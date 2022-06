Fussball Der FC Entlebuch und der FC Horw sind auf Aufstiegskurs Die Aufstiegsrunde 3./2. Liga bleibt spannend. Vier Teams können noch auf eine Promotion hoffen.

Franz Gaisberger, Trainer FC Entlebuch. Bild: Michael Wyss

«Dass wir nachdoppeln konnten, war wichtig. Wir wollten und mussten die beiden Heimspiele siegreich gestalten. Dass uns das glückte, macht mich stolz. Wir waren in beiden Partien die bessere Mannschaft», so Entlebuchs Trainer Franz Gaisberger nach dem 2:0-Sieg über Erstfeld. Sein Team gewann bereits zum Auftakt der Aufstiegsspiele gegen Baar mit dem gleichen Resultat. Entlebuch, der letztjährige Absteiger aus der 2. Liga, grüsst von der Tabellenspitze aus mit dem Punktemaximum und einem Torverhältnis von 4:0 bei Halbzeit der Aufstiegsrunde: «Wir sind erfreut über diesen Start. Offensiv und defensiv konnten wir überzeugen. Mit sechs Punkten sind wir auf Kurs, doch erreicht haben wir noch nichts», hob FCE-Sportchef Patrick Mahler gleich am Samstagabend den Mahnfinger und sagt weiter:

«Die Tabelle gilt es auszublenden, denn wir wissen, wie schnell es im Fussball gehen kann. Unsere Konzentration gilt dem nächsten Gegner Gunzwil.»

Dieses musste nach der zweiten Niederlagen im zweiten Spiel seine Aufstiegsambitionen bereits begraben. Gaisberger: «Es wird für uns kein Spaziergang. Wir müssen 90 Minuten konzentriert bei der Sache sein. Gunzwil kann befreit aufspielen, wir werden gefordert sein.» Mahler zu den Erfolgsfaktoren: «Unser Teamgeist, die Stärke des Kollektivs und die Breite des Kaders sind unsere Trümpfe.»

Horws Blitzstart, Ruswils Aufholjagd

In Feierlaune waren auch die Horwer. Auf den 3:1-Sieg über Erstfeld folgte nun ein 4:3-Sieg über Ruswil. Die Platzherren führten nach sechs Minuten 3:0, mussten dennoch um den bereits sicher geglaubten Sieg zittern. Die Rottaler schafften bis zur Pause den 3:3-Ausgleich. Doch Horws Leandro Bezzola machte mit seinem Treffer zum 4:3 (49.) alles klar. «Was für ein Spiel. Das habe ich noch nie erlebt, eine 3:0-Führung nach sechs Minuten. Die Partie war unterhaltsam, beste Werbung für den Regionalfussball auf dieser Stufe. Wir sind froh, dass wir gewinnen konnten. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, ein Duell zweier spielstarken Mannschaften», so Horws Co-Trainer Dominic Schilling. Für Horw geht die Reise weiter nach Baar und zum Abschluss kommt Entlebuch. Ruswil dagegen benötigt nach dieser Niederlage zwei Siege gegen das punktlose und somit ohne Aufstiegsambitionen spielende Erstfeld und Baar.

«Abgerechnet wird am vierten Spieltag. Mit einem Sieg gegen die Urner bleiben wir im Rennen. Mit einem Punkt in Horw, der verdient gewesen wäre, hätten wir uns aber in eine ganz andere Ausgangslage gebracht»,

zeigte sich Ruswils Trainer Marco Groenendijk konsterniert. Was für Ruswil im Aufstiegskampf dennoch sprechen könnte, sind nun zwei Heimspiele vor grosser Kulisse. Auch wieder im Rennen ist Baar nach dem 2:1-Sieg über Gunzwil.