Fussball Emmenbrücke ist auf Kurs In der 2. Liga interregional, Gruppe 4, bleibt es drei Runden vor Schluss im Aufstiegs- und Abstiegskampf spannend.

Aus Zentralschweizer Sicht ist in der 2. Liga inter erst eine Entscheidung gefallen: Rotkreuz (Gruppe 5) steigt mit 67 Punkten souverän in die 1. Liga auf (22 Siege und 1 Unentschieden). In der Gruppe 4 spitzt sich die Situation an der Tabellenspitze zu. Leader Taverne (50 Punkte) wird in die 1. Liga aufsteigen. Erster Verfolger ist Emmenbrücke mit 44 Punkten, das am Wochenende Goldau 4:2 besiegte und die Pflicht erfüllte. Das Team von Trainer Meris Kazic verlor dieses Jahr bisher nur ein Pflichtspiel: 1:4 gegen Perlen-Buchrain. Die Emmenbrücker liefern sich ein packendes Duell mit Ascona, das in der Tabelle drei Punkte hinter ihnen liegt.

Der FC Emmen hat in den nächsten Spielen trotz Favoritenrolle keine einfache Aufgabe vor sich. Dominik Wunderli (Luzern, 14.05.2022)

Ein Blick auf das Schlussprogramm zeigt, dass der FCE im Finish mit Novazzano (auswärts) und Schattdorf (zu Hause) auf zwei stark abstiegsgefährdete Mannschaften trifft. Trotz Favoritenrolle keine einfache Aufgabe, das ist sich auch Kazic bewusst: «Meine Spieler wissen, was uns in diesen Partien erwartet. Wir werden die Gegner auch nicht unterschätzen. Wenn wir unsere Qualitäten ausspielen, werden die Resultate für uns positiv ausfallen. Wir müssen im Prinzip nur auf uns schauen.»

Für das letzte Saisonspiel steht die Reise nach Gambaragno-Contone (38 Punkte) auf dem Programm, die Tessiner haben aktuell noch leise Aufstiegshoffnungen. Was spricht in der Schlussphase für Emmenbrücke? «Unser Kollektiv», sagt Kazic. «Wir sind eine Einheit und haben einen sehr guten Teamgeist. Unser Mix aus jungen und routinierten Spielern stimmt, und jeder Einzelne bringt viel Leidenschaft mit. Wir sind mental stark, spielen mit der nötigen Ruhe und bleiben geduldig.»

Für den SC Goldau zählt heute nur der Sieg

Zum Tabellenkeller: Der SC Goldau steht mit 23 Punkten an drittletzter Stelle und wäre aktuell der dritte Absteiger. Vier Punkte trennen die Schwyzer vom direkten Ligaerhalt (Eschenbach auf Rang 11; 27 Punkte). Goldau trifft zum Abschluss auf Mitstreiter Hergiswil (zu Hause), Perlen-Buchrain (auswärts) und Kickers Luzern (zu Hause). Klar ist: Gegen die Nidwaldner (28 Punkte) müssen heute (20.15 Uhr, Tierpark) im Abstiegskampf drei Punkte her. Goldaus Trainer Skumbim Sulejmani sagt: «Es zählt nur der Sieg. Wir brauchen den Dreier, der lässt uns weiter hoffen auf den Klassenerhalt. Wir müssen von Beginn weg signalisieren, wer dieses Spiel gewinnen will.» Hergiswil steht nach der 0:2-Niederlage gegen Kickers Luzern ebenfalls wieder unter Druck. Trainer Sascha Imholz zeigte sich am Sonntag enttäuscht über den jüngsten Auftritt: «Ich erwarte von meinen Spielern eine klare Reaktion nach der schwachen Leistung gegen Kickers.»

Für Ibach, Kickers Luzern und Brunnen (je 31 Punkte) sollte im Normalfall keine Abstiegsgefahr mehr bestehen, sie haben sie mit acht Punkten Reserve ein beruhigendes Polster und stehen unmittelbar vor dem Klassenerhalt. Je nach Ausgang der Partie zwischen Goldau und Hergiswil kann sich die Situation aber auch für dieses Trio nochmals verändern. Die Klassenzugehörigkeit bereits gesichert hat sich Perlen-Buchrain (36 Punkte), welches positiv überraschte und auf Rang 5 steht.