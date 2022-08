European Championship Goldener Schweizer Velotag im Zeitfahren: Bissegger und Küng mit Doppelsieg, Reusser mit EM-Titel Marlen Reusser und Stefan Bissegger holen den EM-Titel im Zeitfahren, Stefan Küng holt knapp Silber.

Die Schweizer Zeichen stehen schon sehr gut, als die beiden Hoffnungsträger aus dem Thurgau dem Ziel in diesem Zeitfahren entgegenbrausen. Bei den Frauen hatte Marlen Reusser am frühen Nachmittag schon vorgelegt, gegen Abend legten Stefan Bissegger und Stefan Küng mit herausragenden Auftritten und einem Doppelsieg nach.

Endlich ist seine Fahrt von Erfolg gekrönt: Stefan Bissegger. Pavel Golovkin / AP

Die beiden Thurgauer liefern sich einen engen Kampf, mit dem besseren Ende für den 23-jährigen Bissegger. Nur gerade drei Zehntelsekunden sind auf seiner Seite. «Das war mehr Glück als Verstand», meinte er später gegenüber SRF. Für den Zeitfahrspezialist, der zuletzt immer wieder von Pech verfolgt worden war, ist der Erfolg eine grosse Genugtuung. Das Zeitfahren an der Tour de Suisse hat er wegen Corona verpasst, an der Tour de France ist er im Regen gleich zweimal gestürzt. «Ich hatte sehr viel Pech in diesem Jahr. Nun ist aber alles zusammen gekommen. Ich freue mich unglaublich, dass es endlich geklappt hat und ich zuoberst stehe.»

Das Podest: Stefan Bissegger holt Gold (mitte), Stefan Küng (links) Silber. Bronze geht an den Italiener Filippo Ganna. Marius Becker / dpa

Enttäuscht ist derweil Stefan Küng, der nach dem EM-Titel im Vorjahr diesmal mit Silber vorliebnehmen muss. «Zweiter ist der erste Verlierer. Gerade wenn es so knapp ist, ist es hart», so Küng. Auf dem dritten Rang klassierte sich Weltmeister Filippo Ganna.

In einer Achterbahnfahrt zum EM-Titel

Jubelt über Gold: Marlen Reusser. Leonhard Simon / EPA

Eine weitere Stehauf-Geschichte schreibt Marlen Reusser, die ihren EM-Titel erfolgreich verteidigt – trotz schwierigen Vorzeichen. «Dieser Sieg ist Teil der Achterbahnfahrt, die derzeit bei mir abgeht. Unglaublich!», sagt sie nach ihrem Erfolg. Zuerst hat die Bernerin eine Etappe an der Tour de France gewonnen, dann war in der Rundfahrt ein heftiger Sturz und eine mühsame Gehirnerschütterung gefolgt. Wieder zurück holt Reusser nun den EM-Titel im Zeitfahren in München.

Die Titelverteidigung des EM-Titels kommt für Reusser wie aus dem Nichts. Zum einen, weil sie nur eine Woche wieder normal trainieren konnte. Zum anderen auch während des Rennens, weil es sich für sie nie nach einer Titelfahrt angefühlt habe. Im Ziel kommt sie enttäuscht an, von Freude ist in ihrem Gesicht nichts zu sehen. Erst mit Verspätung erfährt sie, dass es zum Sieg gereicht hat. «Mein Gefühl während des Rennens war, dass ich fast stehen geblieben bin auf der Strecke.» Der Funk habe nicht funktioniert, weshalb sie keine Ahnung gehabt habe, wie gut sie im Rennen dastehen würde.

Marlen Reusser rast zu Gold. Leonhard Simon / EPA

Tatsächlich fuhr Reusser aber eine hohe Pace, zog diese über die ganze Fahrt durch und verwies so die letztjährige Weltmeisterin Ellen van Dijk auf den zweiten Rang. «Ich weiss selber nicht genau, wie es zum Sieg reichen konnte», meint Reusser. Eine mögliche Erklärung findet sie im neuen Material und einer besseren Abstimmung auf dem Rad. «Ich glaube so schnell wie heute war mein Velo noch nie.»

Für die Schweiz ist es mit dem Doppelsieg bei den Männern und dem EM-Titel bei den Frauen ein goldener Velotag. Stefan Küng schliesst mit versöhnlichen Worten an den Verband: «Swiss Cycling gebührt ein grosses Dankeschön. Solche Erfolge sind kein Zufall.»