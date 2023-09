Entlassung Der FC Basel trennt sich per sofort von Trainer Schultz - Die Pressekonferenz jetzt im Livestream Am Freitag ist der nächste Knall beim FC Basel perfekt: Der Klub trennt sich per sofort von Trainer Timo Schultz. Sportdirektor Heiko Vogel übernimmt interimistisch. Vogel und Klubboss David Degen erklären um 15 Uhr in einer Medienkonferenz ihre Entscheidung.

Der nächste Knall beim FC Basel: Nach dem 1:1 gegen den FC Luzern hat der FC Basel sich entschieden, sich per sofort von Trainer Timo Schultz zu trennen. Der Klub tue dies «aufgrund der unbefriedigenden sportlichen Situation». Bis auf Weiteres wird die Mannschaft von Sportdirektor Heiko Vogel trainiert.

«Der FCB befinde sich in einer sportlichen Krise, in der es dem Trainer nicht gelang, den absoluten Siegeswillen auf die Mannschaft zu übertragen», so der FCB in seinem Communiqué. Und weiter: «Gerade in einer solchen Situation ist diese Grundtugend entscheidend, um spürbare Reaktionen auf enttäuschende Leistungen zu zeigen und den Weg aus dem Tief zu finden. Die jüngsten Auftritte in der Liga, aber auch der bereits ungenügende Saisonstart mit dem viel zu frühen Aus im internationalen Wettbewerb, führten zu diesem bedauerlichen, aber unvermeidbaren Schritt.»

Nach nur sieben gespielten Meisterschaftsspielen muss Timo Schultz den FC Basel verlassen. Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

Die weiteren Hintergründe erklären Vogel und FCB-Boss David Degen um 15 Uhr in einer Pressekonferenz.

Update folgt ...