Euro 2020 Die EM kann beginnen! Unsere Analyse zum 3:1-Sieg der Schweizer Nati gegen die Türkei Der Sieg gegen die Türkei ist eine riesige Befreiung. Der Frust und Schmerz der letzten Woche ist fürs erste vergessen. Die Frage lautet: Ist jetzt sogar Träumen erlaubt? Etienne Wuillemin

17 Bilder 17 Bilder Die Schweiz gewinnt in Baku das letzte Gruppenspiel gegen die Türkei mit 3:1. Die Chancen auf eine Teilnahme in den EM-Achtelfinals bleiben damit intakt. Ozan Kose / AP

Plötzlich liegt ein Hauch von Magie in Baku. Die Schweizer Nati rauscht über den Rasen. Haris Seferovic und Xherdan Shaqiri schiessen wunderbare Tore. Yann Sommer fliegt herrlich durch die Luft. Die Schweizer grätschen. Sie zeigen Lust am Leiden. Und vor allem siegen sie.

3:1 gegen die Türkei steht es am Ende. Es hätte auch 5:1 oder 6:1 sein können. Damit ist schon vieles gesagt über dieses Endspiel. Es ist ein ganz anderer Auftritt als noch am letzten Mittwoch, als es gegen Italien dieses 0:3 absetzte.

Magie? Ja, das ist ein grosses Wort. Und mehr als ein Hauch ist es wirklich nicht. Die Schweizer Nati hat noch einige Luft nach oben. Aber das muss im Hinblick auf den EM-Achtelfinal ja kein Nachteil sein. Der Sieg gegen die Türkei ist eine riesige Befreiung. Der Frust und Schmerz der letzten Woche ist fürs erste vergessen. Stattdessen darf der Blick vorwärts gehen. Die Frage lautet: Ist jetzt sogar Träumen erlaubt?

Die versprochene Reaktion kam

Noch ist die Qualifikation für den Achtelfinal nicht zu 100 Prozent gesichert. Weil die Schweiz die Gruppenphase wegen der schlechteren Tordifferenz als Wales auf Rang 3 abschliesst, muss sie noch warten, bis spätestens am nächsten Mittwoch. Dann sind alle Vorrundenspiele zu Ende gespielt. Die vier besten Gruppendritten sind ebenfalls im Achtelfinal. Es müsste mit dem Teufel zu und her gehen, wenn die vier Punkte der Schweiz am Ende doch nicht reichen. Und doch darf man sich auch leise ärgern über das letzte Gegentor gegen Italien und die vielen verpassten Chancen gegen die Türkei.

Die ersten beiden Spiele der Nati an dieser EM, gegen Wales und Italien, setzten das ganze Land in Aufregung. Kein Feuer, keine Leidenschaft - keine Chance. Dafür allzu viele Nebenschauplätze. Die Schweizer Spieler wurden nicht müde, zu betonen, dass sie das alles ziemlich kalt lässt. Sie versprachen eine Reaktion. Und diese kam.

Es war eine ganz andere Körpersprache zu sehen auf dem Platz. Viel mehr Emotionen. Viel mehr Leidenschaft. Da waren Nati-Spieler am Werk, die im Stolz verletzt waren. Die Einstellung war vorbildlich, der Kampf ebenfalls. Es ist zu hoffen, dass dies auch im nächsten Spiel so ist.

Die Schweizer sind Entfesslungskünstler

Am eindrücklichsten war die Verwandlung bei den Torschützen. Haris Seferovic bewies, dass er zur Stelle sein kann, wenn er gebraucht wird. Sein frühes 1:0 wies den Weg. Und natürlich Xherdan Shaqiri! Sein Auftritt war bemerkenswert gut. Nicht nur wegen den Toren. Auch sonst war er stets anspielbar, kreierte einige tolle Chancen, lief viel und öffnete damit seinen Kollegen Räume. Sein 2:0 war fast so schön wie jenes Wundertor im EM-Achtelfinal 2016. Noch wichtiger war das 3:1 - es war die prompte Reaktion, nachdem die Türken aus dem Nichts wieder herangekommen waren.

Auch andere lieferten eine hervorragende Leistung ab. Die Aussenläufer Widmer und Zuber (drei Assists!). Captain Xhaka, der endlich Chef auf dem Platz war. Und sogar noch einen Penalty hätte erhalten müssen. Und natürlich Torhüter Sommer. Seinen grossartigen Paraden war es zu verdanken, dass die Schweiz nicht in Rückstand geriet.

Nein, es war nicht alles gut an diesem Abend. Aber das darf man nun auch beiseite schieben. Was zählt ist das Lob für eine tolle, geschlossene Teamleistung. Wie schon an der WM 2014 haben die Schweizer bewiesen, dass sie Entfesselungskünstler sind. Damals liessen sie dem 3:0 gegen Honduras eine herausragende Leistung gegen Argentinien folgen, die nur knapp nicht belohnt wurde.

Und diesmal? Die EM hat so richtig begonnen. Und die Schweiz ist bereit für eine magische Nacht.