EM Springreiten Steve Guerdat krönt sich zum Europameister und ist zurück an der Weltspitze Steve Guerdat ist Europameister. Der Jurassier gewann in Mailand das Championat mit der erst zehnjährigen Stute Dynamix. Nach Olympia-Gold 2012 und WM-Bronze 2018 holte der 41-Jährige erstmals an der EM eine Einzelmedaille.

Steve Guerdat krönt sich an den Europameisterschaften in Mailand mit der 10-jährigen Stute Dynamix de Belheme souverän zum Europameister. Luca Bruno / AP

Den Sprung aufs Podest schafften auch der Deutsche Philipp Weishaupt auf Zineday und der Franzose Julien Epaillard mit Dubai.

Nach vier fehlerfreien Ritten am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntagmittag arbeitete sich Guerdat über die Zwischenränge 4, 3, 2 und 1 in die Pole-Position vor. Er stieg als Führender in die letzte Runde der Top 12. Der in Elgg samt grossem Hof sesshaft gewordene Guerdat behielt auch im fünften Umgang die Zügel ruhig in der Hand. Zum fünften Mal lieferte er einen Nullfehlerritt. Dies gelang auf dem Rasenplatz der Rennbahn Snai San Siro keinem anderen Paar.

Mit Dynamix meldet sich Guerdat nach einer leichten Baisse von drei Jahren wieder an der Weltspitze zurück. Zu Beginn des Jahres 2020 gewann er mit Victorio gleich zwei Weltcupspringen, danach hielt er gemessen an den Resultaten mit den Weltbesten samt Martin Fuchs nicht mehr mit. Jetzt hat er ein noch sehr junges Top-Pferd in seinem Beritt. Sofern die Stute gesund bleibt, wird er mit ihr noch zahlreiche Erfolge feiern. Insider hatten schon vor der EM Guerdat als Top-Favorit gehandelt.

Nach Martin Fuchs 2019 und dessen Götti Willi Melliger 1993 ist Guerdat der dritte Europameister der Schweiz im Springreiten. Zudem machte er das Dutzend an Schweizer EM-Medaillen im Einzel voll - dreimal Gold, viermal Silber, fünfmal Bronze. (sda)