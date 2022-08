Europacup-Auslosung Attraktives Los für den FC Zürich, weite Reisen für den FC Basel: Das sind die Gegner der Schweizer in der Gruppenphase Der FC Zürich bekommt es in der Europa League unter anderem mit Arsenal und dem Nati-Captain Granit Xhaka zu tun. Auf den FC Basel wartet in der Conference League ein Duell mit dem früheren Schweizer U17-Weltmeister Oliver Buff und dessen Klub Schalgiris Vilnius.

Granit Xhaka und Arsenal treffen in der Europa League auf den FC Zürich. Frank Augstein / AP

Dem FC Zürich bescherte das Los in der Europa League wie erhofft attraktive Gegner. Der Schweizer Meister trifft neben Arsenal auch auf den früheren Meistercup-Sieger PSV Eindhoven und Bodö/Glimt aus Norwegen. Arsenal ist mit drei Siegen in drei Spielen in die neue Saison der Premier League gestartet und der klare Favorit in der Gruppe A.

3,63 Millionen Euro sind dem FCZ sicher

Die 1. Runde findet am 8. September statt, das Pensum wird am 3. November abgeschlossen. Für die Qualifikation für die Gruppenspiele erhält der FCZ eine Prämie von 3,63 Millionen Euro. Für jeden Punkt gibt es 210’000 Euro zu gewinnen. Der Gruppensieg ist weitere 1,1 Mio. Euro wert, der Zweite erhält die Hälfte davon.

Mit ihm bekommt es der FC Basel zu tun: Oliver Buff von Schalgiris Vilnius. Zvg / zvg

Der FC Basel verdient in der Conference League nicht ganz so viel. Hier gibt es für die Teilnahme eine Prämie von 2,94 Mio. Euro. Pro Punkt verteilt die UEFA 166’000 Euro, für den Gruppensieg gibt es 650’000 Euro. Gegen Slovan Bratislava aus der Slowakei sowie die Litauer von Schalgiris Vilnius und Pjunik Jerewan aus Armenien muss der FCB zwar dreimal und teilweise weit in den Osten reisen, hat er aber gute Chancen auf den Sieg in der Gruppe H und die Qualifikation für die Achtelfinals. Diese brachte den Baslern in der letzten Saison 10,2 Mio. Euro an Prämien ein. Die Conference League spielt jeweils donnerstags an den gleichen Daten wie die Europa League.

Die Schweiz auf Kurs für ein Top-15-Ranking

Das UEFA-Ranking vor der Europacup-Gruppenphase. Quelle: UEFA / Kassiesa

Für Zürich und Basel geht es aber nicht nur um Millionen, sondern auch um Punkte für das UEFA-Ranking. Derzeit belegt die Schweiz den 14. Platz. Dieser würde reichen, um wie nächste Saison auch 2024/25 zwei Teams in der Qualifikation zur Champions League zu stellen. Und ebenso wichtig: Verteidigen Zürich und Basel den Top-15-Platz bis zum Saisonende, dürfen 2024/25 fünf Schweizer Teams in den drei Europacup-Wettbewerben spielen. Die Chancen dazu stehen gut: Von den hinter der Schweiz klassierten Nationen ist Russland (15.) ohnehin ausgeschlossen, und haben etwa Griechenland (17.) und Kroatien (18.) nur noch ein Team im Rennen.