EM-Qualifikation U21-Nati landet gegen Wales einen 5:1-Kantersieg dank prächtiger Romand-Offensive Das U21-Nationalteam siegt gegen Wales 5:1. Damit ist die Bilanz in der EM-Qualifikation weiterhin makellos.

Jubel beim Schweizer Team (von links): Alexandre Jankewitz, Kastriot Imeri, Felix Mambimbi, Dan Ndoye und Zeki Amdouni. Jean-Christophe Bott / Keystone

Ein perfekter Lupfer und die Abwehr von Wales ist ausgespielt. Kastriot Imeri hat einen rechten Fuss, der auf dem Platz für den Unterschied sorgen kann. Das zeigt er in diesem kurzen Moment, als er mit seinem Lupfer die gegnerische Abwehrkette so ausspielt, dass Mitspieler Zeki Amdouni alleine vor dem gegnerischen Tor steht, den walisischen Keeper Nathan Shepperd umkurvt und zum 3:0 einschiebt. Und das bereits in der 20. Spielminute.

Bis dahin haben sie gezaubert, die Schweizer U21-Talente in diesem EM-Qualifikationsspiel gegen Wales. Die Romand-Offensive mit den spielstarken und kreativen Imeri, Amdouni, Dan Ndoye und Felix Mambimbi spielen die walisischen Konthrahenten auf dem heimischen Lausanner Kunstrasen beinahe schwindelig.

Die Romand-Offensive verzückt das Lausanner Publikum. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Zu schnell geht es für die Gäste zum ersten Mal nach zwölf Minuten, Ndoye setzt sich auf der rechten Seite durch, spielt einen perfekten Ball auf Mambimbi, der zur Führung einnetzt. Nur drei Minuten später wird Ndoye von Imeri ausserhalb des Strafraums bedient, der legt sich den Ball auf den rechten Fuss und schlenzt ihn unhaltbar und wunderschön in den Winkel. Ein Traumtor. Weitere fünf Minuten später legt Amdouni nach. Die Romand-Offensive hat in acht Minuten drei Tore erzielt und das Spiel entschieden. «Wir haben viele Spieler, die den Ball in den Füssen möchten und etwas kreeiren möchten», sagt Imeri nach dem Spiel. «Es macht Spass mit diesem Team zu spielen.»

Ein Künstler am Ball: Kastriot Imeri. Jean-Christophe Bott / Keystone

Einige Minuten der Unkonzentriertheit

Doch was nach dem 3:0 folgt sind Minuten, in denen die Schweizer vom Gas geht und U21-Nationaltrainer Mauro Lustrinelli die Hände verwirft. Ausruhend auf dem Vorsprung schaltet die Schweiz einen Gang zurück. U21-Nationaltrainer Mauro Lustrinelli nervt sich sichtlich an der Seitenlinie, findet aber nach der Partie, dass eine solche Phase nicht schlimm sei. «Man kann das Spiel nicht über neunzig Minuten dominieren. Dass man nach einem 3:0 ein wenig zurückschaltet, ist normal», so Lustrinelli.

Nach der Pause fällt durch Joseph Adams tatsächlich das gefürchtete Anschlusstor, aber der Unterschied zwischen der Schweiz und Wales ist zu gross. Die Antwort der Schweizer? Zwei Tore in drei Minuten und die definitive Entscheidung. Zunächst trifft Ndoye nach einer prächtigen Kombination, dann legt Mambimbi für Amdouni ab. Dieser trifft mit einem satten Abschluss. Ndoye, der Lausanner Junior und Amdouni, der heutige Lausanne-Spieler begeistern das junge Publikum im heimischen Stade de la Tuilière jeweils mit einem Doppelpack.

Heimische Doppeltorschütze im Jubel: Zeki Amdouni (Nummer 23) lupft Dan Ndyoe. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Das Schweizer U21-Nationalteam behauptet mit dem 5:1-Erfolg die Tabellenspitze der Qualifikationsgruppe, während die Niederlande in Bulgarien nicht über ein torloses Remis hinauskommt. Die Schweiz hat damit eine gute Ausgangslage, ein Unentschieden am Dienstag beim Direktduell wäre bereits eine sehr gute Ausganslage. Doch Imeri will mehr: «Wir wollen in den Niederlanden gewinnen.» Die Romand-Offensive ist warmgeschossen.