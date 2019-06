Sébastien Buemi vor dem Formel-E-Rennen in Bern: «Es wird von Jahr zu Jahr grösser»

Der 2,75 Kilometer lange Rundkurs für das Formel-E-Rennen in Bern hält für die Fahrer Einzigartiges bereit. Auf keiner anderen Strecke gibt es so viele Steigungen und ist das Gefälle so gross wie in der Bundeshauptstadt. Der höchste und der tiefste Punkt des Parcours differieren um mehr als 50 Höhenmeter. Start und Ziel befinden sich in der Laubeggstrasse. Danach geht es um den Rosengarten herum hinunter zum Bärengraben, den Grossen Muristalden hinauf in Richtung Schlosshalde zurück zu Start und Ziel. Gefahren wird im Gegenuhrzeigersinn. (sda)