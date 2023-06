EM-Qualifikation Zwei Gegentore in der Nachspielzeit – die Schweizer Nati spielt gegen Rumänien nur 2:2 Schon wieder ein später Kollaps: Die Schweizer Nati verspielt gegen Rumänien ohne Not ein 2:0. Gefeierter Mann ist mit zwei Toren trotzdem Zeki Amdouni.

Die geschockten Schweizer nach der späten Aufholjagd der Rumänen. Michael Buholzer / EPA

Eigentlich hätte es ein Abend voller Freude werden können. Ein Abend, an dessen Ende sich die Schweizer über den vierten Sieg im vierten Spiel dieser EM-Qualifikation freuen wollten.

Doch dann ist plötzlich alles anders. Statt 2:0 steht es 2:2. Innert drei Minuten gleicht Rumänien dieses Spiel aus. Valentin Mihaila, Stürmer bei Parma Calcio in der Serie B, entwischt der Schweizer Abwehr zweimal. Einmal in der 89. Minute. Einmal in der 92. Minute.

Ein letztes Aufbäumen der Nati gibt es noch. Einen letzten Ball nach vorne. Und beinahe gelingt es der Nati doch noch, für den umjubelten Schlusspunkt zu sorgen. Doch der eingewechselte Bislimi trifft nur die Latte. Kurz darauf ist Schluss.

Der gelbe Teil des Stadions feiert, der rote Teil ist ziemlich geschockt. Es ist ein unerwartetes Ende für die 14’400 Zuschauer. Die Schweizer Fans verabschieden die Spieler trotzdem mit einem warmen Applaus in die Sommerferien.

Wenig erfreut: Nati-Trainer Murat Yakin nach dem Match gegen Rumänien. Michael Buholzer / EPA

Es ist ein Unentschieden, das sich für die Schweiz wie eine Niederlage anfühlt. Nicht in einem einzigen Moment vor der fatalen 89. Minute hat sich zuvor abgezeichnet, dass der Sieg in Gefahr geraten könnte. Am Ende aber rächen sich die vielen vergebenen Chancen, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Weder Shaqiri direkt nach der Pause, noch Seferovic, noch Sow gelang es, eine der hochklassigen Gelegenheiten zu nutzen.

Und so werden Erinnerungen wach an den 26. März 2019. Damals führte die Schweiz, ebenfalls in der EM-Qualifikation, gegen Dänemark sogar 3:0 – und musste noch drei Treffer zum 3:3 einstecken. Wenn ein solch später Kollaps ein gutes Omen sein sollte für die anschliessende EM, so nehmen das die Schweizer sicher gerne mit. Zur Erinnerung: Die EM 2021 wurde zur Sternstunde mit der Viertelfinalqualifikation.

Xherdan Shaqiri scheitert am rumänischen Torhüter Horatiu Moldovan. Martin Meienberger / freshfocus

Doch vorerst ist Schelte durchaus angebracht. Wie sich die Schweizer von diesen harmlosen Rumänen zweimal erwischen liessen, war ziemlich naiv. Das darf einer Mannschaft mit diesen Ansprüchen nicht passieren.

Die Qualifikation für die EM ist nun deswegen nicht gerade in Gefahr. Im Gegenteil. Es ist weiterhin schlicht unvorstellbar, dass die Nati in dieser bescheidenen Gruppe irgendwie auf den dritten Tabellenplatz abrutschen wird. Dafür ist sie ihren Gegnern schlicht zu überlegen.

Zeki Amdouni könnte der neue Alex Frei werden

Lange sah es so aus, als würde Zeki Amdouni die Geschichte dieses Spiels schreiben. Der 22-jährige (Noch-)FCB-Stürmer trifft in diesen Tagen offenbar, wie er will. Bereits in Andorra Torschütze, legte er nun mit einem Doppelpack nach. Wobei er sogar noch eine Chance auf den Hattrick hatte.

Beim 1:0 vollendete er eine schöne Kombination über Freuler, Xhaka und Vargas. Beim 2:0 traf er alleine vor dem Tor kaltblütig, wobei Shaqiris Pass mit dem Aussenrist ganz grosse Klasse war.

Star des Abends: der Schweizer Stürmer Zeki Amdouni. Urs Flueeler / KEYSTONE

Es gibt Stimmen, die sagen schon seit einigen Jahren: Hätte diese Schweizer Mannschaft auch noch einen Weltklassestürmer, dann wäre an einer EM oder WM einmal ein ganz grosse Wurf möglich. Nun gibt es gute Gründe, Amdouni nicht schon allzu viel Druck aufzuladen. Dafür ist es viel zu früh. Und noch hat Amdouni den ­Beweis zu erbringen, auch im Ausland regelmässig Tore zu schiessen.

Aber eines darf man sich trotzdem fragen: Hat die Schweiz endlich ihren neuen Alex Frei gefunden? 42 Tore hat Frei in seinen 84 Länderspielen erzielt. Jedes zweite Spiel eines also. Es ist eine herausragende Quote. Eine, die Freis Nachfolger nie auch nur im Ansatz erreichten. Amdouni hat nun fünf Nati-Treffer in fünf Einsätzen, einen pro Partie.

Zum Vergleich: Haris Seferovic brauchte 21 Einsätze, bis er sein fünftes Nati-Tor erzielte. Breel Embolo sogar 41 Einsätze. In beide steckte die Fussball-Schweiz grosse Hoffnungen. Mindestens so grosse wie nun in Amdouni.

Zeki Amdouni wird nach seinem 2. Treffer gegen Rumänien gefeiert. Michael Buholzer / EPA

Während sich Seferovics Nati-Karriere dem Ende zuneigt (es würde nicht überraschen, wenn es bald so weit wäre), so besteht die Hoffnung bei Embolo noch, dass er zum regelmässigen Nati-Torschützen wird. Nur spielt seine Gesundheit leider allzu häufig nicht mit. In diesem Jahr verpasste Embolo sämtliche vier Länderspiele verletzt.

Die Frage ist nun: Behält Amdouni seine Unbeschwertheit, auch wenn der Druck steigt? Bis anhin durfte er treffen. Bald einmal wird man die Tore von ihm erwarten.

Während seine Kollegen nun mit einem heftigen Dämpfer in die Ferien reisen, hat Amdouni die Möglichkeit zur Rehabilitation. Er reist mit der U21 nach Rumänien, ausgerechnet, und bestreitet dort ab Donnerstag die Nachwuchs-EM.

Hier gibt's den Liveticker zum Match zur Nachlese: