National League «Es gibt noch viel Optimierungspotenzial»: Der EVZ könnte in Davos den Leaderthron übernehmen Nach der Nationalmannschaftspause geht für den EV Zug die Meisterschaft in Davos weiter. Aus Zuger Sicht sieht die Tabelle gut aus. Doch den Sportchef interessiert das nicht.

Noch läuft nicht alles perfekt: Samuel Kreis (links) gegen Gian-Mario Wetter bei der Niederlage gegen die Lakers vor der Meisterschaftspause.

Zur ersten Meisterschaftspause liegt der EV Zug in der Tabelle mit zwei Zählern Rückstand auf den ersten Rang an vierter Stelle. «Wir standen vor einer neuen Ausgangslage nach der sehr erfolgreichen letzten Saison und gewissen Mutationen in der Mannschaft», sagt EVZ-Sportchef Reto Kläy vor der Wiederaufnahme der National League. «Ein paar Führungsspieler gingen, neue Führungsspieler kamen dazu. Andere rutschten in eine neue Rolle und es braucht Zeit, bis sich alles anpasst und setzt.»

Durch verschiedene Ausfälle und Corona-Infektionen war das Team auf die Probe gestellt worden. «Das sind aber immer auch Chancen. Das gab uns die Möglichkeit, anderen eine Gelegenheit zu geben und mit ihnen zu arbeiten. Es gibt noch viel Optimierungspotenzial, es gibt immer Details – das ist Teil einer Mannschaftsentwicklung und einer Saison.» Insgesamt könne man aber recht zufrieden sein.

Jede Mannschaft hat ein anderes Gesicht, beobachtet Reto Kläy. «Das ist das Spannende. Die Trainer arbeiten akribisch daran und sie versuchen jeden Spieler besser zu machen.» Es geht darum, verschiedene Akteure zu einer Einheit zu formen. «Das macht den Teamsport extrem spannend, manchmal auch unberechenbar und schwer planbar.» Beim EVZ ist dies in der laufenden Saison gut gelungen.

Viele Spieler waren international engagiert

«Ich schaue nicht so auf die Tabelle»: EVZ-Sportchef Reto Kläy. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 01. Februar 2021)

Kläy führt aus: «Man spürt auch in diesem Jahr eine sehr grosse Bereitschaft, das ist unglaublich wichtig und eine Grundlage für das Ganze. Zufrieden sind wir nie, wir finden immer etwas, das wir noch besser machen wollen. Den Tag, an dem wir sagen, dass wir alles richtig machen, gibt es nicht, solange wir und ich da sind. Das ist der Anspruch der Organisation an alle und das ist völlig legitim.»

Der Meister könnte heute Abend gegen Leader Davos den ersten Tabellenrang erobern. «Ich schaue nicht so auf die Tabelle», stellt Reto Kläy klar. «Das ist im Moment nicht so wichtig – wichtig ist, wie wir spielen und dass wir unser Spielsystem so umsetzen, wie wir es wollen. Dann haben wir eine gute Chance, vorne dabei zu sein.»

Davos zeige eine sehr gute Saison. «Es ist immer auch spannend, wie man aus der Nati-Pause rauskommt. Das ist nicht immer so einfach: Wir haben vier Schweden, die mit der Nati unterwegs waren und mehrere U20-Nationalspieler.» Das sei einerseits schön, andererseits aber auch schwer, den Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten. «Wir müssen schauen, wie wir uns zurechtfinden, wenn es weitergeht. Wir probieren am Bisherigen anzuknüpfen und noch etwas besser zu sein.»

Das Swiss League-Team war eine wertvolle Stütze, «im Sturm verzeichneten wir unglaublich viele Ausfälle, es war extrem hilfreich, dass wir auf die Academy in dieser Form zurückgreifen konnten und sich junge Spieler zeigen konnten.»

Dass das Swiss-League-Team ab nächster Saison entfällt, sollte langfristig keinen Unterschied machen. «Wir versuchen weiterhin, die Spieler aus den eigenen Reihen zu rekrutieren und andere Wege zu gehen.» Die freien Ressourcen werden dann verstärkt in die U20, U17 und U15 investiert. «An der Academy-Philosophie ändert sich nichts, die Strategie wird anders.» Dazu wurden die Pyramiden anderer Toporganisationen aus dem Ausland unter die Lupe genommen. «Das Ziel bleibt gleich: Athleten an die Spitze bringen.»