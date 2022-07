Europameisterschaft Vorsichtige Entwarnung nach Magendarm-Chaos im Naticamp: Spiel gegen Schweden soll wie geplant stattfinden Im Schweizer Teamcamp an der EM grassieren Magendarm-Probleme. Insgesamt 19 Personen sind betroffen. Deshalb wurde das Training vom Montag abgesagt, doch es gibt leichte Entwarnung.

Die Schweizerinnen bilden in der Partie gegen Portugal einen Kreis.

Es sind sehr schlechte Nachrichten am Montag um 9.37 Uhr Schweizer Zeit. Das Training müsse abgesagt werden, weil acht Spielerinnen und elf Staffmitglieder Magendarm-Symptome aufweisen, heisst es in einer Meldung des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV)

Aus dem Camp wird das Norovirus als Ursache vermutet. Es handelt sich gemäss einer zweiten SFV-Mitteilung vom Nachmittag um die Spielerinnen Eseosa Aigbogun, Svenja Fölmli, Seraina Friedli, Rahel Kiwic, Lara Marti, Sandrine Mauron, Julia Stierli und Riola Xhemaili. Zuvor waren die Namen der betroffenen Akteurinnen nicht bekannt gewesen.

Haben sich die Betroffenen eine Lebensmittelvergiftung eingehandelt?

Die betroffenen Spielerinnen und Staff-Mitglieder wurden zwischen Sonntag und Montagmorgen vom Rest des Teams getrennt. Die Symptome Erbrechen und Durchfall seien heftig, bis jetzt aber meist kurz, wurde der Schweizer Teamarzt Dr. Martin Schober im Communiqué am Montagnachmittag zitiert.

«Einige hatten bereits heute Morgen nur noch milde oder keine Symptome mehr.»

Die Ursache für die Magendarm-Probleme lasse sich aus der aktuellen Faktenlage nicht abschliessend klären. Am Vormittag machte das Gerücht die Runde, es könne sich um den Norovirus handeln. Ebenso gut möglich ist beim jetzigen Kenntnisstand jedoch auch, dass die betroffenen Personen an einer Lebensmittelvergiftung leiden. Falls dies der Grund sein sollte, wäre die Tatsache spannend, dass das Schweizer Frauen-Nationalteam im Gegensatz zum Männer-Nationalteam über keinen eigenen Koch verfügt.

Grund zum Optimismus

Telefonate ins Nati-Camp sorgen immerhin für Grund zum Optimismus. Denn die Tatsache, dass die Symptome schnell wieder vorbei seien, gilt als positive Botschaft. Denn bereits am Mittwoch steht das zweite Gruppenspiel gegen Schweden in Sheffield an. Laut SFV-Mediensprecher Dominik Erb plant das Schweizer Team derzeit noch immer fest mit einem Auftritt gegen Schweden am Mittwoch. «Die betroffenen Spielerinnen werden in dieser Partie auf dem Matchblatt stehen, sofern sie dann keine Symptome mehr haben», sagt Erb.

Auch die Uefa teilt auf Anfrage mit: «Es wird erwartet, dass das Spiel zwischen Schweden und der Schweiz wie geplant durchgeführt wird.» Zur Frage, ob in einem solchen Fall das Spiel verschoben werden könnte oder ob es Forfait gewertet werden könnte, falls zu viele Schweizerinnen ausfallen sollten, machte die Uefa keine Angabe. Mindestens 13 Nationalspielerinnen muss die Schweiz gegen Schweden stellen, damit die Partie wie geplant ausgetragen werden kann.

Virtuelles Team-Meeting

Die Hoffnung ist also da, dass trotz Magendarm-Chaos die Reise nach Sheffield doch angetreten werden kann. Die 15 fitten Nati-Spielerinnen verharren in der Zwischenzeit auf den Einzelzimmern, halten sich dort mit einem individuellen Trainingsplan einigermassen fit. Das Team-Meeting findet statt wie geplant gemeinsam in einem Sitzungszimmer nun im virtuellen Rahmen statt. Sollte eine oder mehrere Nati-Spielerinnen länger krank bleiben, dürfte übrigens eine Nationalspielerin nachnominiert werden.

Nationaltrainer Nils Nielsen hat es selber bisher nicht erwischt. Salvatore Di Nolfi / Keystone

Auch im Team-Staff kommt es nach den elf Magendarm-Fällen zu Engpässen. Nur noch acht der 19 Staffmitglieder sind derzeit fit, darunter Nationaltrainer Nils Nielsen. Auch hierbei ist die Hoffnung gross, dass sich die Staffmitglieder möglichst schnell wieder erholen und so dem Nationalteam bald wieder helfen können.