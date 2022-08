Esaf Pratteln Giger gegen Staudenmann, Wicki gegen Walther: Das sind die Spitzenpaarungen für den ersten Gang in Pratteln Stefan Strebel, der technische Leiter des ESV, hat sein Werk vollbracht: Die Spitzenpaarungen des Anschwingens am Eidgenössischen Pratteln stehen fest: Am kommenden Samstagmorgen werden die Hauptanwärter auf den Königstitel gleich gegeneinander antreten. Spektakel ist garantiert.

Samuel Giger (l.) und Fabian Staudenmann (r.) bejubelten vor einem Jahr in Kilchberg ihren gemeinsamen Sieg. Jetzt treffen sie in Pratteln im Anschwingen aufeinandern. keystone

Stefan Strebel hat seines Amts gewaltet - und für eine überraschende Einteilung gesorgt: Weder kommt es zur erwarteten Revanche von Zug 2019 zwischen Schwingerkönig Christian Stucki und dem Erstgekrönten Joel Wicki, noch zum ebenfalls nicht unwahrscheinlichen Duell zwischen Saisondominator Samuel Giger und Stucki.

Dafür werden die besten Nordostschweizer im Anschwingen gleich mal von den stärksten Bernern auf Herz und Nieren geprüft. Samuel Giger trifft auf Fabian Staudenmann - es ist das Duell der Co-Sieger des letztjährigen Kilchberg-Schwinget. Der dritte Kilchberg-Sieger, Damian Ott, bekommt es dafür mit Titelverteidiger Stucki zu tun - so er denn am Samstag tatsächlich im Sägemehl stehen wird. Shooting-Star Werner Schlegel erhält mit Matthias Aeschbacher einen weiteren Berner Brocken vorgesetzt.

Joel Wicki muss sich ebenfalls einem Berner Vertreter stellen: Mit Adrian Walter erhält einen der besten Schwinger der laufenden Saison als Gegner.

Die Spitzenpaarungen im Überblick

Details zu den Spitzenduellen

Giger gegen Staudenmann: Die beiden Top-Cracks sind bisher zweimal aufeinander getroffen, 2021 auf der Schwägalp und 2019 auf dem Weissenstein. Beide Male siegte der Nordostschweizer Giger.

Ott gegen Stucki: Einmal gabs bisher ein Direktduell zwischen beiden. Gewonnen wurde es im Vorjahr am Bernisch Kantonalen von Stucki.

Aeschbacher gegen Schlegel: Das bisher einzige Aufeinandertreffen ist gar nicht lange her. Auf dem Brünig behielt Schlegel vor gut einem Monat das bessere Ende für sich.

Wicki gegen Walther: Dieses Duell gabs noch nie. Pratteln ist die Premiere.

Käser gegen Reichmuth: Auch hier kommt es zur ersten direkten Konfrontation zwischen dem Berner und dem Innerschweizer.

Domenic Schneider gegen Ledermann: Ein Duell: Der Thurgauer bodigte seinen jungen Berner Kontrahenten am Olma-Schwinget 2018.

Armon Orlik gegen Lario Kramer: Zweimal trafen der Bündner und der Südostschweizer aufeinander, zweimal gewann Orlik: 2019 am Nordostschweizer, 2017 auf der Schwägalp.

Alpiger gegen Wiget: Ein ganz spezielles Duell! Der Aargauer Top-Schwinger verletzte sich 2019 auf dem Weissenstein ausgerechnet in seinem bisher einzigen Duell gegen Michael Wiget. Wegen den Folgen dieser Blessur musste er später in Zug am Esaf aufgeben.

Schurtenberger gegen Stefan Burkhalter: Seit 2015 gabs diese Paarung sechsmal. Fünfmal gewann der Innerschweizer Schurtenberger, einmal gabs einen Gestellten.