besonders wertvoll – auch weil er als Junior für Rheintal und Herisau spielte und deshalb das Ausländerkontingent nicht belastet.