Europameisterschaft Schweizerinnen mit Magendarm-Chaos: Droht jetzt die Absage des Spiels gegen Schweden? Im Schweizer Teamlager an der Europameisterschaft grassieren Magendarm-Probleme. Acht Spielerinnen und elf Staffmitglieder sind davon betroffen. Deshalb wurde das Training vom Montag abgesagt.

Die Schweizerinnen bilden in der Partie gegen Portugal einen Kreis. Salvatore Di Nolfi / Keystone

Es sind sehr schlechte Nachrichten am Montag um 9.37 Schweizer Zeit. Das Training müsse abgesagt werden, weil acht Spielerinnen und elf Staffmitglieder Magendarm-Symptome aufweisen, heisst es in der Meldung.

Eigentlich hätten die Schweizerinnen um 11 Uhr auf dem Leeds United Training Ground trainieren sollen. Es ist bereits die nächste Planänderung nachdem letzte Woche nach nur einem Training bereits der Trainingsplatz gewechselt werden musste, weil die Platzverhältnisse nicht gut genug ist.

Was bedeutet nun diese Meldung, wonach das Training abgesagt werden musste? Ist nun sogar das Spiel am Mittwoch gegen Schweden in Gefahr? Die Schweizerinnen spielen voraussichtlich am Mittwoch um 18 Uhr gegen die Olympafinalistinnen in Sheffield. Was diese Meldung nun für den weiteren Turnierverlauf bedeutet, ist zum jetzigen Wissenstand noch völlig unklar.