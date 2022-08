EM-Überraschung Leichtathlet Ricky Petrucciani: Zwölfmal durch den Gotthardtunnel pro Woche für eine EM-Medaille Silber für das 22-jährige Talent aus dem Tessin über 400 m war kein budgetierter Leichtathletik-Erfolg in München. Doch wer ist dieser 22-Jährige, der täglich zwischen Locarno und Cham pendelt?

Ricky Petrucciani sucht nach dem Zieleinlauf im Olympiastadion zuerst den Kontakt zu seinem Vater. Claudio Thoma / freshfocus

Auch für Trainer Flavio Zberg war der Traumlauf seines Schützlings zu später Stunde eine sehr emotionale Genugtuung. Es lief seiner privat finanzierten Trainingsgruppe mit zwei Athletinnen und drei Athleten in dieser Saison bislang nicht gerade wie geschmiert. Die Zeiten blieben zumeist hinter den Leistungen des Vorjahres zurück.

Bis der 22-jährige Tessiner Ricky Petrucciani nun in München zu EM-Silber stürmte. «Dieses Jahr war für mich als Trainer schwierig. Selbst wenn ich mich im Team des OYM in Cham sehr gut aufgehoben fühle, ist man in solchen Momenten als Coach oft ein wenig allein. Man analysiert dann sehr viel», sagt der Trainer aus Hergiswil, der 2014 Hürdenläufer Kariem Hussein zu EM-Gold führte.

Auch Ricky Petrucciani wurde medial für die fehlenden Topzeiten kritisiert. Etwas, das Flavio Zberg selbst im Augenblick des Erfolgs noch immer wütend macht. «Erstens ist Ricky ein sehr junger Athlet, dem man langfristig Kredit geben muss. Und zweitens bestreitet er die Laufdisziplin, welche die meisten verschiedenen Facetten vereint. Viele Puzzleteile müssen für den Erfolg stimmen.»

Flavio Zberg erkennt das Potenzial des Athleten

Kredit gegeben hat dem jungen Talent aus dem Onsernonetal in erster Linie Flavio Zberg. 2017, als Petrucciani im Tessin keine gute Betreuungssituation mehr fand, organisierte der damalige Nationaltrainer den Transfer des Athleten zum LC Zürich und trieb dafür von verschiedenen Gönnern 25 000 Franken auf.

Swiss Athletics wollte ihn damals noch nicht in ein Fördergefäss aufnehmen, Zberg hingegen glaubte an das ausserordentliche Talent des scheuen, zurückhaltenden und wortkargen Teenagers, dessen brasilianische Mutter die Familie in frühen Lebensjahren von Ricky verliess. Der Vater, zu dem der Langsprinter ein inniges Verhältnis hat, war in München anwesend. Ihn suchte Petrucciani nach dem Zieleinlauf als Erstes.

Zberg täuschte sich nicht. Ricky Petrucciani entwickelte sich wie gewünscht und durfte einen der fünf Plätze belegen, welche der Leichtathletik im OYM auch dank zwei potenten Firmensponsoren seit zwei Jahren zur Verfügung stehen. Flavio Zberg ist dort zu 50 Prozent als Trainer angestellt. Dazu kommt eine Teilzeitstelle beim LCZ.

Noch vier Hundertstelsekunden bis zum Rekord von Rusterholz

Petrucciani, den sein Trainer als sehr herzlich und humorvoll beschreibt, wurde vor einem Jahr U23-Europameister. In München kam er in 45,03 Sekunden um eine Hundertstel an seine Bestleistung heran. Zum 26 Jahre alten Schweizer Rekord von Mathias Rusterholz fehlen noch vier Hundertstel.

Nach einem Intermezzo in Zürich lebt Ricky Petrucciani nun wieder in Locarno. Er braucht das familiäre Umfeld, damit ihm wohl ist. Viermal pro Woche fährt er mit dem Zug nach Cham und zweimal nach Zürich ins Training. Aber auch das passt zu ihm. Denn Flavio Zberg sagt über seinen neusten Medaillenlieferanten: «Wenn Ricky von etwas überzeugt ist, kann er eine unglaubliche Konsequenz entwickeln.»