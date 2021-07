Eishockey Der EV Zug schnappt sich Marco Müller von Ligakonkurrent Ambri-Piotta Der Schweizer Marco Müller hat im Tessin seinen Vertrag beim HCAP aufgelöst. Er unterschreibt beim EVZ einen neuen Vertrag über ein Jahr.

Dem EV Zug gelingt es, mit Marco Müller einen Schweizer Center zu verpflichten. Zuletzt spielte der 27-Jährige bei Ambri-Piotta im Tessin. Beim EVZ unterschreibt er einen Vertrag über ein Jahr, wie der Klub am Mittwochabend mitteilt.

Marco Müller stürmt ab sofort nicht mehr für Ambri, sondern für den EV Zug. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Es heisst in der Mitteilung: «Der 174 cm grosse und 81 kg schwere Stürmer hat in den letzten vier Jahren in 200 Spielen für Ambri 113 Punkte (45 Tore, 68 Assists) gesammelt. Dank überzeugenden Leistungen in der Meisterschaft hat sich Müller in der Saison 2018/19 auch seine ersten Einsätze mit der Schweizer Nationalmannschaft verdient.»

Müller wurde mit dem SC Bern zwei Mal Schweizer Meister (2016/2017) – nun schnürt er ab sofort für den amtierenden Titelhalter die Schlittschuhe. Er wird bereits am Donnerstag in Zug erwartet.

«Marco Müller hat sich in den letzten Jahren zu einem kompletten Spieler entwickelt», lobt General Manager Reto Kläy die Neuverpflichtung in der Mitteilung. «Es freut uns, dass er nun beim EVZ seinen nächsten Karriereschritt machen möchte.» (jwe)