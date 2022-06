Fussball «Emotionslose» Rothenburger steigen ab, Obergeissenstein rettet sich Der dramatische Abstiegskampf in der 2. Liga regional ist entschieden: Der FC Rothenburg muss zurück in die 3. Liga.

Sarnens Ante Pekas (Zweiter von rechts) bejubelt seinen Treffer zum 2:0 gegen Willisau. Am Ende dürfen sich beide Teams über den Ligaerhalt freuen. Bild: Philipp Schmidli (Sarnen, 18. Juni 2022)

Es war brütend heiss, hoch spannend, hart umkämpft. Bis zum letzten Spieltag blieb offen, wer den FC Stans als Absteiger in die 3. Liga begleiten wird. Vier Vereine zitterten trotz Sommerhitze, bangten um den Ligaerhalt, warfen nochmals alles in die Waagschale, um den sportlichen K.o. abzuwenden. Der SC Obergeissenstein war unter dem Strich klassiert, brauchte in Hochdorf zwingend einen Sieg. Rothenburg musste sich zu Hause gegen den souveränen 2.-Liga-Meister Cham II aus der Bredouille helfen, Sarnen und Willisau trafen im Direktduell aufeinander:

Obergeissenstein. Der Quartierverein aus der Stadt Luzern hielt sich vor einer Woche mit dem 1:0-Sieg in letzter Sekunde gegen den Luzerner SC im Rennen, benötigte in Hochdorf aber nochmals drei Zähler. Prompt gewann OG mit 3:1 und erreichte das rettende Ufer in extremis. «Sehr emotional» sei es gewesen, berichtet Trainer Marco Häfliger.

«Wir haben gerackert. Ich bin megastolz auf mein Team, es war eine Willensleistung. Bei uns steckt viel Herzblut drin.»

Mit der kurzfristigen Reaktivierung von Manuel Bucheli verlieh Häfliger seinem Team einen Extraschub. «Er ist bei uns im Verein eine Legende, das motivierte uns zusätzlich», erläutert Häfliger den cleveren Schachzug, für den er sich aufgrund des akuten Stürmermangels entschied. Von seiner Torgefahr schien der mittlerweile 34-jährige, frühere Torschützenkönig der 2. Liga inter nichts eingebüsst zu haben – in der 19. Minute brachte er Obergeissenstein in Führung. Als Matchvorbereitung absolvierte Bucheli kein einziges Training, «er ging joggen und machte eine Magnesiumkur, das schien ihm am sinnvollsten». Ein Plan, der perfekt aufging.

Sarnen/Willisau. Grosse Erleichterung auf dem Sarner Seefeld: Die Gastgeber ballten bereits unmittelbar nach dem Schlusspfiff die Fäuste, mit einem 2:0-Sieg errangen sie den Klassenerhalt aus eigener Kraft. «Wir gingen mit dem Messer zwischen den Zähnen ins Spiel», sagt Offensivspieler Ante Pekas, dessen Einsatz wegen einer Oberschenkelverletzung auf der Kippe stand. Am Ende avancierte er mit einer Vorlage (25.) und einem Tor (34.) zum Matchwinner.

«Wir brauchten mentale Stärke, um durchzuhalten. Nun sind wir überglücklich.»

Kurz darauf feierten auch die Willisauer, als sie von der Chamer Schützenhilfe erfuhren. «Ich starb 1000 Tode, habe selten so gelitten, es war brutal», gestand Präsident Bruno Peter. Sein Team zeigte eine ungenügende Darbietung, kam erst nach der Pause in Schwung, als sich Sarnen mit zwei Platzverweisen (48./59.) selbst schwächte. Kurz darauf sah zwar auch ein Willisauer rot, Torchancen für eine Resultatkorrektur hatten sie allerdings genug. «Nun kommt es zum Umbruch», sagt Peter und er verspricht: «Wir werden nächste Saison einen tollen Kader beisammenhaben.»

Rothenburg. Nur ein Jahr nach dem Aufstieg müssen die Rothenburger wieder in die 3. Liga zurück. Ein Punkt hätte gegen das Spitzenteam von Cham II gereicht. Eine Stunde lang hielten sie das 0:0, ehe sie noch drei Treffer kassierten und mit 0:3 verloren. Punktgleich mit Willisau wird Rothenburg die Anzahl der Strafpunkte zum Verhängnis. «Wir sind nicht am Samstag abgestiegen», betont der scheidende Trainer Marc Odermatt, schon vorher sei vieles schiefgelaufen. Die fussballerische Qualität für den Ligaerhalt sei vorhanden gewesen, die richtige Einstellung indes nicht. «Rothenburg ist eine Wohlfühloase, es fehlt die Bereitschaft, alles für den Erfolg zu tun. Die Spieler waren viel zu emotionslos, ob 2. oder 3. Liga schien egal zu sein», hält Odermatt fest. In den beiden Jahren vor dem Aufstieg habe sich das Team in der 3. Liga ans Siegen gewöhnt und das Verlieren verlernt.

«Wenn es nicht mehr gut läuft, ist es entscheidend, wie man zusammensteht.»

Das Aushängeschild des Klubs mit der starken Juniorenabteilung verliert damit an Strahlkraft.