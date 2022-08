European Championship EM-Bronze-Gewinnerin Annik Kälin und das süsse Ende eines eines erstaunlichen Triples Vor rund eineinhalb Jahren konnte Annik Kälin kaum trainieren. Nun gewinnt die Bündnerin EM-Bronze im Siebenkampf. Innerhalb weniger Monate verbessert sie zum dritten mal den Schweizer Rekord. Das nächste Highlight wartet bereits.

Annik Kälin jubelt über EM-Bronze in München. Claudio Thoma / freshfocus

Der Freitag war der Tag danach. Der Tag nach diesem denkwürdigen Abend im lauten Rund des Münchner Olympiastadions. Der Tag nach dem Gewinn von EM-Bronze im Siebenkampf. Und er brachte für Annik Kälin den nächsten Auftritt auf grosser Bühne. Am Olympiasee durfte die Bündnerin knapp 24 Stunden nach ihrem Coup ihre Auszeichnung entgegennehmen. Die Zeremonie war der passende Abschluss dreier erstaunlicher Tage. Ja, eines erstaunlichen Sommers, auf den vor einigen Monaten kaum etwas hingedeutet hatte. Doch dazu später.

Die richtige Ferse gefunden

EM-Bronze. Am Donnerstagabend, Mitternacht ist nahe, steht Kälin im Bauch des Olympiastadions. Und obwohl seit dem 800-m-Lauf, der abschliessenden Disziplin im Siebenkampf, eine lange Ehrenrunde gefolgt von einem TV-Interview-Marathon vergangen sind, sprudelt es nur so aus ihr heraus. «Dass ich mit 22 an der EM eine solche Leistung abrufen kann und das auch noch für den dritten Platz reicht, ist unglaublich.»

Schnell unterwegs: Annik Kälin (Zweite von links) mit Konkurrentinnen. Claudio Thoma / freshfocus

Mit 6515 Punkten verbesserte Kälin ihren eigenen Schweizer Rekord deutlich – zum dritten Mal innert weniger Monaten. «Eine absolute Traumsaison», sagt sie dazu. Wobei sie vor dem abschliessenden 800-m-Lauf auch Zweifel geplagt hätten. «Aber ich wusste, an welche Fersen ich mich heften musste.» Kälin realisierte wie schon zuvor im Weitsprung eine neue persönliche Bestmarke.

Der Blick zurück

Die EM ist für Kälin der Abschluss eines beeindruckenden Triples. Im Mai stellte sie im italienischen Grosseto mit 6398 Punkten einen neuen Schweizerrekord auf. An der WM in Eugene überbot sie diese Marke. Mit Rang 6 katapultierte sie sich mitten in die Weltspitze. «Die Leistungen in Grosseto und an der WM haben mir extrem viel Vertrauen gegeben und gezeigt, dass ich an der Weltspitze angekommen bin.»

Kann in dieser Saison regelmässig jubeln: Annik Kälin. Claudio Thoma / freshfocus

Bronze an der EM ist der nächste Beweis. Um Kälins Leistungen – die Bündnerin sorgte für die erste Schweizer Medaille im Siebenkampf überhaupt – einzuordnen, lohnt sich auch der Blick in die Vergangenheit. Und damit zurück an den Anfang. Im März 2021, an den Hallen-Europameisterschaften in Polen, hatte sich Kälin einen Ermüdungsbruch im Wirbelbogen zugezogen. Viel Ruhe, wenig Belastung statt Olympia. Kälin erinnert im Moment ihres grössten Triumphs im Bauch des Olympiastadions auch an diese schwere Zeit. «Ich habe gelernt, mit meinem Körper umzugehen.» Um die Dysbalancen auszugleichen, trainiert sich vermehrt auch ihre «schwächere» Seite. Dass sie jetzt schon bereit war für den grossen Coup, kam aber auch für sie überraschend.

Eine Wildcard für Weltklasse Zürich

Kälins Medaille steht auch für den Höhenflug der Schweizer Leichtathletik. Im Sog der Heim-EM 2014 stiessen Athleten wie Hürdenläufer Karim Hussein oder Sprinterin Mujinga Kambundji an die Weltspitze vor. Beide sind sie mittlerweile über 30. Mit Ehammer, Petrucciani – und eben Kälin – steht die nächste Generation bereit. Alle erst 22. Alle EM-Medaillengewinner. «Es geht nicht mehr darum, einfach dabei zu sein und Erfahrungen zu sammeln. Man geht an den Start, um vorne mitzumischen», beschreibt Kälin das Selbstverständnis dieser Generation.

Annik Kälin beim Sperrwurf. Claudio Thoma / freshfocus

Schon Anfang September wird Kälins erstaunliches Triple durch ein weiteres Kapitel ergänzt. Von Weltklasse Zürich erhielt sie eine Wildcard für den Weitsprung-Wettbewerb. Erstmals steht sie damit im Feld eines Diamond-League-Events. Dass sie sich auch auf dieser Bühne keineswegs verstecken muss, zeigte München eindrücklich. Mit ihren 6,73 Metern wäre die Siebenkämpferin Kälin im Feld der Weitsprung-Spezialistinnen auf Rang 5 gelandet.